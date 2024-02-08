Корригирующие линзы

Рефракционные аномалии можно исправить с помощью стеклянных или пластиковых линз, вставленных в оправу (очки), или с помощью маленьких пластиковых линз, которые плавают или лежат на поверхности роговицы (контактные линзы). Хорошая коррекция зрения обеспечивается как очками, так и контактными линзами. Для большинства больных выбор очков или контактных линз — это вопрос внешнего вида, удобства, цены, риска и комфорта.
Очки;
Линзы для очков могут изготавливаться либо из пластика, либо из стекла.
Пластиковые линзы для очков легче, но на них чаще появляются царапины. Эти линзы используются чаще, чем стеклянные, потому что они тоньше и их можно покрыть специальным составом, который поможет уберечь их от царапин.
Стеклянные линзы для очков более прочные и меньше царапаются, чем пластиковые, но они с большей вероятностью могут разбиться и потенциально стать причиной травмы.
И стеклянные, и пластиковые линзы могут быть тонированными или обработанными химическим веществом, что позволяет им автоматически темнеть при воздействии света. Линзы также могут иметь покрытие, позволяющее уменьшить попадание в глаза потенциально вредных ультрафиолетовых лучей.
Более новые пластиковые линзы (из поликарбоната или мономера на основе уретана) полностью блокируют ультрафиолетовое излучение, обладают высокой устойчивостью на излом и могут быть покрыты устойчивым к царапинам веществом.
В бифокальных очках объединены две линзы — верхняя корректирует вид объектов вдали, а нижняя — вид объектов вблизи, например, материал для чтения. Однако больным также необходимо фокусироваться на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз, например при работе на компьютере. Такую возможность дают трифокальные очки, поскольку они содержат третью линзу для фокусирования на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз. Линзы с плавным изменением рефракции (прогрессивные линзы или нелинейные бифокальные линзы) также позволяют сфокусироваться на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз, и имеют косметическое преимущество, так как нет линии или резкого деления очковых линз на зоны.
Контактные линзы
Многие люди считают, что контактные линзы позволяют им вести более активный образ жизни или делают их более привлекательными, чем при ношении очков. Некоторые люди считают, что при ношении контактных линз зрение является более естественным. Однако контактные линзы требуют более тщательного ухода, чем очки, и в редких случаях могут повредить глаз. У некоторых людей, особенно у людей с тремором или артритом, могут быть трудности с пользованием контактными линзами и их установкой в глаза.
Контактные линзы обеспечивают лучшее периферическое зрение (на внешних границах поля зрения), чем очки.
Могут изготавливаться контактные линзы, которые корректируют разные проблемы со зрением (например, зрение на дальнее и близкое расстояние) в разных частях одной линзы. Это так называемые «бифокальные» или «мультифокальные» контактные линзы.
Контактные линзы могут корректировать:
Анизейкония (различие в величине изображений)
Афакия (отсутствие хрусталика в глазу — может присутствовать при рождении [врожденная] или возникать в случаях, когда во время хирургического вмешательства по удалению катаракты взамен удаленному не был имплантирован искусственный хрусталик)
Кератоконус (роговица в форме конуса).
Для коррекции близорукости или дальнозоркости используются как мягкие, так и жесткое (твердые) контактные линзы. С помощью мягких торических линз (которые имеют различную кривизну на передней поверхности линзы) или жестких контактных линз можно корректировать астигматизм, при этом требуется, чтобы их подгонял специалист.
Пресбиопию также можно корректировать с помощью контактных линз. При использовании подхода, который называется «монозрение», один глаз корректируется для чтения, другой — для дали. Следует отметить, что некоторые больные с трудом привыкают к монозрению. Другой подход состоит в ношении бифокальных или мультифокальных контактных линз в каждом глазу.
Ни жесткие, ни мягкие контактные линзы не обеспечивают защиту глаз от повреждения тупым или острым предметом так, как это делают очки.
Жесткие контактные линзы
Жесткие контактные линзы (как правило, газопроницаемые) — это тонкие диски, изготовленные из твердого пластика. Они меньше, чем мягкие контактные линзы, и покрывают только часть роговицы. Кислород, необходимый роговице для правильного функционирования, не проходит через жесткие контактные линзы из пластика старого образца. Современные газопроницаемые контактные линзы (ГПКЛ), сделанные из более новых материалов на основе фторсиликон-акрилата, обеспечивают проникновение большего количества кислорода к роговице. Жесткие контактные линзы можно использовать для коррекции близорукости, дальнозоркости и неравномерности кривизны роговицы (астигматизм и кератоконус).
ГПКЛ могут изготовляться с точной подгонкой к глазу. Обычно требуется некоторое время, чтобы глаза привыкли к присутствию линз; ощущение комфорта наступает после ношения линз в течение 4–7 дней. Время ношения контактных линз в течение дня постепенно увеличивается с каждым днем. Сначала жесткие контактные линзы могут причинять дискомфорт, но они не должны причинять боль. Боль свидетельствует о неправильном подборе линз. Больные, которые носят ГПКЛ, временно (в течение не более 2 часов) могут ощущать размытость зрения, когда они одевают очки или снимают контактные линзы. Жесткие контактные линзы, как правило, обеспечивают большую остроту зрения, нежели мягкие контактные линзы, особенно у больных, страдающих астигматизмом.
