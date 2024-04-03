Общие сведения о патологиях сетчатки

Сетчатка — это прозрачная светочувствительная структура на задней поверхности глаза. Роговица и хрусталик фокусируют лучи света на сетчатке. В центральной области сетчатки под названием «желтое пятно» сконцентрировано большое количество цветочувствительных фоторецепторных (светочувствительных) клеток. Эти клетки, которые называются «колбочки», позволяют получать очень четкие зрительные образы и отвечают за центральное и цветное зрение. Периферическая область сетчатки, окружающая желтое пятно, содержит фоторецепторные клетки под названием «палочки», которые реагируют на слабое освещение, но не различают цвет. Палочки отвечают за периферическое и ночное зрение.

Внешний вид сетчатки

Зрительный нерв передает сигнал от фоторецепторов (колбочек и палочек) к головному мозгу. Каждый фоторецептор соединен со зрительным нервом крошечным нервным волокном. Зрительный нерв ведет к нервным клеткам, которые передают сигналы в зрительный центр головного мозга, где они обрабатываются как визуальные образы.

Зрительный нерв и сетчатку оплетает густая сеть кровеносных сосудов, обеспечивающих приток крови и кислорода. Некоторые из них расположены в сосудистой оболочке. Это слой кровеносных сосудов, находящийся между сетчаткой и внешним белым слоем глаза, который называется «склера». Центральная артерия сетчатки (другой важнейший источник крови для сетчатки) входит в сетчатку около зрительного нерва и разветвляется внутри нее. Выводится же кровь через ответвления центральной вены сетчатки. Эта вена расположена внутри зрительного нерва.

При осмотре человеческой сетчатки врач капает в глаз капли, чтобы расширить зрачок. Это позволяет более подробно рассмотреть ее с помощью офтальмоскопии (пропускания света через увеличительную линзу на заднюю поверхность глаза).

Патологии сетчатки часто диагностируются и лечатся офтальмологами. Офтальмолог — это врач, который специализируются на выявлении и лечении (хирургическом и консервативном) всех типов патологий глаза. Кроме того, лечением часто занимается офтальмолог, специализирующийся на заболеваниях сетчатки.