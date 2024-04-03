Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза) в результате диабета.

Из кровеносных сосудов может происходить утечка крови или других жидкостей.

Могут образовываться новые кровеносные сосуды, что иногда приводит к кровотечениям, рубцеванию или отслоению сетчатки.

Диагноз ставится на основе осмотра глаза, для проведения которого зрачок расширяют с помощью капель.

Для людей с диабетической ретинопатией или повышенным риском ее развития очень важно контролировать уровень глюкозы в крови и артериальноe давление.

Лечение с помощью лазера и инъекции в глаз обычно сокращают утечки крови и жидкости из кровеносных сосудов, что помогает предотвратить или замедлить дальнейшие повреждения.

Сахарный диабет — одна из основных причин слепоты в США и других развитых странах, особенно среди взрослых работоспособного возраста. Через несколько лет изменения в сетчатке возникают практически у всех людей с диабетом, вне зависимости от того, проходят ли они инсулиновую терапию. Пациенты с диабетом, которые также страдают повышенным артериальным давлением, подвержены гораздо большему риску развития диабетической ретинопатии, поскольку оба эти нарушения повреждают сетчатку. Протекание диабетической ретинопатии может быть усугублено беременностью.

При постоянно высоком уровне сахара (глюкозы) в крови стенки небольших кровеносных сосудов, в том числе в сетчатке, ослабляются и становятся более хрупкими. Из поврежденных кровеносных сосудов может происходить утечка крови или других жидкостей в сетчатку.

Степень ретинопатии и потери зрения зависит в основном от следующих факторов:

Насколько хорошо контролируется уровень глюкозы в крови

Насколько хорошо контролируется артериальное давление

Как долго человек страдает диабетом

Как правило, ретинопатия возникает через 5 лет, после появления у человека диабета 1-го типа. Поскольку диабет 2-го типа может не возникать в течение нескольких лет, к моменту его появления у человека уже может быть ретинопатия.

(См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)

Симптомы диабетической ретинопатии Сахарный диабет вызывает два типа изменений в глазу. Непролиферативная диабетическая ретинопатия: возникает вначале.

Пролиферативная диабетическая ретинопатия: возникает после непролиферативной диабетической ретинопатии и протекает более тяжело. Непролиферативная диабетическая ретинопатия При непролиферативной диабетической ретинопатии происходит утечка крови из сосудов в сетчатке, а также возникает незначительное варикозное расширение. Участки сетчатки с кровоподтеками начинают опухать, из-за чего в этих местах ухудшается зрение. Сначала влияние на зрение может быть незначительным, но постепенно зрение снижается до критического уровня. Могут появляться слепые пятна, хотя человек далеко не всегда замечает их. Обычно они выявляются только в ходе тестирования. Если утечка возникает вблизи желтого пятна (центральной области сетчатки, в которой сконцентрировано большое количество светочувствительных клеток), центральное зрение может быть нечетким. Отек желтого пятна (макулярный отек) из-за утечки жидкости из кровеносных сосудов может в конечном итоге привести к значительной потере зрения. Однако у некоторых людей зрение не пропадает даже при тяжелой ретинопатии. Пролиферативная диабетическая ретинопатия При пролиферативной диабетической ретинопатии повреждение сетчатки стимулирует рост новых кровеносных сосудов. Это происходит аномальными темпами, иногда приводя к кровотечениям (кровоизлияниям) или рубцеванию. Значительное рубцевание может стать причиной отслоения сетчатки. Пролиферативная диабетическая ретинопатия приводит к значительно более сильной потере зрения, чем непролиферативная. Она может приводить к полной или почти полной слепоте из-за обширного кровоизлияния в стекловидное тело (желеобразную субстанцию, которая заполняет заднюю часть глаза), а также к тракционному отслоению сетчатки. Кроме того, в результате роста новых кровеносных сосудов может развиться болезненный тип глаукомы (неоваскулярная глаукома). При неоваскулярной глаукоме аномальные кровеносные сосуды, образовавшиеся в радужной оболочке, закрывают пространство между радужной оболочкой и роговицей, блокируя отток жидкости из глаза и вызывая повышение давления в глазу (глаукома). Макулярный отек может вызывать значительную потерю зрения. Среди симптомов пролиферативной диабетической ретинопатии: размытое зрение, плавающие помутнения (черные точки) или вспышки света в поле зрения, а также внезапная, тяжелая, но безболезненная потеря зрения.

Диагностика диабетической ретинопатии Обследование глаз, проводимое врачом;

Флуоресцеиновая ангиография

цветные фотографии и оптическая когерентная томография. Врачи выявляют непролиферативную и пролиферативную диабетическую ретинопатию, осматривая сетчатку с помощью офтальмоскопа. Врачи проводят флуоресцеиновую ангиографию, чтобы найти источник утечки жидкости и области слабого кровообращения в местах образования новых аномальных кровеносных сосудов, оценить степень ретинопатии, разработать план лечения и следить за его результатами. В ходе флуоресцеиновой ангиографии врачи делают цветные снимки сетчатки. Оптическая когерентная томография (визуализирующее исследование) также иногда помогает определить тяжесть макулярного отека и оценить, насколько хорошо человек реагирует на лечение.

Лечение диабетической ретинопатии Мероприятия, направленные на контроль уровня сахара в крови и артериального давления.

При макулярном отеке — инъекции лекарственных препаратов в глаз

Лазерная фотокоагуляция

Иногда проводят витрэктомию Лечение диабетической ретинопатии направлено на контроль уровня сахара в крови и артериального давления. Фотокоагуляция Изображение Людям со скоплением жидкости в области желтого пятна (макулярным отеком) в глаз вводят инъекции определенных лекарственных препаратов (например, ранибизумаба, бевацизумаба, афлиберцепта или фарицимаба), которые носят название ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС). Людям также могут быть введены имплантаты, которые медленно выделяют в глаз постоянные дозы кортикостероидов. Имплантаты, которые содержат кортикостероид дексаметазон, полезны людям, страдающим постоянным макулярным отеком. Имплантаты, которые содержат кортикостероид флуоцинолон, доступны в ряде стран людям, страдающим макулярным отеком, который вызван диабетом. Снятие макулярного отека с помощью лекарственных препаратов помогает улучшить зрение. К другим методам лечения относится лазерная фотокоагуляция, в ходе которой в глаз на сетчатку направляется лазерный луч, чтобы замедлить рост аномальных новых кровеносных сосудов сетчатки и уменьшить утечку. Лазерную фотокоагуляцию иногда нужно проводить повторно. При значительном кровотечении из поврежденных сосудов может потребоваться процедура под названием «витрэктомия». В ходе нее из полости, где расположено стекловидное тело, откачивается кровь. Витрэктомия, проведенная для лечения кровоизлияния в стекловидное тело, тракционного отслоения сетчатки или макулярного отека, часто приводит к улучшению зрения. Лечение лазером редко улучшает зрение, но, как правило, предотвращает дальнейшее поражение.

Профилактика диабетической ретинопатии Легче всего предотвратить диабетическую ретинопатию, контролируя уровень глюкозы в крови и поддерживая нормальное артериальное давление. Люди с диабетом должны ежегодно проходить обследование глаз, в ходе которого зрачки расширяются с помощью капель. Такой осмотр позволяет выявить ретинопатию и начать ее лечение на ранней стадии. Беременным с диабетом рекомендуется проходить обследование глаз каждые 3 месяца.