Функция эндокринной системы

Основная функция эндокринных желез заключается в выделении гормонов непосредственно в кровоток. Гормоны — это химические вещества, оказывающие воздействие на другую часть организма (орган-мишень). Гормоны служат «курьерами» и осуществляют регуляцию и координацию функций организма. (См. также Эндокринные железы).
Достигнув органа-мишени, гормон связывается с рецептором, как ключ, вставленный в замок. После того, как гормон захватывает свой рецептор, он передает информацию, которая заставляет орган-мишень предпринять определенное действие. Рецепторы гормонов могут находиться в ядрах или на поверхности клеток.
Гормоны контролируют функцию всех органов, оказывая воздействие на такие процессы, как рост и развитие, размножение и метаболизм питательных веществ. Гормоны также оказывают влияние на способы использования и хранения энергии организмом, а также контролируют объем жидкости и уровень солей и сахара (глюкозы) в крови. Очень небольшое количество гормонов может вызвать широкомасштабный ответ организма.
Хотя гормоны циркулируют по всему организму, каждый их тип оказывает влияние только на определенные органы и ткани. Некоторые гормоны воздействуют только на один или два органа, другие — на весь организм. Например, тиреотропный гормон, вырабатываемый в гипофизе, оказывает воздействие только на щитовидную железу. Тогда как гормон щитовидной железы, вырабатываемый в щитовидной железе, действует на клетки всего организма и участвует в таких важных функциях, как регуляция клеточного роста, контроль частоты сердечных сокращений и изменение скорости сжигания калорий. Инсулин, секретируемый островковыми клетками поджелудочной железы, воздействует на переваривание (метаболизм) глюкозы, белка и жира в организме.
Большинство гормонов происходят из белков или их строительных компонентов (аминокислот). Другие гормоны относятся к группе стероидов, жировым веществам, образующимся из холестерина.
Основные гормоны
Участок выработки гормона
Гормон
Функция
Жировая ткань
Лептин
Регулирует энергетический баланс, контролируя аппетит
Резистин
Подавляет воздействие инсулина на мышцы
Надпочечники
Альдостерон
Регулирует баланс соли и воды, заставляя почки удерживать соли и воду и выводить калий
Кортизол
Оказывает повсеместное воздействие на весь организм
Оказывает противовоспалительное действие
Поддерживает уровень сахара в крови, артериальное давление и мышечную силу
Контролирует баланс соли и воды
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
Используется при выработке андрогенов (мужских половых гормонов) и эстрогенов (женских половых гормонов)
Оказывает влияние на кости, настроение и иммунную систему
Адреналин и норадреналин
Стимулируют работу сердца, легких, кровеносных сосудов и нервной системы
Пищеварительный тракт
Холецистокинин
Контролирует сокращение желчного пузыря, заставляя желчь перемещаться в кишечник
Стимулирует выведение ферментов пищеварения из поджелудочной железы
Грелин
Контролирует выделение гормона роста из гипофиза
Вызывает чувство голода
Глюкагоноподобный пептид
Повышает выведение инсулина из поджелудочной железы
Вазоактивный интестинальный полипептид
Контролирует активность гладкомышечных клеток, выделительную функцию эпителиальных клеток и кровоток в желудочно-кишечном тракте
Гипоталамус
Кортиколиберин
Стимулирует высвобождение кортикотропина (также называемого адренокортикотропным гормоном [АКТГ])
Гонадолиберин
Стимулирует высвобождение лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона
Гормон, высвобождающий гормон роста
Стимулирует высвобождение гормона роста
Соматостатин
Подавляет высвобождение гормона роста, тиреотропного гормона и инсулина
Тиреотропин-высвобождающий гормон
Стимулирует высвобождение тиреотропного гормона и пролактина
Почки
Эритропоэтин
Стимулирует выработку эритроцитов
Ренин
Контролирует уровень натрия, калия и воды, которые влияют на артериальное давление
Яичники
Эстроген
