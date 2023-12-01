Боль в глазу может быть сильной, она может быть острой, тупой или пульсирующей; многие больные могут чувствовать только легкое раздражение поверхности глаза или ощущать присутствие постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела). Многие причины боли в глазу могут также быть причиной покраснения глаза. В зависимости от причины боли могут присутствовать и другие симптомы. Например, может быть размытое зрение, выпячивание глазного яблока или боль, усиливающаяся при ярком свете.
Роговица (прозрачная оболочка, расположенная перед радужной оболочкой и зрачком) очень чувствительна к боли. Многие заболевания, которые поражают роговицу, также поражают переднюю камеру (заполненное жидкостью пространство между радужной оболочкой и внутренней частью роговицы) и вызывают спазм мышц, которые регулируют работу радужной оболочки (ресничные мышцы). При наличии такого спазма, яркий свет вызывает сокращение мышц и усиливает боль.
Внутреннее строение глаза
Причины боли в глазу
Заболевания, которые вызывают боль, можно разделить на заболевания, которые поражают, в основном, роговицу, заболевания других частей глаза и заболевания других частей организма, при которых боль чувствуется в глазу.
Распространенные причины
Заболевания роговицы являются наиболее частой причиной, в частности, это:
царапины роговицы (ссадины роговицы);
При этом, большая часть заболеваний роговицы могу причинять боль в глазу.
Причиной ощущение царапанья или ощущения инородного тела могут быть как проблемы с конъюнктивой (истончение оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза), так и проблемы с роговицей.
Некоторые причины и характеристики боли в глазу
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Заболевания, которые поражают, в основном, роговицу
Кератит (воспаление роговицы — прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком — вызванное ношением контактных линз в течение длительного времени), связанный с ношением контактных линз
Обычно поражаются оба глаза
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
У больных, которые носят контактные линзы в течение длительного времени
Обследование врачом
Царапина роговицы (ссадина)
Посторонний предмет (инородное тело)
Симптомы, которые начинаются после травмы глаза или деятельности, связанной с высоким риском (например, шлифовка металла), которые могли остаться незамеченными у грудных детей и детей младшего возраста
Боль при моргании и ощущение инородного тела в пораженном глазу
Покраснение, слезотечение и обычно повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Часто сероватое пятно на роговице, которое позже превращается в открытую болезненную ранку
Тупая боль и ощущение инородного тела
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
Часто у больных, у которых была травма глаза или которые спали, не снимая контактных линз
Обследование врачом
Посев образца, взятого офтальмологом из ранки
Эпидемический кератоконъюнктивит («кроличьи глаза» — вызванное аденовирусом воспаление конъюнктивы, оболочки, которая выстилает веко и покрывает переднюю часть глаза и роговицы)
Обычно поражены оба глаза
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и обычно повышенная чувствительность к свету
Часто отек век и припухшие болезненные лимфатические узлы перед ушами
Редко временная сильная размытость зрения
Обследование врачом
Кератит, вызванный вирусом простого герпеса (инфекция роговицы, вызванная вирусом простого герпеса)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Симптомы, которые начинают проявляться после эпизода конъюнктивита
Волдыри на веке, иногда корочки
На поздней стадии или при рецидивах: Покраснение и слезотечение, боль, нарушение зрения и повышенная чувствительность к свету
Обычно только обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с поверхности роговицы или из волдырей вокруг глаза
Опоясывающий герпес с поражением глаз (опоясывающий лишай, вызванный вирусом ветряной оспы, который поражает лицо и глаз)
Обычно поражается только один глаз
На ранней стадии: Сыпь с волдырями и (или) корочками на одной стороне лица, вокруг глаза, на лбу и иногда на кончике носа
На поздней стадии: покраснение, слезотечение, обычно повышенная чувствительность к свету и отек века
Обычно только обследование врачом
Иногда определение вируса в соскобах с волдырей вокруг глаза
Кератит сварщика (кератит, вызванный воздействием ультрафиолетовых лучей) — воспаление роговицы, вызванное избыточным воздействием ультрафиолетового света
Обычно поражаются оба глаза
Симптомы, которые начинают появляться в течение нескольких часов после избыточного воздействия ультрафиолетового света (которое возникает при электродуговой сварке, при работе лампы для загара или при отражении ярких солнечных лучей от снега, в частности, в условиях высокогорья)
Глазная боль и ощущение песка в глазу
Покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету
Обследование врачом
Другие глазные болезни
Сильная боль и покраснение глаза
Головная боль, тошнота, рвота и боль при воздействии света
