Катаракта — это помутнение (потеря прозрачности) хрусталика глаза, которое ведет к прогрессирующей безболезненной потере зрения.
Зрение может быть размытым, контрастность может быть потеряна, вокруг источников света могут быть видны ореолы.
Врачи могут диагностировать катаракту, обследуя глаз с помощью офтальмоскопа или щелевой лампы.
В большинстве случаев катаракту можно удалить и заменить искусственным хрусталиком.
(Информация о врожденных катарактах представлена в разделе Врожденная катаракта).
Катаракта — главная причина слепоты во всем мире. Катаракта — распространенное заболевание в Соединенных Штатах; в основном страдают пожилые больные. Почти у каждого пятого человека в возрасте от 65 до 74 лет развивается достаточно тяжелая катаракта, которая ухудшает зрение; катаракта есть у каждого второго человека старше 75 лет. К счастью, в Соединенных Штатах у больных часто есть возможность получить лечение катаракты до того, как она приведет к слепоте.
Как правило, катаракта — это возрастное заболевание; но она также может развиваться без какой-либо видимой причины. Однако к другим факторам риска относятся:
продолжительный прием некоторых лекарственных препаратов (например, кортикостероидов);
продолжительное воздействие рентгеновских лучей (например, лучевая терапия глаза);
воспалительные или инфекционные заболевания глаза (например, увеит);
болезнь, например, диабет;
неполноценное питание;
курение;
длительное воздействие прямых солнечных лучей;
Употребление алкоголя
воздействие инфракрасного излучения.
Если у человека есть катаракта на одном глазу, то, вероятнее всего, впоследствии она появится и на другом глазу. Иногда катаракта может развиваться одновременно на обоих глазах. Дети могут рождаться с катарактой (врожденная катаракта); у детей также может развиться катаракта, как правило, вследствие травмы или заболевания глаза.
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Симптомы катаракты
Обычна катаракта развивается медленно, в течение нескольких лет. Поскольку весь попадающий в глаз свет проходит через хрусталик, катаракта (помутнение хрусталика) может препятствовать прохождению света или рассеивать его, что приводит к ухудшению зрения. Могут проявляться следующие ранние симптомы:
появление ореолов и вспышек звездочек вокруг источников света;
трудности с чтением из-за ухудшения способности различать контраст между светлыми и темными частями букв печатного текста на странице;
потребность в более интенсивном освещении для того, чтобы хорошо видеть;
трудности с различением темно-синего и черного цветов;
Нечеткость зрения
цвета кажутся более желтыми и менее яркими;
реже незначительное двоение зрения (появление ложных изображений).
Несмотря на то, что катаракта практически никогда не сопровождается болью, в редких случаях может возникать отек и повышаться давление в глазу (глаукома), и это может причинять боль.
Как катаракта влияет на зрение
На рисунке слева нормальный хрусталик принимает свет и фокусирует его на сетчатке. На рисунке справа катаракта препятствует попаданию некоторого количества лучей света в хрусталик и мешает свету сфокусироваться на сетчатке.
Насколько катаракта меняет зрение, зависит от интенсивности света, попадающего в глаза, и от локализации катаракты.
Если катаракта локализируется в центре (внутри) хрусталика (ядерная катаракта), чаще всего возникают следующие симптомы:
ухудшение дальнего зрения;
сначала улучшение ближнего зрения, потому что катаракта действует как более сильная линза и перефокусирует лучи света.
Люди, которым после 45 лет нужны были очки для чтения, обнаруживают, что они снова могут видеть находящиеся вблизи предметы без очков — феномен «второго зрения». Этот эффект временный и исчезает по мере помутнения катаракты.
При локализации катаракты ближе к тыльной стороне хрусталика (задняя субкапсулярная катаракта) чаще всего возникают следующие симптомы:
нечеткость зрения (снижение остроты зрения) при сужении зрачка (например, при ярком свете или при чтении);
потеря контрастности;
ореолы и вспышки звездочек (блики) от ярких огней или фар во время езды на машине в темное время суток.
