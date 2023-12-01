Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину отека век и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека века).

Врачи спрашивают:

как давно появился отек;

отекает ли верхнее и (или) нижнее веко одного или обоих глаз;

имела ли место травма глаза (в том числе укус насекомого) или хирургическая операция на глазу;

сопровождается ли отек зудом, болью, головной болью, изменением зрения, повышением температуры или выделениями из глаза;

возникают ли симптомы также и в других частях тела;

есть ли у человека заболевания (например, болезнь сердца, почек или печени) или принимает ли он лекарственные препараты (например, ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента), которые способны вызывать отек, или есть ли изменения в переносимости холода или жары, что может свидетельствовать о заболевании щитовидной железы;

применяет ли человек какие-либо лекарственные препараты вокруг глаз или вводит их в глаза;

изменились ли какие-либо безрецептурные товары, которые используются на лице или вокруг глаз (например, новый макияж, кремы для лица или для кожи вокруг глаз, очищающие средства или новые моющие средства для стирки постельного белья или полотенец).

Во время физикального обследования врачи ищут признаки заболеваний, которые могут проявляться в других частях тела, но главным образом они обращают внимание на глаза. Они смотрят, нет ли насморка или других признаков аллергии, зубной или головной боли, которая может указывать на инфекцию околоносовых пазух или о зубную инфекцию, повышение температуры тела и изменения кожи вблизи от глаза.

Исследование больного века или больного глаза проводят при помощи щелевой лампы (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Врачи обращают внимание на то, где располагается отек, на его цвет, на болезненность века, на то, теплое ли оно, а также выясняют, влияет ли отек на зрение, нормально ли функционируют мышцы, и есть ли выделения.