Склеральные контактные линзы
Склеральные контактные линзы изготавливаются из жестких газопроницаемых материалов, и они больше по размеру, чем контактные линзы роговицы. Они называются склеральными контактными линзами, потому что периферическая часть линзы заходит на склеру (белок глаза). Эти линзы более удобны, поскольку позволяют густой слезной пленке омывать поверхность глаза. В результате даже люди с тяжелым заболеванием поверхности глаза обычно могут с легкостью их носить.
Поскольку каждая пара склеральных контактных линз изготавливается по индивидуальному заказу, их, как правило, легче адаптировать, чем традиционные линзы меньшего диаметра.
Склеральные контактные линзы могут корректировать нерегулярный астигматизм высокой степени (например, запущенный кератоконус).
Мягкие контактные линзы
Мягкие гидрофильные (водопоглощающие) контактные линзы изготавливаются из гибких полимеров и на 30–79 % состоят из воды. По размеру они больше жестких контактных линз и покрывают всю роговицу. С помощью мягких контактных линз можно корректировать близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопию. Не все мягкие контактные линзы легко пропускают кислород к роговице.
Из-за того, что они больше по размеру, вероятность их выпадения или скопления пыли и других частиц под ними меньше по сравнению с жесткими контактными линзами. Кроме того, мягкие контактные линзы более комфортно носить уже с первого раза. Мягкие контактные линзы требуют скрупулезного ухода во избежание проблем, потому что при их ношении риск инфицирования выше, чем при ношении жестких контактных линз. При высыхании мягкие контактные линзы становятся хрупкими и легко бьются.
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Уход за контактными линзами и осложнения при их ношении
Контактные линзы следует снимать и очищать каждый день перед сном, используя специальный дезинфицирующий раствор. Никогда нельзя использовать воду из-под крана, особенно для очистки мягких или газопроницаемых линз. Перед установкой или снятием линз следует вымыть руки водой с мылом. Каждая линза очищается отдельно. Линзу помещают на ладонь и капают на нее несколько капель свежего раствора. Кончиком указательного пальца другой руки нужно аккуратно подвигать вперед и назад по обеим поверхностям линзы. После этого, чтобы прополоскать линзу, используют еще несколько капель раствора. После очистки все контактные линзы следует продезинфицировать, поместив их на ночь в дезинфицирующий раствор в специальном контейнере для контактных линз.
На следующий день после надевания контактных линз дезинфицирующий раствор из контейнера для линз следует вылить. После этого контейнер для линз промывают свежим раствором, ставят в шкаф или выдвижной ящик и дают ему высохнуть на открытом воздухе. Контейнер нельзя оставлять открытым на столешнице возле умывальника в ванной комнате, поскольку крошечные капельки воды, разлетающиеся во время чистки зубов или спускания воды в унитазе, могут содержать микроорганизмы, которые могут прижиться в контейнере и дать начало инфекции. Замену контейнера для контактных линз следует производить каждые 1–2 месяца.
Ношение контактных линз дольше рекомендованного срока или дольше, чем это может переносить глаз, может стать причиной покраснения глаза, слезотечения и повышенной чувствительности к свету (носит название «синдром чрезмерного ношения контактных линз» или «синдром чрезмерного использования контактных линз»). После снятия контактных линз эти симптомы имеют склонность к исчезновению в течение суток или около того, но симптомы с большей продолжительностью могут быть признаком более серьезной инфекции.
Некоторые контактные линзы необходимо каждую неделю обрабатывать энзимным чистящим средством. Контактные линзы однодневного использования выбрасываются после использования в течение одного дня. Некоторые обычные линзы или мягкие контактные линзы для однодневного ношения сделаны так, что их можно не снимать во время сна в течение нескольких дней (контактные линзы длительного использования). Большую часть таких линз можно не снимать до 7 дней, но доступны также некоторые контактные линзы, которые можно носить до 30 дней. Однако при ношении линз, которые не снимаются на ночь, риск инфицирования значительно выше. Поэтому перед сном линзы лучше снимать.
При ношении контактных линз есть риск серьезных, угрожающих зрению и болезненных осложнений, в том числе риск образования язв на роговице. Язвы роговицы могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибками или амебами, и могут приводить к потере зрения. Если четко придерживаться рекомендаций врача по уходу за линзами, риск инфицирования можно существенно снизить.
Риск серьезного инфицирования возрастает, когда больные плавают или принимают душ, не снимая контактных линз, и чистят контактные линзы приготовленным в домашних условиях раствором соли, слюной, водопроводной или дистиллированной водой. Риск серьезного инфицирования также значительно возрастает, если не снимать линзы любого вида на время сна. Риск инфицирования также возрастает с каждой следующей ночью, проведенной с мягкими контактными линзами на глазах. Наилучший способ снизить риск инфицирования — не спать с контактными линзами, правильно их дезинфицировать и не давать возможности воде из крана попадать на них. При наличии интенсивной боли в глазу, чрезмерного слезотечения, боли, возникающей при воздействии света, изменения зрения или покраснения глаза контактные линзы следует незамедлительно снять. Если симптомы не проходят в течение короткого времени, следует обратиться к глазному врачу.
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