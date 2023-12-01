Вспышки в глазах и плавающие помутнения

Вспышки в глазах — это восприятие ярких вспышек света, дрожащих огоньков или полосок света, которые не соответствуют внешним источникам. Плавающие помутнения — это мушки и нитевидные образования, которые перемещаются в поле зрения человека, но не имеют ничего общего с внешними объектами. Вспышки и плавающие помутнения встречаются часто.
Причины вспышек в глазах и плавающих помутнений
Вспышки в глазах — это результат стимуляции сетчатки (которая является светочувствительной структурой в задней части глаза) чем-то, что не имеет ничего общего со светом из окружающей среды. Такая стимуляция заставляет сетчатку посылать сигнал в мозг. Мозг может интерпретировать сигнал как обычную внезапную вспышку света, которая может выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия). Фотопсия может возникать при трении глаз.
Плавающие помутнения видны, когда объект в глазном яблоке отбрасывает тени на сетчатку, которая представляет собой светочувствительную структуру на задней поверхности глаза. Они часто воспринимаются как видимый объект или объекты, плавающие во внешнем поле зрения. Человек может думать, что он видит скопление мух, мошек или пятнышки, но затем осознает, что фактически их нет.
Внутреннее строение глаза
Наиболее частой причиной вспышек и плавающих помутнений является:
уменьшение объёма студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко (стекловидного тела).
В раннем взрослом возрасте люди иногда могут замечать плавающие нити в поле зрения одного или обоих глаз, связанные с сокращением стекловидного тела. Эти типы плавающих помутнений (так называемые плавающие помутнения вследствие сокращения или идиопатические плавающие помутнения стекловидного тела) редко указывают на какое-либо нарушение. Тем не менее, в возрасте от 50 до 75 лет объём стекловидного тела продолжает уменьшаться и время от времени тянет сетчатку. Это тянущее усилие может стимулировать сетчатку, создавая иллюзию света, которую человек видит как вспышки. Со временем, в рамках нормального процесса старения, стекловидное тело обычно полностью отходит от сетчатки (отслойка стекловидного тела).
Менее распространенные, но более серьезные причины включают:
перфорацию сетчатки;
кровоизлияние в стекловидное тело;
воспаление стекловидного тела.
Иногда мигрень может стать причиной симптомов нарушения зрения. Такие симптомы нарушения зрения могут проявляться в виде белых мерцающих линий с неровными краями, которые сначала появляются в середине поля зрения, а затем распространяются по всему полю зрения (в отличие от плавающих помутнений, это не единичные объекты). Как правило, они исчезают в течение приблизительно 20 минут, сначала из периферических полей зрения, а затем из центра поля зрения. Они могут не сопровождаться головной болью. Такие симптомы называют глазной или визуальной мигренью. Больные могут испытывать подобные симптомы или терять зрение в какой-либо части глаза на 10–60 минут, часто пред началом мигренозной головной боли (мигренозная аура). В таких случаях причиной симптомов является процесс в головном мозге, а не в сетчатке.
Причиной вспышек света также может стать удар по голове сзади («видеть звезды»); вероятно, это происходит потому что стимулируется та часть головного мозга, где происходит интерпретация зрительных сигналов.
В редких случая причиной плавающих помутнений являются опухоли (например, лимфома) глаза и витреит (воспаление стекловидного тела). Наличие инородных тел в глазу может стать причиной плавающих помутнений, но обычно это вызывает и другие симптомы, например, потерю зрения, боль в глазу или покраснение, которые беспокоят куда больше, чем плавающие помутнения.
Некоторые причины и признаки вспышек в глазах и плавающих помутнений
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Глазные болезни, которые не вызывают беспокойства
Плавающие помутнения, связанные с процессами в стекловидном теле (плавающие помутнения, возникающие из-за стягивания студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко, которое называется стекловидным телом)
Немногочисленные прозрачные комки или нитевидные образования, которые:
В течение последнего времени количество или вид плавающих помутнений не изменились
Не влияют на зрение
Обследование офтальмологом
Отделение стекловидного тела от сетчатки
Внезапное увеличение количества плавающих помутнений, обычно у пожилых людей
Плавающие помутнения, похожие на паутину
Одно большое плавающее помутнение, которое уходит из поля зрения и возвращается в него
Фотопсия, которая появляется и проходит
Обследование офтальмологом
Серьезные глазные болезни
Обычные внезапные вспышки света, которые могут выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия), которые случаются время от времени или отмечаются постоянно
Потеря зрения, которая происходит на одном участке, как правило, по углам глаза (периферическое зрение)
Потеря зрения, которая распространяется по полю зрения как занавес
Иногда случаются у больных с факторами риска отслойки сетчатки (такими, как недавняя травма глаза, хирургическая операция на глазу или близорукость высокой степени)
Обследование офтальмологом
Перфорация сетчатки
Фотопсия
Иногда симптомы касаются только периферического поля зрения
Обследование офтальмологом
Кровоизлияние в стекловидное тело (кровотечение в стекловидное тело)
У больных с факторами риска этого заболевания (такими, как диабет, перфорация сетчатки, серповидноклеточная анемия или травма глаза)
Обычно потеря всего поля зрения (не просто одного или нескольких участков)
Обследование врачом и, как правило, офтальмологом
Иногда ультразвуковое исследование сетчатки
Воспаление стекловидного тела (происходит при заражении глаза токсоплазмой, грибками или редко цитомегаловирусом, либо вызывается аутоиммунными заболеваниями)
боль;
Потеря зрения по всему полю зрения
Возможно поражение обоих глаз
У больных с факторами риска таких инфекций (например, СПИД, употребление инъекционных наркотиков и другие заболевания, которые ослабляют иммунную систему)
Обследование офтальмологом
Иногда исследования, которые проводятся для подтверждения наличия микроорганизмов, которые предположительно стали причиной инфекции
Заболевания, не связанные с глазами
Глазная мигрень (мигрень, которая вызывает симптомы нарушения зрения)
Линии с неровными краями, которые сначала появляются в середине поля зрения, а затем распространяются к боковым частям поля зрения, и исчезают приблизительно через 20 минут
Иногда размытое центральное зрение
Иногда головная боль после нарушения зрения
Иногда у больных, страдающих мигренью
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Признаки проявляются только в одном глазу, если не указано иное.
