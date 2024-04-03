Эпиретинальная мембрана — это тонкая мембрана, которая образуется поверх сетчатки и ухудшает зрение.
Эпиретинальная мембрана — это тонкая мембрана или слой рубцовой ткани, которая образуется поверх сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза), а затем сжимается, искривляя сетчатку. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.) Эпиретинальная мембрана обычно появляется после 50 лет и наиболее широко распространена среди людей старше 75 лет.
Следующие факторы приводят к искривлению сетчатки или способствуют ему:
Однако в большинстве случаев основную причину возникновения этого эпиретинальной мембраны выявить сложно.
Симптомы эпиретинальной мембраны
Среди симптомов эпиретинальной мембраны: размытое или искривленное зрение (например, прямые линии могут казаться волнистыми). Многие люди с этим заболеванием говорят, что смотрят словно через пластиковую пленку или целлофан.
Диагностика эпиретинальной мембраны
Обследование глаз, проводимое врачом;
могут быть полезны цветные фотографии, флуоресцеиновая ангиография и/или оптическая когерентная томография.
Врачи подтверждают диагноз эпиретинальной мембраны, осматривая заднюю поверхность сетчатки с помощью офтальмоскопа. Также могут быть полезны цветные фотографии, флуоресцеиновая ангиография и/или оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование).
Лечение эпиретинальной мембраны
Иногда витрэктомия с отслоением мембраны
Большинству людей не требуется лечение. Если размытость или искривленность зрения доставляет неудобства, измененное стекловидное тело и мембрана могут быть удалены хирургическим путем во время процедуры под названием «витрэктомия» с отслоением мембраны. Эта процедура проводится под местной анестезией в операционной и обычно занимает около 30 минут.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глаз (National Eye Institute): ресурс для получения информации о здоровье глаз (на английском и испанском языках) для взрослых и детей, а также для обеспечения доступа к информационно-просветительским кампаниям. Просто введите подходящий термин для поиска.