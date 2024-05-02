Симпатическая офтальмия

Кортикостероиды и иммунодепрессанты

иногда удаление поврежденного глаза.

Лечение симпатической офтальмии длительное и, как правило, требует применения пероральных кортикостероидов в сочетании с лекарственным препаратом, который подавляет иммунную систему (иммунодепрессант) и принимается продолжительное время.

Иногда врачи удаляют сильно поврежденный глаз в течение двух недель после потери зрения, чтобы свести к минимуму риск развития симпатической офтальмии на нетравмированном глазу. Однако такую процедуру делают только при полной потере зрения на травмированный глаз и при отсутствии шансов на восстановление зрения.