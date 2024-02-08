Хирургическая коррекция рефракционных аномалий

С помощью хирургических и лазерных процедур (рефракционная хирургия) можно корректировать рефракционные аномалии — близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Такие процедуры обычно проводятся для изменения формы роговицы, чтобы она могла лучше фокусировать лучи света на сетчатке. Другой вид рефракционной хирургии для людей с тяжелой близорукостью предполагает введение в глаз тонкой линзы.

Цель рефракционной хирургии — снизить зависимость от очков и контактных линз. Перед тем как решиться на такую процедуру, необходимо все основательным образом обсудить с офтальмологом (врачом, который специализируется на оценке и лечении [хирургическими или нехирургическими методами] глазных болезней) и тщательно взвесить свои потребности и ожидания наряду с рисками и пользой каждого из вариантов.

Хирургическая коррекция аномалий рефракции больше всего подходит здоровым больным со здоровыми глазами в возрасте от 18 лет, которые недовольны очками или контактными линзами и которые любят активный отдых, например занимаются плаваньем или лыжным спортом, что трудно делать в очках и контактных линзах. Многие больные соглашаются на операцию ради удобства или в косметических целях. Однако рефракционная хирургия рекомендуется далеко не всем больным с рефракционными аномалиями.

К больным, которым не рекомендуется рефракционная хирургия, относятся те:

кому врач прописал сменить очки или контактные линзы за последний год;

у кого имеются заболевания, ухудшающие заживление ран, например, аутоиммунные заболевания или болезни соединительной ткани;

у кого имеется заболевание глаз, например, тяжелая сухость глаз;

у кого есть кератоконус (роговица имеет форму конуса);

у которых имеется рецидивирующая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, с вовлечением роговицы.

К больным, которым также не рекомендуется рефракционная хирургия, относятся те, кто:

принимает определенные лекарственные препараты (например, изотретиноин или амиодарон);

моложе 18 лет (за некоторыми исключениями).

Перед операцией врач точно определяет рефракционную аномалию (величину необходимой коррекции). Проводится тщательное обследование глаз; особое внимание обращается на клетки поверхностного слоя роговицы (в том числе выясняется, хорошо или плохо держится поверхностный слой роговицы), форму и толщину роговицы (с использованием обследований, которые носят названия «топография», «томография» и «пахиметрия»), размер зрачка, внутриглазное давление, зрительный нерв и сетчатку.

Процедуры рефракционной хирургии, как правило, выполняются быстро и не причиняют большого дискомфорта. Для обезболивания глаза используются капли. Во время процедуры пациент должен попытаться зафиксировать глаз на определенной цели. Как правило, вскоре после процедуры можно идти домой.

После рефракционной хирургии большинство людей видят объекты, расположенные вдали, достаточно хорошо, чтобы справляться с большинством задач (например, водить машину или ходить в кино), хотя не все пациенты после процедуры будут иметь идеальное зрение 20/20. К пациентам, у которых после операции, вероятнее всего, будет зрение 20/20 (для дали), относятся те, у кого перед хирургическим вмешательством величина необходимой коррекции была незначительной или умеренной. Более чем в 95 % случаев у человека не будет необходимости одевать корригирующие линзы для дали. Тем не менее, даже если они не носят очки для дали, после рефракционной хирургии большинству пациентов в возрасте старше 40 лет все равно требуются очки для чтения.

К побочным эффектам рефракционной хирургии относятся следующие временные симптомы:

ощущение, будто в глазу что-то есть (ощущение инородного тела);

блики и ореолы вокруг огней;

сухость.

В некоторых случаях эти симптомы не проходят. Сухость может стать причиной нечеткости зрения.

К возможным осложнениям рефракционной хирургии могут относиться:

избыточная коррекция;

недостаточная коррекция;

Инфекция

Для сведения к минимуму количества осложнений важно провести высококачественное хирургическое вмешательство с участием опытного специалиста по рефракционной хирургии.

