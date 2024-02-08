Корригирующие линзы

Линзы для очков могут изготавливаться либо из пластика, либо из стекла.

Пластиковые линзы для очков легче, но на них чаще появляются царапины. Эти линзы используются чаще, чем стеклянные, потому что они тоньше и их можно покрыть специальным составом, который поможет уберечь их от царапин.

Стеклянные линзы для очков более прочные и меньше царапаются, чем пластиковые, но они с большей вероятностью могут разбиться и потенциально стать причиной травмы.

И стеклянные, и пластиковые линзы могут быть тонированными или обработанными химическим веществом, что позволяет им автоматически темнеть при воздействии света. Линзы также могут иметь покрытие, позволяющее уменьшить попадание в глаза потенциально вредных ультрафиолетовых лучей.

Более новые пластиковые линзы (из поликарбоната или мономера на основе уретана) полностью блокируют ультрафиолетовое излучение, обладают высокой устойчивостью на излом и могут быть покрыты устойчивым к царапинам веществом.

В бифокальных очках объединены две линзы — верхняя корректирует вид объектов вдали, а нижняя — вид объектов вблизи, например, материал для чтения. Однако больным также необходимо фокусироваться на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз, например при работе на компьютере. Такую возможность дают трифокальные очки, поскольку они содержат третью линзу для фокусирования на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз. Линзы с плавным изменением рефракции (прогрессивные линзы или нелинейные бифокальные линзы) также позволяют сфокусироваться на предметах, находящихся на среднем удалении от глаз, и имеют косметическое преимущество, так как нет линии или резкого деления очковых линз на зоны.