Общие сведения о рефракционных нарушениях

При рефракционных нарушениях лучи света, проникающие в глаз, не фокусируются на сетчатке, что является причиной нечеткости зрения.
Форма глаза или роговицы, или возрастная ригидность хрусталика могут снизить фокусирующую способность глаза.
Размытыми могут быть объекты, которые находятся вблизи, вдали — либо и те, и другие.
Офтальмологи и оптометристы определяют, каким образом можно лучше всего скорректировать зрение.
Зрение можно скорректировать с помощью очков, контактных линз или хирургической коррекции аномалий рефракции глаза.
Что такое рефракция
В норме роговица и хрусталик изгибают (преломляют) входящие лучи света, фокусируя их на сетчатке. Если есть рефракционная аномалия, роговица и хрусталик не могут фокусировать лучи света на сетчатке. Рефракционные аномалии можно скорректировать с помощью очков, контактных линз или хирургического вмешательства на глазу.
В норме глаз создает четкое изображение, потому что роговица и хрусталик изгибают (преломляют) входящие лучи света, фокусируя их на сетчатке. Форма роговицы не меняется, но хрусталик меняет форму для того, чтобы фокусироваться на объектах, находящихся на разном расстоянии от глаза. Чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся вблизи, хрусталик округляется. Чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся вдали, хрусталик становится более плоским. Если роговица и хрусталик не могут четко сфокусировать изображение объекта на сетчатке, мы говорим о наличии рефракционной аномалии.
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Причины рефракционных нарушений
Хрусталик и роговица не могут преломлять лучи света так, чтобы надлежащим образом сфокусировать их на сетчатке, по нескольким причинам.
Близорукость (миопия) возникает, когда глазное яблоко слишком длинное, и рефракционной силы роговицы и хрусталика недостаточно. Из-за кривизны роговицы и относительно длинного глазного яблока свет фокусируется перед сетчаткой (а не непосредственно на ней), и человек нечетко видит объекты, находящиеся вдали. У детей близорукость часто прогрессирует до тех пор, пока они не перестают расти.
Дальнозоркость (гиперопия) возникает у некоторых людей из-за того, что глазное яблоко слишком короткое для рефракционной силы роговицы и хрусталика. Из-за того, что глазное яблоко относительно короткое, лучи света фокусируются позади сетчатки. Дети и молодые больные с небольшой степенью дальнозоркости могут хорошо видеть, если их хрусталик достаточно пластичен, чтобы надлежащим образом перефокусировать лучи света на сетчатку. Однако с возрастом хрусталик утрачивает эластичность. Таким образом, с возрастом больным с дальнозоркостью все труднее четко видеть объекты вблизи, при этом видеть объекты вдали тоже становится труднее. Размытость объектов вблизи усиливается при тусклом освещении.
Астигматизм — это неравномерность кривизны роговицы или хрусталика (они не имеют идеально круглой или сферической формы), что может привести к размытости объектов, находящихся на любом расстоянии.
При анизометропии у людей имеется существенная разница между рефракционными аномалиями глаз.
Пресбиопия у людей развивается с возрастом. К 40–45 годам хрусталик значительно утрачивает свою эластичность. Хрусталику все труднее менять свою форму, поэтому он не может фокусироваться на объектах, находящихся вблизи. Поэтому с возрастом больные замечают, что они плохо видят объекты, которые находятся вблизи.
Афакия — это отсутствие хрусталика вследствие врожденного порока, травмы глаза или хирургической операции по удалению катаракты. Если человеку удалили хрусталик при лечении катаракты и не вставили имплантат хрусталика, для него объекты выглядят размытыми на любом расстоянии.
Симптомы рефракционных нарушений
Человек с рефракционными аномалиями может заметить, что расплывчатыми он видит объекты вдали, объекты вблизи или и те, и другие. Например, ребенок, у которого развивается близорукость, может плохо видеть, что написано на доске в школе. Иногда может болеть голова из-за того, что человек жмуриться или хмуриться. Если при чтении дети хмурятся или щурятся, больше обычного моргают или трут глаза, это может свидетельствовать о рефракционной аномалии. Из-за рефракционной аномалии глаза могут быстрее перенапрягаться (появляется дискомфорт и утомляемость глаз), когда человек долго напрягает зрение, пытаясь читать или работать за компьютером. Может появляться сухость, зуд, покраснение или раздражение глаз, а зрение кажется временно нечетким.
Диагностика рефракционных нарушений
Обследование глаз, в том числе измерение остроты зрения
Все люди должны регулярно проходить обследования глаз у офтальмолога (врача, который специализируется на оценке и лечении [хирургическими или нехирургическими методами] глазных болезней) или у оптометриста (медицинского работника, который специализируются на диагностике и лечении рефракционных аномалий). Такое обследование нужно проходить каждые 1–2 года. Профилактические (скрининговые) обследования детей помогают обнаружить рефракционные аномалии до того, как они начнут мешать обучению.
Во время обследования используется таблица для определения остроты зрения. Острота зрения измеряется по отношению к тому, что видит человек с нормальным (ненарушенным) зрением. Например, человек со зрением 20/60 видит с расстояния около 6 метров то, что человек с нормальным зрением видит с расстояния около 18 метров. Иными словами, человек должен находиться на расстоянии около 6 метров, чтобы прочитать то, что человек с нормальным зрением может прочитать с расстояния около 18 метров.
Несмотря на то, что рефракционные аномалии имеют место в здоровых во всех иных отношениях глазах, обычно также проводятся обследования, не связанные с рефракционной аномалией, например проверка полей зрения, внутриглазное давление и движения глаз.
Лечение рефракционных нарушений
Очки;
контактные линзы;
Хирургическое вмешательство
Обычное лечение рефракционных аномалий заключается в ношении очков или контактных линз (корригирующие линзы). Но некоторые хирургические процедуры и методы лечения лазером, изменяющие форму роговицы, также могут исправлять рефракционные аномалии.