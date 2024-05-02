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Симпатическая офтальмия

Авторы:Kara C. LaMattina, MD, Boston University School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Симпатическая офтальмия — это воспаление сосудистой оболочки в одном глазу (увеит) после травмы или хирургического вмешательства на другом глазу.

Симпатическая офтальмия — это редкий вид увеита, при котором формируются небольшие аномальные скопления клеток (гранулемы). Такое заболевание возникает на неповрежденном глазу после проникающей травмы (например, прокол глаза карандашом, ручкой или палочкой) или хирургического вмешательства на другом (травмированном) глазу. В конце концов, сосудистая оболочка на нетравмированном глазу воспаляется. У большинства больных увеит появляется в течение 2–12 недель после травмы или операции. В очень редких случаях симпатическая офтальмия появляется всего через 1 неделю или спустя целых 30 лет после первоначальной травмы или операции.

Изображение сосудистой оболочки глазного яблока

Сосудистая оболочка состоит из трех структур: радужной оболочки, цилиарного тела и хориоидеи.

Причины симпатической офтальмии

Причины симпатической офтальмии до конца не ясны. Многие врачи считают, что это происходит вследствие нарушения нормальной работы иммунной системы, которая вынуждает организм атаковать неповрежденную сосудистую оболочку.

Симптомы симпатической офтальмии

Типичными симптомами симпатической офтальмии являются плавающие помутнения и снижение остроты зрения.

Диагностика симпатической офтальмии

  • Обследование врачом;

Врачи ставят диагноз симпатической офтальмии на основании результатов обследования глаза, а также на основании того, была ли недавно у человека травма или хирургическое вмешательство и воспалены ли оба глаза.

Лечение симпатической офтальмии

  • Кортикостероиды и иммунодепрессанты

  • иногда удаление поврежденного глаза.

Лечение симпатической офтальмии длительное и, как правило, требует применения пероральных кортикостероидов в сочетании с лекарственным препаратом, который подавляет иммунную систему (иммунодепрессант) и принимается продолжительное время.

Иногда врачи удаляют сильно поврежденный глаз в течение двух недель после потери зрения, чтобы свести к минимуму риск развития симпатической офтальмии на нетравмированном глазу. Однако такую процедуру делают только при полной потере зрения на травмированный глаз и при отсутствии шансов на восстановление зрения.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.