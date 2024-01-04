Как правило, процедура занимает приблизительно 30 минут, и человек может уйти домой в тот же день. Обычно нет необходимости накладывать швы, потому что разрез маленький и закрывается сам по себе.

К операции нужно подготовиться заранее, обеспечив присутствие человека, который сможет помогать по дому в течение нескольких дней после операции, так как активность может быть ограничена (например, может быть запрещено наклоняться и поднимать тяжести). В течение короткого времени после операции зрение может быть размытым и может ощущаться дискомфорт при воздействии яркого света.

В течение нескольких недель после хирургического вмешательства применяются кортикостероид, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) и антибиотик в виде глазных капель для уменьшения воспаления, предотвращения инфекции и стимуляции заживления. Иногда антибиотики, кортикостероиды и/или НПВП вводятся в глаз в конце хирургического вмешательства — этот шаг уменьшает необходимость использования глазных капель после хирургического вмешательства. Больным дают очки или пластиковые щитки, которые они одевают во время сна для защиты глаза от травмы до полного заживления раны, обычно в течение нескольких недель. Не тереть глаз, избегать поднятия тяжестей и чрезмерных наклонов вперед. Посетить врача нужно на следующий день после операции, затем, как правило, примерно через неделю и через месяц. Если у человека катаракта в обоих глазах, многие врачи удаляют катаракту в другом глазу через несколько месяцев после заживления первого глаза.

Многие больные отмечают улучшение зрения вдаль уже через нескольких недель после операции по удалению катаракты. Почти всем больным нужны будут очки для чтения, а некоторым также понадобятся очки для максимального улучшения зрения вдаль.

Новые интраокулярные линзы с несколькими зонами фокусировки (мультифокальные линзы) могут позволить человеку иметь хорошее зрение как вблизи, так и вдаль без очков, однако у некоторых больных с такими линзами может пропасть контрастность, и они могут видеть вспышки звездочек и ореолы в темное время суток. Перед операцией врач рассчитывает, какой силы должны быть искусственный хрусталик. Таким образом, можно перейти от ношения очень толстых очков до операции на ношение значительно более тонких очков после операции. Многим людям с современными мультифокальными линзами очки либо вовсе не нужны, либо нужны только в некоторых случаях, например, во время вождения автомобиля в темное время суток, для чтения при тусклом освещении или для обеспечения хорошего зрения на среднем расстоянии, например, во время работы на компьютере. Некоторые другие линзы могут корректировать астигматизм в глазу, и это также может уменьшить необходимость в ношении очков после операции.