Нарушения зрения, такие, как ореолы вокруг огней, и (или) ухудшение зрения
Измерение внутриглазного давления (тонометрия)†
Обследование каналов оттока жидкости из глаза с помощью специальных линз (гониоскопия), которое выполняет офтальмолог
Передний увеит (воспаление передней камеры — заполненного жидкостью пространства между радужной оболочкой и роговицей)
Боль в глазу и повышенная чувствительность к свету
Покраснение глаза (особенно вокруг роговицы)
Размытость или потеря зрения
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями или у больных, которые недавно перенесли травму
Обследование врачом
Эндофтальмит (инфекция внутренней части глаза)‡
Обычно поражается только один глаз
Боль в глазу, сильное покраснение, повышенная чувствительность к свету и сильное снижение зрения
Часто у больных, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на глазу или серьезную травму глаза либо инфекцию кровотока
Обследование врачом
Посев жидкостей глаза, взятых офтальмологом
Неврит зрительного нерва (воспаление зрительного нерва), которое может быть связано с рассеянным склерозом‡
Обычно незначительная боль, которая может усиливаться при движении глазами
частичная или полная потеря зрения;
Веки и роговицы в норме
Обследование врачом
Часто МРТ с контрастированием головного мозга и глазницы
Флегмона глазницы (инфекция тканей глазницы или глазницы)‡
Обычно поражается только один глаз
Выпячивание глаза, покраснение глаза, боль в глубине глаза и тупая боль в глазу и вокруг него
Красные и отечные веки
Невозможность совершать полные движения глазами во всех направлениях
Нарушение или потеря зрения
лихорадка
Иногда предшествуют симптомы синусита (см. ниже)
Обследование врачом
Обычно КТ или МРТ глазницы
Псевдоопухоль глазницы (доброкачественное скопление воспаленных и фиброзных тканей в глазнице)‡
Боль в глазу и вокруг него; может быть очень сильной
Часто выпячивание одного глаза
Часто невозможность совершать движения глазами в полном объёме во всех направлениях
Отек вокруг глаза
Обследование врачом
Обычно КТ или МРТ глазницы
Иногда биопсия
Склерит (воспаление белка глаза, который называют склерой)
Очень сильная боль, которую часто называют сверлящей, и повышенная чувствительность к свету
Слезотечение
Красные и фиолетовые пятна на белке глаза
Часто у больных с аутоиммунными заболеваниями
Обследование врачом
В некоторых случаях — ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ) глазницы
В редких случаях — биопсия
Другие заболевания, которые сопровождаются болью
Кластерные головные боли или мигренозные головные боли
У больных, у которых раньше были эпизоды сильных головных болей
Кластерные головные боли: Головные боли, которые:
Мигрени: Головные боли, которые:
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ головного мозга
Иногда отек вокруг глаза; все другие симптомы глазных болезней отсутствуют
Желтые или зеленоватые выделения из носа (иногда с примесью крови), головная боль, боль в глазу или в области лица, интенсивность которой меняется в зависимости от положения головы
Повышенная температура, болезненность лица, иногда продуктивный кашель в ночное время и неприятный запах изо рта
Обследование врачом
Иногда КТ околоносовых пазух
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Заболевание локализируется только в одном глазу, если не указано иное.
† Врачи почти всегда проводят обследование с использованием щелевой лампы и красителя флуоресцеина, а также измеряют внутриглазное давление (процедуру называют тонометрией).
‡ Эти причины не являются частыми.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Оценка боли в глазу
Небольшое раздражение глаза или ощущение инородного тела встречаются часто и обычно не носят серьезного характера. Но выраженная боль в глазу может быть признаком серьезной проблемы, угрожающей потерей зрения. Следующая информация может помочь больным решить, обращаться ли к врачу, и узнать, чего ожидать во время проведения оценки врачом.
Настораживающие признаки
При наличии боли причинами для беспокойства могут быть определенные симптомы и признаки. Они включают:
рвота;
появление ореолов вокруг источников света;
повышенная температура, озноб, усталость и боль в мышцах;
снижение остроты зрения;
выпячивание одного или обоих глазных яблок (проптоз);
невозможность двигать глазами во всех направлениях (например, вправо, влево, вверх, вниз).
Когда обращаться к врачу
При наличии сильной боли, покраснения глаза или настораживающих признаков следует обратиться к врачу незамедлительно. При небольшой боли, отсутствии покраснения или настораживающих признаков можно подождать день-два и посмотреть, проходит ли дискомфорт сам по себе.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли в глазу и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в глазу).
Врачи просят описать боль, сказать, когда боль началась, насколько она сильная, больно ли смотреть в разных направлениях или моргать. Они спрашивают, болел ли глаз раньше и повышена ли чувствительность к свету, есть ли размытость зрения и ощущение инородного тела.
Во время физикального обследования врачи проверяют наличие повышенной температуры или насморка. Они также проверяют лицо на болезненность.
