Чрезмерное слезотечение может вызвать ощущение слезящихся глаз или привести к течению слез по щекам. В зависимости от причины могут присутствовать и другие симптомы, такие, как раздражение глаз или боль.

Большая часть слез вырабатывается слезными железами, расположенными выше наружной части верхнего века. Слезы омывают поверхность глаза и стекают через маленькие отверстия во внутренних уголках век возле носа (верхние и нижние слезные точки) в короткие каналы (канальцы). Затем они стекают в слезный мешок и через носослезный проток в нос. Закупорка любого участка пути оттока слез может привести к слезотечению. Закупорка также создает условия для инфицирования слезного мешка (дакриоцистит). Такая инфекция может распространиться на ткани вокруг глаза (периорбитальная флегмона).

Откуда берутся слезы

Причины слезотечения Причиной слезотечения может быть повышенная выработка слез или закупорка путей оттока слез (см. таблицу Некоторые причины и признаки слезотечения). Частые причины слезотечения: инфекции верхних дыхательных путей;

аллергические реакции, поражающие нос (аллергический ринит), глаза (аллергический конъюнктивит) или и то, и другое. Среди других причин: сухость глаз (сухая поверхность глаза становится раздраженной, слезные железы вырабатывают «рефлекторные» слезы, и, как ни странно это звучит, сухость глаз может вызвать слезотечение);

заворот ресниц (энтропион), которые натирают глазное яблоко (трихиаз);

выворот века (эктропион), при котором слезная точка смещается с обычного положения рядом с глазным яблоком, и слезы не могут стекать через нее;

возрастное сужение слезных протоков, носящее название «приобретенный дакриостеноз»;

хронические инфекции слезного мешка, носящие название «дакриоцистит». Любое заболевание, при котором происходит раздражение роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), может вызывать избыточное слезотечение. Однако большинство больных с заболеваниями роговицы, которые сопровождаются слезотечением (такими, как царапина и язвочка роговицы, наличие инородного тела в глазу или воспаление роговицы), испытывают значительную боль, покраснение и/или повышенную чувствительность к свету, что и является причиной обращения за медицинской помощью. Таблица Некоторые причины и признаки слезотечения Таблица

Обследование при слезотечении Не все случаи слезотечения требуют осмотра у врача. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования. Настораживающие признаки При наличии слезотечения поводом для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают: повторяющиеся необъяснимые эпизоды слезотечения сопровождающиеся покраснением глаз;

твердое новообразование в слезном протоке или рядом с ним. Когда обращаться к врачу При наличии настораживающих признаков необходимо обратиться к врачу приблизительно в течение недели. Другим больным, обеспокоенным слезотечением, следует обратиться к врачу в удобное время, но, как правило, задержка на несколько недель не причинит вреда. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину слезотечения и на исследования, которые могут потребоваться (см таблицу Некоторые причины и признаки слезотечения). Врачи расспрашивают: Есть ли зуд, насморк или чиханье (особенно после воздействия потенциальных аллергенов)

Есть ли раздражение, покраснение или боль

Испытывает ли человек боль или дискомфорт от отека или покраснения во внутреннем углу глаза

Присутствуют ли другие симптомы (например, головная боль, кашель, повышенная температура или сыпь)

Были ли у человека травмы, инфекции или ожоги глаз; проходил ли человек лучевую терапию и было ли операционное вмешательство в области глаз, носа или пазух

Принимал ли человек лекарственные препараты, которые могут вызывать слезотечение (такие, как лекарственные препараты для химиотерапии или капли, содержащие эхотиофат, адреналин или пилокарпин) Затем проводят физикальное обследование. Во время проведения физикального обследования основное внимание обращается на лицо, особенно на глаза и нос. Врачи обращают внимание на слезы, текущие по щеке, что указывает на закупорку путей оттока слез. Однако признаки конкретной причины могут отсутствовать. Врачи обследуют веки, слезные точки и внутренние уголки глаз. Врачи также обследуют поверхность глаза с помощью щелевой лампы, предназначенной для обследования глаз под сильным увеличением. Нос обследуется на предмет застойных явлений, закупорки, наличия гноя, выделений и кровотечений. Проведение анализов Как правило, врачи могут определить причину на основании результатов сбора анамнеза и физикального обследования. Часто в анализах и исследованиях необходимости нет. Если необходимы анализы и исследования, больного, как правило, направляют к офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней). Некоторые исследования выполняются в кабинете офтальмолога. Врачи могут вставить маленький зонд в слезную точку, а иногда и в каналец, чтобы попытаться обнаружить закупорку. Они могут также осторожно пропустить жидкость через каналец, чтобы увидеть, проходит ли жидкость в нос как следует. Визуализирующие исследования и процедуры (например, визуализирующее исследование слезных протоков, компьютерная томография [КТ] лица и глазниц или обследование внутренней поверхности носа с помощью специальной гибкой трубки для осмотров [назальная эндоскопия]).

Лечение слезотечения Лечатся первопричинные заболевания. Например, врачи могут прописать назальный кортикостероид, если первопричиной является аллергический ринит. Иногда врачи рекомендуют применять искусственные слезы для снижения слезливости глаз, если первопричиной является сухость глаз или поверхностное раздражение глаз. Непроходимость слезных протоков у младенцев часто проходит без лечения по мере роста ребенка. До достижения ребенком возраста 1 года, врачи часто советуют родителям пальцами рук нажимать на слезный мешок 4–5 раз в день, для устранения непроходимости. Если закупорка не устраняется до достижения ребенком возраста около 1 года, врачи выполняют процедуру по открытию протоков. Под общей анестезией врач вставляет маленький зонд в слезный проток, чтобы устранить блокаду. Что касается детей, врачи могут сначала попытаться устранить закупорку путем введения зонда в слезный проток. Если закупорка не устраняется, может потребоваться вставить небольшую пластиковую трубку, которая будет удерживать слезный проток открытым, в слезный проток на несколько месяцев. При закупорке слезных протоков у взрослых врачи сначала пытаются разными способами лечить заболевание, которое является первопричиной проблемы. Если эти методы не дают результатов, может потребоваться хирургическая операция по формированию нового пути для оттока слез.

Главное, что нужно знать пожилым людям: Слезотечение С возрастом слезные протоки часто сужаются (приобретенный дакриостеноз). Такое сужение является частой причиной необъяснимого слезотечения у пожилых больных. Возможна и полная закупорка слезного протока. В редких случаях причиной закупорки слезного мешка является опухоль.