Контролирует развитие женских половых признаков и репродуктивной системы
Прогестерон
Подготавливает слизистую матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и готовит молочные железы к выделению молока
Поджелудочная железа
Глюкагон
Повышает уровень сахара в крови
Инсулин
Снижает уровень сахара в крови
Оказывает воздействие на переработку (метаболизм) сахара, белка и жира в организме
Паращитовидные железы
Паратиреоидный гормон
Контролирует образование костной ткани, уровень кальция в крови, а также выведение кальция и фосфора почками
Гипофиз
Кортикотропин (также называется адренокортикотропным гормоном (АКТГ))
Контролирует выработку и секрецию гормонов надпочечниками
Гормон роста
Контролирует рост и развитие
Способствует выработке белка
Лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон
Контролируют репродуктивные функции, включая выработку спермы и семенной жидкости у мужчин и созревание яйцеклетки и менструальные циклы у женщин
Контролируют мужские и женские половые признаки (включая оволосение, образование мышц, текстуру и толщину кожи, тембр голоса и, вероятно, даже черты характера)
Окситоцин
Вызывает сокращение мышц матки во время родов и после них и стимулирует сокращение молочных проток в молочной железе, для перемещения молока к соску
Пролактин
Начинает и сохраняет выработку молока в протоковых железах молочной железы
Тиреотропный гормон
Стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железой
Вазопрессин (антидиуретический гормон)
Отвечает за задержку воды почками для предупреждения обезвоживания и вместе с альдостероном контролирует артериальное давление
Плацента
Хорионический гонадотропин
Стимулирует яичники к продолжению выделения прогестерона на ранних этапах беременности
Эстроген и прогестерон
Делают матку восприимчивой к наличию плода и плаценты во время беременности
Семенники
Тестостерон
Контролирует развитие мужских половых признаков и репродуктивной системы
Щитовидная железа
Кальцитонин
Имеет тенденцию понижать уровни кальция в крови и помогает регулировать баланс кальция
Гормоны щитовидной железы
Регулируют скорость функционирования организма (скорость метаболизма)
Эндокринная регуляция
Для контроля эндокринных функций секреция каждого гормона должна четко регулироваться. Организм обычно в состоянии определить, сколько нужно того или иного гормона — больше или меньше.
Многие эндокринные железы контролируются путем передачи гормональных сигналов между гипоталамусом, расположенным в головном мозге, и гипофизом, расположенным в основании головного мозга. Это взаимодействие называется гипоталамо-гипофизарной системой. Гипоталамус секретирует некоторые гормоны, которые контролируют гипофиз.
Гипофиз, который иногда называют питуитарной железой, в свою очередь контролирует функции многих эндокринных желез. Гипофиз контролирует скорость секреции гормонов посредством обратной связи, в рамках которой уровень других эндокринных гормонов в крови сигнализирует гипофизу о необходимости уменьшить или увеличить скорость. Например, гипофиз определяет, когда уровень гормона щитовидной железы в крови низкий, и выделяет тиреотропный гормон, который сообщает щитовидной железе о необходимости выработки большего количества гормонов. Если уровень гормона щитовидной железы слишком высокий, гипофиз определяет это и уменьшает количество тиреотропного гормона, что, в свою очередь, уменьшает выделение гормона щитовидной железы. Эта взаимная корректировка (обратная связь) сохраняет надлежащий баланс уровней гормонов.
Эндокринную функцию могут контролировать и многие другие факторы. Например, сосание ребенком соска матери стимулирует ее гипофиз, заставляя его секретировать гормоны пролактин и окситоцин, которые стимулируют выработку и приток молока. Повышение уровня сахара в крови стимулирует островковые клетки поджелудочной железы, заставляя их вырабатывать инсулин. Часть нервной системы стимулирует надпочечник, заставляя его вырабатывать эпинефрин.