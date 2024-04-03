Пигментный ретинит

При пигментном ретините происходит постепенная дегенерация фоторецепторных (светочувствительных) клеток сетчатки, которые позволяют людям видеть ночью либо при слабом освещении (под названием «палочки»). В результате людям становится сложнее видеть в таких условиях.

Симптомы пигментного ретинита начинают появляться в разном возрасте, но обычно в детстве. Со временем периферическое зрение ухудшается все сильнее и может привести к практической слепоте. В конечном итоге люди могут даже полностью потерять способность видеть ночью или при слабом освещении. На поздних стадиях этого заболевания у человека, как правило, остается только узкая область центрального зрения, а периферическое зрение пропадает (туннельное зрение). Иногда на поздних стадиях желтое пятно (область сетчатки, отвечающая за центральное зрение) отекает. Этот отек называется макулярным отеком, и он влияет на центральное зрение.