Виды рефракционной хирургии Двумя наиболее частыми процедурами роговичной рефракционной хирургии являются: Лазерный кератомилез in situ (LASIK)

Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК)

Лазерный кератомилез in situ (LASIK) LASIK проводится для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. При выполнении операции LASIK с помощью лазера или другого инструмента, который называется микрокератомом, формируется очень тонкий лоскут в центральной части роговицы. Лоскут поднимается, и управляемые компьютером импульсы сильно сфокусированных ультрафиолетовых лучей эксимерного лазера испаряют крошечное количество ткани роговицы под лоскутом, чтобы изменить форму роговицы. Затем лоскут возвращают на место и он приживается в течение нескольких дней. LASIK не причиняет большого дискомфорта во время и после операции. Зрение улучшается быстро, и многие больные могут вернуться на работу через 1–3 дня. Среди осложнений могут быть проблемы, имеющие отношение к лоскуту, а также истончение и выпячивание роговицы в течение длительного времени (эктазия). При возникновении проблем с лоскутом во время хирургического вмешательства последнее прекращают, но иногда его могут попытаться провести повторно спустя 6 месяцев. Еще одна проблема с лоскутом — его смещение, которое обычно возникает после тяжелой травмы глаза и вызывает нечеткость зрения. При немедленном лечении проблему часто можно решить. В редких случаях проблемы с лоскутом возникают, когда, например, лоскут заживает с образованием складок, что приводит к размытости зрения и к появлению вспышек звездочек или ореолов. Если эти проблемы с лоскутом нельзя устранить, они могут навсегда нарушить функцию зрения (такую как вождение в ночное время), если не использовать жесткие контактные линзы. Эктазия может привести к размытости зрения, более выраженной близорукости и неправильному астигматизму. Другие осложнения включают тяжелую преходящую нечеткость зрения вследствие сухости глаз и, в редких случаях, опасные для зрения инфекцию или воспаление роговицы. При наличии противопоказаний к рефракционной операции, а также истонченной роговицы или слабофиксированного поверхностного слоя роговицы, лучше воздержаться от операции LASIK.

Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК) ФРК проводится главным образом для коррекции близорукости, дальнозоркость и астигматизма. Для изменения формы роговицы при ФРК используется эксимерный лазер. Лоскут, как при выполнении операции LASIK, не формируется. В начале процедуры удаляются клетки на поверхности роговицы. Как и при выполнении LASIK, с помощью управляемых компьютером импульсов сильно сфокусированных ультрафиолетовых лучей удаляется небольшое количество ткани роговицы, и таким образом форма роговицы изменяется, чтобы лучи света лучше фокусировались на роговице, а также чтобы улучшить зрение без очков и контактных линз. После хирургического вмешательства на глаз одевают контактную линзу, которая действует как повязка (носит название «бандажная контактная линза»). Она способствует разрастанию поверхностных клеток и помогает облегчить боль. Эта процедура на одном глазу обычно занимает 5 минут. Возможными осложнениями являются образование помутнения (которое приводит к размытости или к помутнению зрения), если было удалено большое количество ткани роговицы. В течение нескольких месяцев после операции необходимо применять кортикостероидные препараты в виде глазных капель. Применение кортикостероидных препаратов в виде глазных капель может стать причиной глаукомы. Поэтому врачи внимательно наблюдают за больными, которые применяют кортикостероидные препараты в виде глазных капель. Серьезная, опасная для зрения инфекция роговицы также является редким осложнением. Несмотря на то, что при ФРК имеет место больший дискомфорт и более длительный период заживления, чем при LASIK (поскольку удаленные с поверхности роговицы клетки должны снова нарасти), ФРК иногда можно делать больным, которым нельзя делать LASIK, например, тем, у кого слабофиксированный поверхностный слой роговицы или несколько истонченная роговица.