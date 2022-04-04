Воздействие старения на эндокринную систему

Эндокринная система включает группу желез и органов, которые регулируют и контролируют различные функции организма, вырабатывая и секретируя гормоны. Гормоны — это химические вещества, оказывающие воздействие на другую часть организма. Гормоны служат «курьерами» и осуществляют регуляцию и координацию функций организма. (См. также Эндокринные железы).

С возрастом уровень большинства гормонов снижается, но некоторые гормоны сохраняют уровень, характерный для молодых людей, а уровень некоторых гормонов даже повышается. Даже если уровень гормона не снижается, функционирование эндокринной системы с возрастом ослабевает, поскольку рецепторы гормонов теряют чувствительность.

Некоторые гормоны, уровень которых снижается с возрастом, включают

Эстроген (у женщин)

Тестостерон (у мужчин)

Гормон роста

Мелатонин

У женщин уровни эстрогена снижаются с наступлением менопаузы. У мужчин уровни тестостерона снижаются обычно постепенно. Сниженные уровни гормона роста могут привести к снижению мышечной массы и силы. Сниженные уровни мелатонина могут играть важную роль в утрате нормальных циклов засыпания-пробуждения (циркадные ритмы) по мере старения.

Гормоны, уровень которых обычно остается без изменений или лишь слегка понижается, включают

Кортизол

Инсулин

Гормоны щитовидной железы

Гормоны, уровень которых может увеличиться, включают

Фолликулостимулирующий гормон

Лютеинизирующий гормон

Паратиреоидный гормон

Некоторые возрастные гормональные изменения могут влиять на качество жизни или вызывать неприятные симптомы (например, приливы). Терапия эстрогеном и прогестероном у женщин в менопаузе обсуждается в разделе Менопауза. Заместительная терапия тестостероном у пожилых мужчин обсуждается в разделе Влияние возраста на репродуктивную систему мужчины.