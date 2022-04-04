Функция эндокринной системы

Основная функция эндокринных желез заключается в выделении гормонов непосредственно в кровоток. Гормоны — это химические вещества, оказывающие воздействие на другую часть организма (орган-мишень). Гормоны служат «курьерами» и осуществляют регуляцию и координацию функций организма. (См. также Эндокринные железы).

Достигнув органа-мишени, гормон связывается с рецептором, как ключ, вставленный в замок. После того, как гормон захватывает свой рецептор, он передает информацию, которая заставляет орган-мишень предпринять определенное действие. Рецепторы гормонов могут находиться в ядрах или на поверхности клеток.

Гормоны контролируют функцию всех органов, оказывая воздействие на такие процессы, как рост и развитие, размножение и метаболизм питательных веществ. Гормоны также оказывают влияние на способы использования и хранения энергии организмом, а также контролируют объем жидкости и уровень солей и сахара (глюкозы) в крови. Очень небольшое количество гормонов может вызвать широкомасштабный ответ организма.

Хотя гормоны циркулируют по всему организму, каждый их тип оказывает влияние только на определенные органы и ткани. Некоторые гормоны воздействуют только на один или два органа, другие — на весь организм. Например, тиреотропный гормон, вырабатываемый в гипофизе, оказывает воздействие только на щитовидную железу. Тогда как гормон щитовидной железы, вырабатываемый в щитовидной железе, действует на клетки всего организма и участвует в таких важных функциях, как регуляция клеточного роста, контроль частоты сердечных сокращений и изменение скорости сжигания калорий. Инсулин, секретируемый островковыми клетками поджелудочной железы, воздействует на переваривание (метаболизм) глюкозы, белка и жира в организме.

Большинство гормонов происходят из белков или их строительных компонентов (аминокислот). Другие гормоны относятся к группе стероидов, жировым веществам, образующимся из холестерина.

Таблица Основные гормоны Таблица