У людей, которые принимают лекарственные препараты, сужающие зрачок (например, некоторые глазные капли, применяемые при глаукоме), потеря зрения может быть более значительной.
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Диагностика катаракты
Обследование у офтальмолога с использованием офтальмоскопа
Обследование с помощью щелевой лампы
Как правило, врач может выявить катаракту при обследовании глаза с помощью офтальмоскопа (ручной лампы с увеличительным стеклом, которая может освещать заднюю часть глаза).
Врач может точно определить место локализации катаракты и степень блокирования света с помощью с помощью инструмента, который называется щелевой лампой (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Щелевая лампа позволяет обследовать хрусталик и другие части глаза более детально.
Лечение катаракты
Ношение очков и контактных линз для улучшения зрения
Хирургическое вмешательство по удалению катаракты и имплантации интраокулярной линзы
До момента значительного ухудшения зрения вследствие катаракты могут помогать очки и контактные линзы. Ношение солнцезащитных очков при ярком свете и использование ламп, свет от которых падает из-за плеча, может уменьшить блики и помочь зрению. Если катаракта небольшая и находится в центральной части хрусталика, в редких случаях для улучшения зрения могут применяться капли для продолжительного расширения зрачка.
Хирургическое вмешательство
Единственным способом избавления от катаракты является операция. Не существует капель или лекарственных препаратов, которые могут убрать катаракту. Операцию по удалению катаракты можно делать больным любого возраста, даже больным с заболеваниями сердца и диабетом.
В большинстве случаев хирургическое вмешательство следует проводить только тогда, когда зрение вследствие катаракты настолько ухудшается, что это становится небезопасным, некомфортным или не позволяет выполнять повседневные задачи. Удаление катаракты до этого момента не дает никаких преимуществ. Очень редко катаракта может вызывать такие изменения, как воспаление в глазу или повышение давления в глазу (глаукома), при которых врач может рекомендовать удаление катаракты в кратчайшие сроки.
Операция по удалению катаракты практически всегда выполняется под местной анестезией — делают укол или закапывают глазные капли, чтобы сделать поверхность глаза нечувствительной. Человеку также дают успокоительное средство. В редких случаях детям или взрослым, которые не могут сохранять спокойствие, дают общий наркоз.
Во время хирургического вмешательства врачи обычно делают небольшой разрез в глазу и удаляют катаракту, раздробив ее ультразвуком и вынув кусочки из капсулы хрусталика (факоэмульсификация). Иногда врачи используют лазер (так называемый фемтосекундный лазер) во время определенных этапов хирургического лечения катаракты, таких, как выполнение разрезов, вход и размягчение катаракты, чтобы ее было легче удалить с помощью ультразвука. В клиниках, где нет оборудования для факоэмульсификации, врачи могут просто удалить хрусталик без использования ультразвука. Эта методика называется традиционной экстракапсулярной экстракцией катаракты.
После удаления всех кусочков катаракты хирург обычно помещает пластиковую или силиконовую линзу (интраокулярную линзу) в капсулу хрусталика. Следует отметить, однако, что вставка интраокулярной линзы не всегда бывает безопасной. Если вставить линзу невозможно, после удаления катаракты человек должен носить толстые очки или контактные линзы.
Восстановление
Как правило, процедура занимает приблизительно 30 минут, и человек может уйти домой в тот же день. Обычно нет необходимости накладывать швы, потому что разрез маленький и закрывается сам по себе.
К операции нужно подготовиться заранее, обеспечив присутствие человека, который сможет помогать по дому в течение нескольких дней после операции, так как активность может быть ограничена (например, может быть запрещено наклоняться и поднимать тяжести). В течение короткого времени после операции зрение может быть размытым и может ощущаться дискомфорт при воздействии яркого света.
