Рак, воздействующий на сетчатку

Обследование глаз, проводимое врачом;

Обычно ультразвуковое исследование

Биопсия

Иногда диагноз хориоидальных метастазов может быть поставлен в ходе обычного осмотра глаз с помощью офтальмоскопа. Чтобы подтвердить диагноз, проводится ультразвуковое исследование.

Кроме того, для этого иногда с помощью тонкой иглы берется образец ткани, который затем изучается под микроскопом (биопсия).