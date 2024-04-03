Гипертензивная ретинопатия — это повреждение сетчатки (прозрачной светочувствительной структуры на задней поверхности глаза) в результате повышенного артериального давления.
Повышенное артериальное давление (гипертензия) может приводить к повреждению сетчатки. При гипертензии повреждаются небольшие кровеносные сосуды в сетчатке, в результате чего утолщаются их стенки. Из-за этого сокращается тот объем крови, который они могут пропустить через себя. Это приводит к недостаточному притоку крови к сетчатке, что, в свою очередь, вызывает повреждение некоторых ее участков.
По мере прогрессирования гипертензивной ретинопатии в сетчатке могут начаться кровотечения. Такие изменения приводят к постепенной потере зрения. Особенно сильно они влияют на желтое пятно, центральную часть сетчатки. Кровеносные сосуды в сетчатке могут пострадать даже при легкой гипертензии, если не лечить ее годами.
Если артериальное давление становится опасно высоким (гипертонический криз), вены сетчатки могут расширяться и перекручиваться, а диск зрительного нерва (место контакта зрительного нерва с сетчаткой) может отекать (отек зрительного нерва).
(См. также Общие сведения о патологиях сетчатки.)
Диагностика гипертонической ретинопатии
Обследование глаз, проводимое врачом;
С помощью офтальмоскопа врачи могут осмотреть сетчатку у людей с повышенным артериальным давлением и выявить характерные признаки поражений. Повреждение кровеносных сосудов в сетчатке обычно соответствует уровню повреждения сосудов в других органах, на которые влияет гипертензия, таких, как головной мозг, сердце и почки. При чрезвычайно высоком артериальном давлении врачи могут наблюдать отек диска зрительного нерва (называется «отек зрительного нерва»), который говорит о необходимости немедленного лечения (см. таблицу Классификация артериального давления у взрослых).
Знаете ли Вы, что...
Лечение гипертонической ретинопатии
Мероприятия по лечению повышенного артериального давления
Цель лечения в отношении гипертензивной ретинопатии — снизить артериальное давление в долгосрочной перспективе. В редких случаях — при чрезвычайно высоком, угрожающем жизни артериальном давлении — требуется незамедлительное лечение. Только так можно сохранить зрение и избежать других осложнений, включая инсульт, сердечную и почечную недостаточность, а также инфаркт миокарда.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глаз (National Eye Institute): ресурс для получения информации о здоровье глаз (на английском и испанском языках) для взрослых и детей, а также для обеспечения доступа к информационно-просветительским кампаниям. Просто введите подходящий термин для поиска.