Гипертензивная ретинопатия — это повреждение сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза) в результате повышенного артериального давления.

Повышенное артериальное давление (гипертензия) может приводить к повреждению сетчатки. При гипертензии повреждаются небольшие кровеносные сосуды в сетчатке, в результате чего утолщаются их стенки. Из-за этого сокращается тот объем крови, который они могут пропустить через себя. Это приводит к недостаточному притоку крови к сетчатке, что, в свою очередь, вызывает повреждение некоторых ее участков.

По мере прогрессирования гипертензивной ретинопатии в сетчатке могут начаться кровотечения. Такие изменения приводят к постепенной потере зрения. Особенно сильно они влияют на желтое пятно, центральную часть сетчатки. Кровеносные сосуды в сетчатке могут пострадать даже при легкой гипертензии, если не лечить ее годами.

Если артериальное давление становится опасно высоким (гипертонический криз), вены сетчатки могут расширяться и перекручиваться, а диск зрительного нерва (место контакта зрительного нерва с сетчаткой) может отекать (отек зрительного нерва).

(См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)

Диагностика гипертонической ретинопатии Обследование глаз, проводимое врачом; С помощью офтальмоскопа врачи могут осмотреть сетчатку у людей с повышенным артериальным давлением и выявить характерные признаки поражений. Повреждение кровеносных сосудов в сетчатке обычно соответствует уровню повреждения сосудов в других органах, на которые влияет гипертензия, таких, как головной мозг, сердце и почки. При чрезвычайно высоком артериальном давлении врачи могут наблюдать отек диска зрительного нерва (называется «отек зрительного нерва»), который говорит о необходимости немедленного лечения (см. таблицу Классификация артериального давления у взрослых). Знаете ли Вы, что...

Лечение гипертонической ретинопатии Мероприятия по лечению повышенного артериального давления Цель лечения в отношении гипертензивной ретинопатии — снизить артериальное давление в долгосрочной перспективе. В редких случаях — при чрезвычайно высоком, угрожающем жизни артериальном давлении — требуется незамедлительное лечение. Только так можно сохранить зрение и избежать других осложнений, включая инсульт, сердечную и почечную недостаточность, а также инфаркт миокарда.