Эндофтальмит — это инфекция внутри глаза. Это экстренное медицинское состояние.

Она может быть спровоцирована операцией на глазу, его травмой либо заражением крови.

Это заболевание может приводить к болям в глазах, покраснению и потере зрения.

Для его выявления берутся культуры из глазных жидкостей, а для лечения — как можно скорее назначаются антибиотики.

Эндофтальмит встречается довольно редко. Его вызывают микроорганизмы, проникшие в глаз в результате хирургического вмешательства, травмы либо (в редких случаях) заражения крови. Кровь может быть заражена по различным причинам, таким, как стоматологические процедуры, внутривенное введение лекарственных препаратов, абсцесс (скопление гноя), язвы на коже, инфекции (например, пневмония или сепсис) либо хирургическое вмешательство на любой части тела.

Инфекцию, приводящую к развитию эндофтальмита, обычно вызывают бактерии (например, Staphylococcus aureus), но иногда она бывает связана с грибками или простейшими. Вирусы также могут приводить к тяжелым инфекциям глаза, но обычно их не относят к эндофтальмиту.

Симптомы эндофтальмита Симптомы эндофтальмита могут быть тяжелыми и включать сильную боль в глазах, покраснение белка глаза, гиперчувствительность к яркому свету, ухудшение зрения, а также иногда отек век.

Диагностика эндофтальмита Обследование глаз, проводимое врачом;

посев образца, взятого из глаза;

посев крови и мочи. Диагноз эндофтальмита ставится на основе симптомов, результатов обследования глаза и посева образцов для определения микроорганизмов, вызывающих инфекцию. Врачи могут брать на анализ образцы культур из водянистой влаги (жидкости внутри передней части глаза) и стекловидного тела (желеобразной субстанции, заполняющей заднюю часть глазного яблока). Это позволяет определить, какие микроорганизмы вызывают инфекцию и какие препараты наиболее эффективны против них. Кроме того, могут анализироваться культуры из крови и мочи.

Лечение эндофтальмита Антибиотики

в некоторых случаях — кортикостероиды или хирургическое вмешательство. Возникновение эндофтальмита — это экстренная ситуация. Чтобы сохранить зрение и защитить здоровье глаза, обычно требуется незамедлительное лечение антибиотиками. В особо опасных случаях задержка даже на несколько часов может привести к необратимой потере зрения. В зависимости от того, какие микроорганизмы вызывают эндофтальмит, для его лечения могут быть выбраны разные антибиотики. Они вводятся прямо в глаз или в вену либо и туда, и туда. Людям, у которых на момент осмотра врачом наблюдается значительное ухудшение зрения, могут быть назначены кортикостероиды или операция. На протяжении нескольких дней после инъекции антибиотика могут назначать пероральный прием кортикостероидов или их могут вводить в глаз. Для удаления инфицированной ткани из глаза может потребоваться операция. Это повышает шансы остановить заражение.