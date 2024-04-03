Рак, воздействующий на сетчатку

Сетчатка — это прозрачная светочувствительная структура на задней поверхности глаза. Рак, поражающий сетчатку, обычно возникает в сосудистой оболочке — плотном слое сосудов, обеспечивающих кровоснабжение сетчатки. Сосудистая оболочка располагается между сетчаткой и склерой (внешним белым слоем глаза). Сосудистая оболочка поддерживает сетчатку и отвечает за половину ее кровоснабжения. Именно поэтому повреждение сосудистой оболочки из-за рака обычно влияет на зрение. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)
Хориоидальная меланома
Хориоидальная меланома — это рак сосудистой оболочки, вызываемый клетками, которые вырабатывают пигменты (меланоцитами). Хориоидальная меланома — один из самых распространенных видов рака в глазу. Чаще всего она встречается у людей европеоидной расы. Обычно подобная меланома возникает в возрасте от 55 до 60 лет.
Симптомы хориоидальной меланомы
На ранних стадиях хориоидальная меланома обычно не влияет на зрение. Позже она может приводить к размытости зрения или отслоению сетчатки. При этом наблюдаются такие симптомы, как вспышки света, пелена в поле зрения или внезапное появление плавающих помутнений (бесформенных зрительных образов, перемещающихся в поле зрения человека). Меланома, особенно крупная, может разрастаться в глазницу или распространяться через кровоток (метастазировать) в другие части тела, иногда со смертельными исходами.
Диагностика хориоидальной меланомы
Обследование глаз, проводимое врачом;
Другие обследования
Ранняя диагностика хориоидальной меланомы очень важна, т. к. небольшие опухоли проще вылечить.
Диагноз ставится с помощью офтальмоскопа и тестов, включая ультразвуковое исследование, флуоресцеиновую ангиографию и серийное фотографирование.
Лечение хориоидальной меланомы
При небольших опухолях — лазер, облучение или радиоактивный имплантат
При крупных опухолях — удаление глаза
Если размеры меланомы невелики, то лечение с помощью лазера, облучения или имплантата с радиоактивными материалами иногда помогает сохранить зрение и глаз.
Если опухоль большая, может потребоваться удаление глаза.
Хориоидальные метастазы
Хориоидальные метастазы — это рак, распространившийся в сосудистую оболочку глаза из других частей тела. Через сосудистую оболочку проходит большое количество крови, поэтому рак часто проникает сюда из других органов. Чаще всего у женщин это бывает рак молочной железы, а у мужчин — рак легких.
Симптомы хориоидальных метастазов
Часто хориоидальные метастазы на ранних стадиях не вызывают никаких симптомов. Симптомами, после их появления, часто являются потеря зрения или такие симптомы отслоения сетчатки, как плавающие помутнения, вспышки света, нечеткость зрения и пелена в поле зрения. Степень потери зрения может изменяться от легкой до тяжелой.
Диагностика хориоидальных метастазов
Обследование глаз, проводимое врачом;
Обычно ультразвуковое исследование
Биопсия
Иногда диагноз хориоидальных метастазов может быть поставлен в ходе обычного осмотра глаз с помощью офтальмоскопа. Чтобы подтвердить диагноз, проводится ультразвуковое исследование.
Кроме того, для этого иногда с помощью тонкой иглы берется образец ткани, который затем изучается под микроскопом (биопсия).
Лечение хориоидальных метастазов
Химиотерапия и/или лучевая терапия
Лечение хориоидальных метастазов зависит от вида первичной опухоли и обычно проводится с помощью химиотерапии, лучевой терапии или обеих методик.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глаз (National Eye Institute): ресурс для получения информации о здоровье глаз (на английском и испанском языках) для взрослых и детей, а также для обеспечения доступа к информационно-просветительским кампаниям. Просто введите подходящий термин для поиска.