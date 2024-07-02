Язва роговицы — это открытая ранка на роговице (прозрачной оболочке, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), причиной которой обычно является инфекция глаза.
Причиной образования на роговице открытых ранок (язв) также могут быть контактные линзы, травмы, заболевания, лекарственные препараты и дефицит питательных веществ.
Распространенными симптомами являются боль, ощущение инородного тела (боль и ощущение инородного тела могут быть интенсивными), покраснение, слезотечение и чувствительность к свету.
Врачи диагностируют наличие язвы на основании внешнего вида роговицы человека.
Как правило, в кратчайшие сроки назначаются глазные капли, содержащие антибиотик, противовирусное и противогрибковое средство.
(См. также Кератит, вызванный вирусом простого герпеса).
Причины язвы роговицы
Язвы роговицы могут быть вызваны бактериальными, грибковыми, вирусными инфекциями или паразитарными инвазиями, например, акантамебами Acanthamoeba (которые живут в загрязненной воде). Язвы могут начинаться с поражения роговицы, такого, как при сильной сухости глаз, либо когда инородное тело царапает глаз или проникает в глаз, либо застревает в глазу, или, чаще, когда глаз раздражается контактными линзами, особенно когда контактные линзы не снимают во время сна или не дезинфицируют надлежащим образом (см. Уход и осложнения). Повторное появление вирусных язв роговицы (часто вызванных вирусом герпеса) может быть спровоцировано физической нагрузкой, или они могут появиться снова самопроизвольно. Дефицит витамина A и белка может привести к образованию язвы роговицы. Однако такие язвы редко встречаются в Соединенных Штатах.
Если веки не закрываются должным образом, роговица может стать сухой и раздраженной. Такое раздражение может привести к повреждению роговицы и образованию язвы. Язвы роговицы также могут появиться вследствие вросших ресниц (трихиаз), заворота века (энтропион) или воспаления века (блефарит).
Симптомы язвы роговицы
Язвы роговицы сопровождаются покраснением, болью, обычно ощущением наличия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела), тупой болью, повышенной чувствительностью к яркому свету и усиленной выработкой слез. Язва может появляться в виде белого или тускло-серого пятна на роговице. Иногда язвы возникают по всей роговице и могут быть глубокими. За роговицей может скапливаться гной, который иногда образует белый слой в нижней части роговицы (гипопион). Конъюнктива обычно налита кровью. Чем глубже язва, тем тяжелее симптомы и осложнения.
Осложнения язвы роговицы
Язвы роговицы лечатся и заживают, но может остаться мутный рубец, который негативно сказывается на зрении.
К другим осложнениям относятся: глубокая инфекция, перфорация роговицы, смещение радужной оболочки, разрушение всех или большей части тканей глазницы.
Диагностика язвы роговицы
Обследование глаз
Иногда посев материала
Врачи проводят оценку язвы с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Чтобы лучше рассмотреть язву, врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя врачу увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.
В некоторых ситуациях врачи берут образцы материала (соскобы) с поверхности больших язв для исследования. После этого образец выращивают в лаборатории (посев) для идентификации бактерии, грибка, вируса или простейшего, которые являются причиной инфекции. Как только микроорганизм установлен, врачи выбирают самый подходящий лекарственный препарат для лечения инфекции.
Лечение язвы роговицы
Глазные капли с антибиотиком, противовирусным или противогрибковым препаратом
Капли, которые расширяют зрачок
Иногда трансплантация роговицы
Язва роговицы требует незамедлительного лечения в экстренном порядке.
Как правило, необходимо немедленно начать закапывать глазные капли, содержащие антибиотик, противовирусное и противогрибковое средство, и делать это нужно часто, иногда каждый час круглосуточно на протяжении нескольких дней.
Капли, расширяющие зрачок, например, атропин или скополамин, помогают уменьшить боль и снизить риск осложнений.
Иногда требуется трансплантация роговицы (кератопластика).