Наиболее важным является обследование глаза, включая обследование всего глаза, век и области вокруг глаза. Врачи проверяют:
наличие отека или покраснения в глазу;
насколько четко человек видит с помощью стандартной таблицы для исследования остроты зрения;
видит ли человек в каждой части поля зрения (исследование полей зрения);
как зрачок реагирует на свет;
появляется ли боль в закрытом больном глазу, если светить в здоровый глаз (выраженная светобоязнь).
Если врачи подозревают наличие инородного тела, но не видят его, они выворачивают веки и ищут скрытое инородное тело.
Врачи обычно проводят обследование с помощью щелевой лампы. Щелевая лампа — это прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении. Врачи капают каплю красителя флуоресцеина на роговицу, что позволяет видеть царапины или инфекции определенных видов, в том числе язвы. Для измерения давления внутри глаза (внутриглазного давления) врачи используют тонометрию. Для обследования хрусталика врачи используют щелевую лампу и/или офтальмоскоп (лампу с увеличительными линзами, которая освещает заднюю часть глаза), и используют офтальмоскоп для обследования стекловидного тела (студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко), сетчатки (светочувствительной структуры в задней части глаза), зрительного нерва, а также вен и артерий сетчатки.
Результаты обследования помогают поставить диагноз. Конкретные результаты обследования или результаты обследования в сочетании с результатами исследований могут указывать на конкретные заболевания.
Результаты обследования также могут помочь сделать предположения о разных видах нарушений или исключить их наличие.
Заболевания роговицы, как и другие заболевания, как правило, сопровождаются покраснением, слезотечением и болью. Если этих симптомов нет, наличие проблем с роговицей очень маловероятно.
Боль на поверхности глаза, ощущение инородного тела, боль при моргании говорят о возможном присутствии инородного тела.
У больных, которые носят контактные линзы, могут быть царапины и язвы роговицы или кератит, связанный с ношением контактных линз.
Перед тем как измерять глазное давление, врачи закапывают каплю анестетика в глаз. Если после этого боль исчезает, причина боли, скорее всего, связана с проблемами в роговице.
Боль в глубине глаза, тупая или пульсирующая боль могут свидетельствовать о возможных серьезных заболеваниях, таких как острая закрытоугольная глаукома, передний увеит, склерит, эндофтальмит, флегмона глазницы или псевдоопухоль глазницы. Если, кроме этого, присутствуют отек века, выпячивание глаза или невозможность смотреть во всех направлениях, наиболее вероятными заболеваниями являются псевдоопухоль глазницы, флегмона глазницы или тяжелый эндофтальмит.
Лихорадка, озноб и болезненность позволяют предположить такие инфекции, как флегмона глазницы или синусит.
Проведение анализов
Необходимость в проведении анализов зависит от результатов изучения анамнеза и физикального обследования. Как правило, необходимости в анализах и исследованиях нет. Однако если врачи обнаружат повышенное внутриглазное давление (указывающее на глаукому), они могут направить пациента к офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) для проведения гониоскопии. Гониоскоп — это специальная линза, которая позволяет врачу исследовать каналы оттока жидкости из глаза, что помогает определить, является ли глаукома открытоугольной или закрытоугольной.
Выпячивание глазных яблок и неспособность двигать глазами во всех направлениях, не поворачивая головы, может свидетельствовать о таких болезнях, как флегмона глазницы или псевдоопухоль глазницы. Для проверки наличия этих заболеваний выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). КТ также может назначаться и при подозрении на синусит, если диагноз нельзя подтвердить иными методами или если есть подозрения на осложнения. МРТ с красителем может проводиться в случае, если есть подозрения на неврит зрительного нерва.
При подозрении на эндофтальмит врачи направляют образец жидкостей из глаза (стекловидного тела или водянистой влаги) в лабораторию. Если диагноз неясный, но есть подозрение на кератит, вызванный вирусом простого герпеса, или опоясывающий герпес с поражением глаз, врачи могут направлять в лабораторию образцы роговицы или волдыря. В лаборатории лаборант попытается культивировать бактерии или вирусы, чтобы подтвердить наличие инфекции и определить, какими организмами она вызвана.
Лечение боли в глазу
Лучшим лечением боли в глазу является лечение заболевания, которое вызвало боль. Также может потребоваться прием обезболивающих препаратов (например, ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов), пока боль не прекратится. Иногда людям, страдающим болью, вызванной передним увеитом или заболеваниями роговицы, может потребоваться применение глазных капель, которые предотвращают спазм ресничных мышц путем расширения зрачка и тем самым уменьшают боль при воздействии света. К примеру, может быть использован циклопентолат.
Ключевые моменты
Как правило, врачи могут определить причину боли в ходе обследования.
При наличии сильной боли, покраснения глаза или настораживающих признаков (рвота, ореолы вокруг огней, повышение температуры, снижение четкости изображения, выпячивание глазного яблока и невозможность совершать движения глазом во всех направлениях) следует незамедлительно обратиться к врачу.