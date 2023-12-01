Отекать может как одно веко, так и оба века. Отек может быть безболезненным, но может сопровождаться зудом и болью. Отек века следует отличать от выпячивания глазного яблока, правда, при некоторых заболеваниях могут проявляться оба эти симптома.
Причины отека века
Отек века имеет множество причин (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека века). Как правило, причиной отека века являются проблемы в самом веке, но их причиной также могут стать проблемы в глазнице (глазной впадине) или вблизи нее, а также проблемы в других частях тела, которые вызывают обширные отеки.
Распространенные причины
Наиболее частыми причинами отека век являются аллергические реакции, в том числе:
местные аллергические реакции (контактная чувствительность);
более обширные аллергические реакции (например, ангионевротический отек или аллергический ринит).
Отек в одном месте одного века встречается довольно часто, и его наиболее частыми причинами являются закупорка сальной железы (халазион) или бактериальная инфекция волосяного фолликула (ячмень или гордеолум).
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины отека век:
болезни, приводящие к развитию генерализованного отека тела, в частности, один из видов заболевания почек под названием нефротический синдром;
бактериальная инфекция кожи век и окружающих глаз тканей (пресептальная флегмона или периорбитальная флегмона);
хроническое воспаление краев века (блефарит);
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз).
Повышенная активность щитовидной железы может вызывать выпячивание глазного яблока, но не отек век.
Редкими, но опасными, причинами отека век являются инфекция внутри и вокруг глазницы, позади глаза (флегмона глазницы), а также закупорка вены у основания мозга инфицированным тромбом (тромбоз кавернозного синуса).
Некоторые причины и признаки отека века
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания век
Аллергические реакции, влияющие только на глаза
Зуд, боль отсутствует
Бледное припухшее веко или веки и иногда бледная припухшая конъюнктива (оболочка, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза)
Иногда возникает у больных, у которых уже был такой приступ или которые ранее уже подвергались воздействию аллергена, или имело место и то, и иное
Поражены одно или оба века
Обследование врачом
блефарита (воспаление краев век);
Желтые корочки на ресницах
Зуд, жжение, покраснение, ранки или сочетание всего этого
Иногда сопровождается себорейным дерматитом (воспалением кожи, которое характеризуется наличием жирных бляшек на волосистой части головы и лица)
Обычно поражаются оба века
Обследование врачом
Блефарит, вызванный вирусом простого герпеса
Скопления наполненных жидкостью волдырей на покрасневшей коже, открытые ранки и значительная боль
Как правило, страдает один глаз (у детей могут страдать оба глаза)
Обследование врачом
Халазион (увеличение сальной железы глубоко в веке)
Болезненный покрасневшей участок только на одном веке
Впоследствии развитие круглой безболезненной припухлости на краю века
Обследование врачом
Инфекционный конъюнктивит («кроличьи глаза» или воспаление конъюнктивы, вызванное бактериями или вирусом)
Покраснение белка глаза, выделения и иногда корочки на ресницах, когда человек просыпается утром
Страдают один или оба глаза
Обследование врачом
Скопления наполненных жидкостью волдырей на покрасневшей коже, открытые ранки и значительная боль
Обычно поражается только один глаз, имеется кожный зуд в прилегающей области
Обследование врачом
Ячмень (гордеолум)
Покраснение и боль на одном веке
Впоследствии припухлость края века, иногда маленький, приподнимающийся, наполненный гноем бугорок
Обследование врачом
Укус насекомого
Зуд, покраснение, иногда маленькие приподнятые бугорки
Обследование врачом
Заболевания глазницы или близлежащих органов
Тромбоз кавернозного синуса (закупорка вены у основания мозга в результате инфицирования тромба)†
Головная боль, выпячивание глазного яблока, слабость глазных мышц с двоением зрения, обвисание век, потеря зрения и повышение температуры
Как правило, сначала поражается одно веко, затем другое
Симптомы синусита (боль за глазами, которая усиливается при движении головой и удалении выделений из носа, иногда с примесью крови) или других инфекций лица, таких, как флегмона глазницы или пресептальная флегмона
КТ или МРТ головного мозга выполняется немедленно
Флегмона глазницы (инфекция тканей в пределах глазницы и вокруг нее)†
Выпячивание глаза, покраснение глаза, боль в глубине глаза
Красные припухшие веки
Иногда двоение зрения, невозможность повернуть глаза в некоторых направлениях, боль при движении глазами или потеря зрения
Обычно поражается только один глаз
лихорадка
Иногда предшествуют симптомы синусита
КТ или МРТ глазниц
Пресептальная (периорбитальная) флегмона (инфекция века, а также кожи и тканей вокруг передней части глаза)
Отек и покраснение вокруг глаза, выпячивание глаза отсутствует
Иногда боль (обычно вокруг глаза) и повышение температуры
Обычно поражается только один глаз