Обследование при вспышках и плавающих помутнениях в глазах
Не все случаи наличия вспышек в глазах или плавающих помутнений требуют незамедлительного обращения к врачу. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
При наличии вспышек или плавающих помутнений причинами для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
внезапное увеличение плавающих помутнений;
повторяющиеся, часто молниеобразные вспышки света;
полная или частичная потеря зрения (часто возникает ощущение, что часть поля зрения закрыта тенью или занавесом);
недавнее хирургическое вмешательство или травма глаза;
боль в глазу;
Когда обращаться к врачу
Несмотря на то, что в большинстве случаев вспышки и плавающие помутнения не являются причиной для беспокойства, люди у которых есть настораживающие признаки, должны как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу. У них могут быть серьезные заболевания стекловидного тела или сетчатки, и задержка на нескольких дней, а иногда даже часов, может привести к постоянной потере зрения. Больным, которые начали замечать наличие вспышек и плавающих помутнений без настораживающих признаков, следует обращаться к врачу по мере возможности, хотя задержка на несколько или более дней, вероятнее всего, не причинит вреда. Больным, у которых в течение некоторого времени наблюдаются вспышки или плавающие помутнения и отсутствуют другие симптомы, следует пройти обследование глаз, но время здесь не является критическим фактором.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину вспышек или плавающих помутнений и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки вспышек в глазах и плавающих помутнений).
Врачи просят пациента описать вспышки и плавающие помутнения, а затем спрашивают:
Когда больной отметил появление симптомов
Каковы отличительные характеристики вспышек или плавающих помутнений (например, их форма, движение или когда они возникают повторно)
Появляются ли симптомы в одном или обоих глазах
Видит ли больной вспыхивающие огоньки, или не кажется ли, что часть поля зрения отсутствует или закрыта занавесом
Была ли у больного травма глаза или хирургическая операция на глазу
Есть ли другие симптомы (такие, как размытое зрение, покраснение глаз, боль в глазах или головные боли)
Страдает ли человек близорукостью
Страдает ли человек заболеваниями, которые могут влиять на зрение, такими как диабет или заболевания иммунной системы
Обследование глаз является наиболее важной частью физикального обследования. Врачи проверяют остроту зрения, движение глаз и реакцию зрачка на свет. Они также проверяют наличие покраснения в глазах и поле зрения на предмет выпадения участков зрения.
Офтальмоскопия — это наиболее важная часть обследования глаз. Врачи сначала используют капли для расширения зрачков. Затем они используют офтальмоскоп (лампа с увеличительными стеклами, которая освещает заднюю часть глаза) для обследования внутренних структур глаза, в том числе как можно большей части сетчатки. Если есть предположение, что вспышки или плавающие помутнения вызваны серьезной причиной, обследование у офтальмолога является обязательным. Офтальмолог — это врач, который специализируется на диагностике и лечении (хирургическими или нехирургическими методами) глазных болезней.
Давление в глазу (внутриглазное давление) измеряют после закапывания анестетика в глаз.
Врачи закапывают в глаз каплю красителя флуоресцеина, а затем использует щелевую лампу (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) для обследования всего глаза.
Проведение анализов
Врачи часто могут идентифицировать менее серьезные проблемы вспышек и плавающих помутнений во время обследования, но если есть предположения о серьезном заболевании, они направляют больных к офтальмологу для постановки диагноза. Офтальмолог делает более подробную офтальмоскопию и может назначить анализы и обследования. Например, при воспаления стекловидного тела инфекционного происхождения назначаются исследования, которые проводятся для идентификации микроорганизмов, предположительно послуживших причиной инфекции.
Лечение вспышек и плавающих помутнений в глазах
Плавающие помутнения, связанные с процессами в стекловидном теле — это плавающие помутнения, возникающие из-за стягивания студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко, которое называется стекловидным телом, и они не требуют лечения. Многие вспышки также связаны с уменьшением объема стекловидного тела и не требуют лечения.
Иногда, если плавающих помутнений настолько много, что они мешают зрению, врачи могут использовать полую иглу для удаления стекловидного тела из глаза и его замены соленой водой. Такую хирургическую процедуру называют витрэктомией. Однако многие врачи считают, что не следует делать витрэктомию из-за плавающих помутнений, так как процедура может привести к отслоению сетчатки или катаракте, и потому что плавающие помутнения иногда остаются и после процедуры.
Другие заболевания, ставшие причиной симптомов, лечатся. Например, для восстановления отслоившейся сетчатки проводится операция. При наличии инфекций, вызвавших воспаление стекловидного тела, применяются антимикробные препараты.
Ключевые моменты
Больные, у которых есть вспышки или плавающие помутнения без настораживающих признаков, редко страдают серьезными заболеваниями.
Больные, у которых есть вспышки или плавающие помутнения с настораживающими признаками, могут нуждаться в направлении к офтальмологу.