Общие сведения о рефракционных нарушениях

Хрусталик и роговица не могут преломлять лучи света так, чтобы надлежащим образом сфокусировать их на сетчатке, по нескольким причинам.

Близорукость (миопия) возникает, когда глазное яблоко слишком длинное, и рефракционной силы роговицы и хрусталика недостаточно. Из-за кривизны роговицы и относительно длинного глазного яблока свет фокусируется перед сетчаткой (а не непосредственно на ней), и человек нечетко видит объекты, находящиеся вдали. У детей близорукость часто прогрессирует до тех пор, пока они не перестают расти.

Дальнозоркость (гиперопия) возникает у некоторых людей из-за того, что глазное яблоко слишком короткое для рефракционной силы роговицы и хрусталика. Из-за того, что глазное яблоко относительно короткое, лучи света фокусируются позади сетчатки. Дети и молодые больные с небольшой степенью дальнозоркости могут хорошо видеть, если их хрусталик достаточно пластичен, чтобы надлежащим образом перефокусировать лучи света на сетчатку. Однако с возрастом хрусталик утрачивает эластичность. Таким образом, с возрастом больным с дальнозоркостью все труднее четко видеть объекты вблизи, при этом видеть объекты вдали тоже становится труднее. Размытость объектов вблизи усиливается при тусклом освещении.

Близорукость и дальнозоркость Видео

Астигматизм — это неравномерность кривизны роговицы или хрусталика (они не имеют идеально круглой или сферической формы), что может привести к размытости объектов, находящихся на любом расстоянии.

При анизометропии у людей имеется существенная разница между рефракционными аномалиями глаз.

Пресбиопия у людей развивается с возрастом. К 40–45 годам хрусталик значительно утрачивает свою эластичность. Хрусталику все труднее менять свою форму, поэтому он не может фокусироваться на объектах, находящихся вблизи. Поэтому с возрастом больные замечают, что они плохо видят объекты, которые находятся вблизи.

Пресбиопия Изображение

Афакия — это отсутствие хрусталика вследствие врожденного порока, травмы глаза или хирургической операции по удалению катаракты. Если человеку удалили хрусталик при лечении катаракты и не вставили имплантат хрусталика, для него объекты выглядят размытыми на любом расстоянии.