Зрение не нарушается, движения глаза не ограничены
Иногда предшествует кожная инфекция возле уха
Обследование врачом
Иногда МРТ или КТ глазниц
Заболевания, которые поражают весь организм‡
Аллергические реакции
зуд;
Иногда симптомы аллергии, которые присутствуют и в других частях тела (например, сыпь, хрипы или насморк)
Иногда возникают у больных, у которых уже был такой приступ аллергии или которые ранее уже подвергались воздействию аллергена, у больных склонных к разного рода аллергиям, или имеет место сочетание факторов
Обследование врачом
Заболевания или нарушения, которые вызывают отек всего тела (например, хроническое заболевание почек, сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, беременность, преэклампсия)
Отек обоих век и иногда лба
Отсутствуют зуд, боль, покраснение или иные симптомы заболевания глаз
Обычно отекают ноги
Обследование сердца, печени, почек в зависимости от того, на какие заболевания есть подозрение
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Отек лица, боль отсутствует
Сухая чешуйчатая кожа и жесткие волосы
Непереносимость холода
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Болезнь Грейвса (повышенная активность щитовидной железы, вызванная иммунным нарушением)
Выпячивание глазных яблок (пучеглазие), двоение зрения
Как правило, болезненные ощущения отсутствуют
Ускоренное сердцебиение, тревожность, потеря веса
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
КТ или МРТ глазниц, если выпячивание является выраженным
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Эти заболевания встречаются редко.
‡ Эти заболевания вызывают отек обоих век без покраснения.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Обследование при отеке века
Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача.
Настораживающие признаки
При наличии отека век причинами для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
лихорадка
чрезмерное выпячивание одного или обоих глаз (проптоз).
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. При наличии боли больные, как правило, хотят обратится к врачу в течение одного-двух дней, чтобы почувствовать облегчение.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину отека век и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека века).
Врачи спрашивают:
как давно появился отек;
отекает ли верхнее и (или) нижнее веко одного или обоих глаз;
имела ли место травма глаза (в том числе укус насекомого) или хирургическая операция на глазу;
сопровождается ли отек зудом, болью, головной болью, изменением зрения, повышением температуры или выделениями из глаза;
возникают ли симптомы также и в других частях тела;
есть ли у человека заболевания (например, болезнь сердца, почек или печени) или принимает ли он лекарственные препараты (например, ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента), которые способны вызывать отек, или есть ли изменения в переносимости холода или жары, что может свидетельствовать о заболевании щитовидной железы;
применяет ли человек какие-либо лекарственные препараты вокруг глаз или вводит их в глаза;
изменились ли какие-либо безрецептурные товары, которые используются на лице или вокруг глаз (например, новый макияж, кремы для лица или для кожи вокруг глаз, очищающие средства или новые моющие средства для стирки постельного белья или полотенец).
Во время физикального обследования врачи ищут признаки заболеваний, которые могут проявляться в других частях тела, но главным образом они обращают внимание на глаза. Они смотрят, нет ли насморка или других признаков аллергии, зубной или головной боли, которая может указывать на инфекцию околоносовых пазух или о зубную инфекцию, повышение температуры тела и изменения кожи вблизи от глаза.
Исследование больного века или больного глаза проводят при помощи щелевой лампы (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Врачи обращают внимание на то, где располагается отек, на его цвет, на болезненность века, на то, теплое ли оно, а также выясняют, влияет ли отек на зрение, нормально ли функционируют мышцы, и есть ли выделения.
Проведение анализов
В большинстве случаев врачи могут определить причину отека века на основании симптомов и результатов физикального обследования, и дополнительные анализы и исследования не требуются. Однако если есть подозрения на флегмону глазницы или тромбоз кавернозного синуса, врачи незамедлительно назначают компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если есть подозрения на заболевания сердца, печени, почек или щитовидной железы, врачи назначают лабораторные анализы и иногда различные визуализирующие обследования.
Лечение отека века
Лучшим лечением отека века является лечение заболевания, которое вызвало отек. Определенной схемы лечения отека нет.
Ключевые моменты
Отек века может быть вызван заболеванием глаза или века, а также заболеванием какой-либо другой части организма.
Если произошло внезапное двоение зрения или потеря зрения, необходимо немедленно обратиться к врачу.
В случае повышения температуры или выпячивания глазного яблока по возможности необходимо обратиться к врачу в течение нескольких часов.