В течение нескольких недель после хирургического вмешательства применяются кортикостероид, нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) и антибиотик в виде глазных капель для уменьшения воспаления, предотвращения инфекции и стимуляции заживления. Иногда антибиотики, кортикостероиды и/или НПВП вводятся в глаз в конце хирургического вмешательства — этот шаг уменьшает необходимость использования глазных капель после хирургического вмешательства. Больным дают очки или пластиковые щитки, которые они одевают во время сна для защиты глаза от травмы до полного заживления раны, обычно в течение нескольких недель. Не тереть глаз, избегать поднятия тяжестей и чрезмерных наклонов вперед. Посетить врача нужно на следующий день после операции, затем, как правило, примерно через неделю и через месяц. Если у человека катаракта в обоих глазах, многие врачи удаляют катаракту в другом глазу через несколько месяцев после заживления первого глаза.
Многие больные отмечают улучшение зрения вдаль уже через нескольких недель после операции по удалению катаракты. Почти всем больным нужны будут очки для чтения, а некоторым также понадобятся очки для максимального улучшения зрения вдаль.
Новые интраокулярные линзы с несколькими зонами фокусировки (мультифокальные линзы) могут позволить человеку иметь хорошее зрение как вблизи, так и вдаль без очков, однако у некоторых больных с такими линзами может пропасть контрастность, и они могут видеть вспышки звездочек и ореолы в темное время суток. Перед операцией врач рассчитывает, какой силы должны быть искусственный хрусталик. Таким образом, можно перейти от ношения очень толстых очков до операции на ношение значительно более тонких очков после операции. Многим людям с современными мультифокальными линзами очки либо вовсе не нужны, либо нужны только в некоторых случаях, например, во время вождения автомобиля в темное время суток, для чтения при тусклом освещении или для обеспечения хорошего зрения на среднем расстоянии, например, во время работы на компьютере. Некоторые другие линзы могут корректировать астигматизм в глазу, и это также может уменьшить необходимость в ношении очков после операции.
Осложнения
Серьезные осложнения после операции по удалению катаракты возникают редко. При надлежащем наблюдении врача после операции осложнения можно выявить и лечить на ранней стадии. К осложнениям относятся следующие:
У человека может развиться инфекция (эндофтальмит) или произойти сильное кровоизлияние в глаз; это в свою очередь может привести к потере зрения.
Может повыситься внутриглазное давление, которое при отсутствии лечения может привести к глаукоме или к смещению имплантата.
Может появиться отек глазного дна (сетчатки) или произойти отслойка сетчатки.
В редких случаях у больных с патологиями сетчатки, такими как диабетическая ретинопатия, после операции может отмечаться ухудшение зрения.
У некоторых людей тонкий прозрачный задний слой (капсула), преднамеренно оставленный в глазу после удаления собственного хрусталика, мутнеет, что приводит к ухудшению зрения. Такая проблема, которую называют вторичной катарактой (или помутнением задней капсулы), случается у каждого четвертого человека, перенесшего удаление катаракты, спустя месяцы или даже годы после имплантации искусственного хрусталика. Как правило, проблема устраняется с помощью лазера: в помутневшей капсуле делают маленькое отверстие, через которое может проникать свет.
Профилактика катаракты
Существует ряд правил, выполнение которых может помочь предотвратить катаракту, включая следующие:
постоянное ношение очков или солнцезащитных очков с покрытием, не пропускающим ультрафиолетовое (УФ) излучение;
отказаться от курения;
уменьшение потребления алкоголя;
у человека с диабетом поддержание нормального уровня сахара в крови.
Диета с высоким содержанием витамина С, витамина А и веществ, известных как каротиноиды (содержащиеся в темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат и капуста). Однако не совсем ясно, помогает ли в предотвращении катаракты дополнительный прием этих витаминов.
Защитное действие может оказать и прием эстрогенов женщинами в период менопаузы, но эстрогены не следует принимать исключительно для этой цели. И наконец, больные, принимающие кортикостероиды в течение длительного времени, могут обсудить с врачом возможность перехода на другой лекарственный препарат.