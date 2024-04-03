Эпиретинальная мембрана — это тонкая мембрана, которая образуется поверх сетчатки и ухудшает зрение.

Эпиретинальная мембрана — это тонкая мембрана или слой рубцовой ткани, которая образуется поверх сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза), а затем сжимается, искривляя сетчатку. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.) Эпиретинальная мембрана обычно появляется после 50 лет и наиболее широко распространена среди людей старше 75 лет.

Следующие факторы приводят к искривлению сетчатки или способствуют ему:

Однако в большинстве случаев основную причину возникновения этого эпиретинальной мембраны выявить сложно.

Симптомы эпиретинальной мембраны Среди симптомов эпиретинальной мембраны: размытое или искривленное зрение (например, прямые линии могут казаться волнистыми). Многие люди с этим заболеванием говорят, что смотрят словно через пластиковую пленку или целлофан.

Диагностика эпиретинальной мембраны Обследование глаз, проводимое врачом;

могут быть полезны цветные фотографии, флуоресцеиновая ангиография и/или оптическая когерентная томография. Врачи подтверждают диагноз эпиретинальной мембраны, осматривая заднюю поверхность сетчатки с помощью офтальмоскопа. Также могут быть полезны цветные фотографии, флуоресцеиновая ангиография и/или оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование).

Лечение эпиретинальной мембраны Иногда витрэктомия с отслоением мембраны Большинству людей не требуется лечение. Если размытость или искривленность зрения доставляет неудобства, измененное стекловидное тело и мембрана могут быть удалены хирургическим путем во время процедуры под названием «витрэктомия» с отслоением мембраны. Эта процедура проводится под местной анестезией в операционной и обычно занимает около 30 минут.