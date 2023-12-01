Вспышки в глазах и плавающие помутнения

Вспышки в глазах — это результат стимуляции сетчатки (которая является светочувствительной структурой в задней части глаза) чем-то, что не имеет ничего общего со светом из окружающей среды. Такая стимуляция заставляет сетчатку посылать сигнал в мозг. Мозг может интерпретировать сигнал как обычную внезапную вспышку света, которая может выглядеть как молния, пятна или звездочки (фотопсия). Фотопсия может возникать при трении глаз.

Плавающие помутнения видны, когда объект в глазном яблоке отбрасывает тени на сетчатку, которая представляет собой светочувствительную структуру на задней поверхности глаза. Они часто воспринимаются как видимый объект или объекты, плавающие во внешнем поле зрения. Человек может думать, что он видит скопление мух, мошек или пятнышки, но затем осознает, что фактически их нет.

Внутреннее строение глаза

Наиболее частой причиной вспышек и плавающих помутнений является:

уменьшение объёма студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко (стекловидного тела).

В раннем взрослом возрасте люди иногда могут замечать плавающие нити в поле зрения одного или обоих глаз, связанные с сокращением стекловидного тела. Эти типы плавающих помутнений (так называемые плавающие помутнения вследствие сокращения или идиопатические плавающие помутнения стекловидного тела) редко указывают на какое-либо нарушение. Тем не менее, в возрасте от 50 до 75 лет объём стекловидного тела продолжает уменьшаться и время от времени тянет сетчатку. Это тянущее усилие может стимулировать сетчатку, создавая иллюзию света, которую человек видит как вспышки. Со временем, в рамках нормального процесса старения, стекловидное тело обычно полностью отходит от сетчатки (отслойка стекловидного тела).

Менее распространенные, но более серьезные причины включают:

Отслоение сетчатки

перфорацию сетчатки;

кровоизлияние в стекловидное тело;

воспаление стекловидного тела.

Иногда мигрень может стать причиной симптомов нарушения зрения. Такие симптомы нарушения зрения могут проявляться в виде белых мерцающих линий с неровными краями, которые сначала появляются в середине поля зрения, а затем распространяются по всему полю зрения (в отличие от плавающих помутнений, это не единичные объекты). Как правило, они исчезают в течение приблизительно 20 минут, сначала из периферических полей зрения, а затем из центра поля зрения. Они могут не сопровождаться головной болью. Такие симптомы называют глазной или визуальной мигренью. Больные могут испытывать подобные симптомы или терять зрение в какой-либо части глаза на 10–60 минут, часто пред началом мигренозной головной боли (мигренозная аура). В таких случаях причиной симптомов является процесс в головном мозге, а не в сетчатке.

Причиной вспышек света также может стать удар по голове сзади («видеть звезды»); вероятно, это происходит потому что стимулируется та часть головного мозга, где происходит интерпретация зрительных сигналов.

В редких случая причиной плавающих помутнений являются опухоли (например, лимфома) глаза и витреит (воспаление стекловидного тела). Наличие инородных тел в глазу может стать причиной плавающих помутнений, но обычно это вызывает и другие симптомы, например, потерю зрения, боль в глазу или покраснение, которые беспокоят куда больше, чем плавающие помутнения.