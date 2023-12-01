Боль в глазу

Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли в глазу и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в глазу).

Врачи просят описать боль, сказать, когда боль началась, насколько она сильная, больно ли смотреть в разных направлениях или моргать. Они спрашивают, болел ли глаз раньше и повышена ли чувствительность к свету, есть ли размытость зрения и ощущение инородного тела.

Во время физикального обследования врачи проверяют наличие повышенной температуры или насморка. Они также проверяют лицо на болезненность.

Наиболее важным является обследование глаза, включая обследование всего глаза, век и области вокруг глаза. Врачи проверяют:

наличие отека или покраснения в глазу;

насколько четко человек видит с помощью стандартной таблицы для исследования остроты зрения;

видит ли человек в каждой части поля зрения (исследование полей зрения);

как зрачок реагирует на свет;

появляется ли боль в закрытом больном глазу, если светить в здоровый глаз (выраженная светобоязнь).

Если врачи подозревают наличие инородного тела, но не видят его, они выворачивают веки и ищут скрытое инородное тело.

Врачи обычно проводят обследование с помощью щелевой лампы. Щелевая лампа — это прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении. Врачи капают каплю красителя флуоресцеина на роговицу, что позволяет видеть царапины или инфекции определенных видов, в том числе язвы. Для измерения давления внутри глаза (внутриглазного давления) врачи используют тонометрию. Для обследования хрусталика врачи используют щелевую лампу и/или офтальмоскоп (лампу с увеличительными линзами, которая освещает заднюю часть глаза), и используют офтальмоскоп для обследования стекловидного тела (студенистого вещества, которым заполнено глазное яблоко), сетчатки (светочувствительной структуры в задней части глаза), зрительного нерва, а также вен и артерий сетчатки.

Результаты обследования помогают поставить диагноз. Конкретные результаты обследования или результаты обследования в сочетании с результатами исследований могут указывать на конкретные заболевания.

Результаты обследования также могут помочь сделать предположения о разных видах нарушений или исключить их наличие.