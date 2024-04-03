Отслойка сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза) — это отделение сетчатки от расположенного под ней слоя, к которому она крепится.

Люди отмечают внезапное увеличение числа плавающих помутнений, появление вспышек, пелены перед глазами или резкую потерю зрения.

Врачи подтверждают этот диагноз, осматривая глаз с помощью офтальмоскопа.

Если после отслоения прошло немного времени, в большинстве случаев его можно устранить, что приводит к восстановлению зрения в некоторой степени.

Отслоение сетчатки может начаться на небольшом участке, как правило, в результате ее разрыва (надрыв или, реже, отверстие). Если небольшое отслоение своевременно не устранить, может отделиться вся сетчатка. Разрывы сетчатки, приводящие к ее отслоению, особенно характерны для людей со следующими факторами риска:

сильная близорукость (миопия);

хирургическое лечение катаракты;

травма глаза;

решетчатая дегенерация сетчатки (распространенное заболевание, характеризующееся утолщением или образованием рубцов вдоль внешних, периферических краев сетчатки);

отслоение сетчатки в семейном анамнезе.

При отслоении сетчатки она отделяется от снабжающих ее кровью сосудов. Если сетчатку не прикрепить обратно, то она может быть необратимо повреждена из-за недостаточного притока крови. (См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)

Не всегда отслоение сетчатки может быть вызвано разрывом. В некоторых случаях оно возникает из-за осложнений заболеваний, поражающих сетчатку (например, диабета, который может стать причиной диабетической ретинопатии). Кроме того, между сетчаткой и расположенными под ней тканями может накапливаться жидкость или кровь из поврежденных сосудов, что также приводит к отслоению.

Симптомы отслоения сетчатки Отслоение сетчатки безболезненно. Люди обычно замечают плавающие объекты (помутнения — беспредметные образы, перемещающиеся в поле зрения человека) или вспышки яркого света, длящиеся менее секунды (фотопсии). При этом зрение становится размытым. Как правило, сначала теряется периферическое зрение. По мере дальнейшего отслоения сетчатки зрение продолжает ухудшаться. При этом в поле зрения появляется серая пелена. У людей может появляться кровь в стекловидном теле (желеобразная ткань возле задней поверхности глаза) (кровоизлияние в стекловидное тело). При отслоении желтого пятна (центральной области сетчатки) зрение резко ухудшается и все предметы кажутся мутными. В некоторых случаях отслоения сетчатки сначала не наблюдается никаких симптомов.

Диагностика отслоения сетчатки Обследование глаз, проводимое врачом;

Иногда ультразвуковое исследование. Закапав в глаз капли, чтобы расширить зрачок, врачи осматривают сетчатку с помощью офтальмоскопа и обычно могут увидеть отслоение. Если оно не видно, для его выявления может использоваться ультразвуковое обследование.

Лечение отслоения сетчатки Устранение дефектов хирургическим способом

При отслоении, вызванном утечкой жидкости и без разрыва сетчатки, — лекарственные препараты. В большинстве случаев отслоение сетчатки можно восстановить. Хирург запаивает разрывы сетчатки с помощью лазерной операции или терапевтического замораживания (криотерапии). При массивном отслоении сетчатки хирург может соединить сетчатку и стенку глаза, наложив силиконовую ленту вокруг глаза (она называется «склеральный зажим») или удалив стекловидное тело за хрусталиком и перед сетчаткой в ходе операции под названием «витрэктомия». Чтобы удержать сетчатку на месте, часто используется пузырек газа. При незначительном отслоении сетчатки лазерная хирургия может предотвратить дальнейшее отслоение сетчатки, или ее могут прикрепить назад с помощью криотерапии, в дополнение к этому используя пузырек газа (процедура, которая называется «пневматической ретинопексией»). Отслоение в результате заболеваний, поражающих сетчатку (например, диабета), лечат с помощью витрэктомии. Отслоение в результате утечки жидкостей, при котором отсутствует разрыв сетчатки, могут лечить с помощью кортикостероидов или препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов, например, метотрексата и азатиоприна), которые принимаются внутрь. Кортикостероиды также могут вводиться в глаз хирургическим путем в имплантате, который медленно выделяет постоянные дозы кортикостероидов.

Прогноз при отслоении сетчатки Операция обычно помогает предотвратить дальнейшую потерю зрения. Часто зрение восстанавливается, за исключением следующих обстоятельств: Сетчатка была отслоена в течение нескольких дней или недель.

Появилось кровотечение или рубцевание.

Желтое пятно отделилось или повреждено.