Бактериальная язва роговицы Скрыть подробности На верхнем изображении показана непрозрачная бактериальная язва роговицы (обычно серо-белая, но желтоватая на этой фотографии, поскольку она была окрашена флуоресцеиновым красителем — черная стрелка) и покраснение конъюнктивы. Слой гноя (синяя стрелка) располагается внутри глаза в нижней части радужной оболочки. На нижнем снимке показано улучшение после 1 недели лечения глазными каплями с антибиотиком. Изображения любезно предоставлены д-ром Sadeer Hannush.

Язвы роговицы могут быть вызваны бактериальными, грибковыми, вирусными инфекциями или паразитарными инвазиями, например, акантамебами Acanthamoeba (которые живут в загрязненной воде). Язвы могут начинаться с поражения роговицы, такого, как при сильной сухости глаз, либо когда инородное тело царапает глаз или проникает в глаз, либо застревает в глазу, или, чаще, когда глаз раздражается контактными линзами, особенно когда контактные линзы не снимают во время сна или не дезинфицируют надлежащим образом (см. Уход и осложнения). Повторное появление вирусных язв роговицы (часто вызванных вирусом герпеса) может быть спровоцировано физической нагрузкой, или они могут появиться снова самопроизвольно. Дефицит витамина A и белка может привести к образованию язвы роговицы. Однако такие язвы редко встречаются в Соединенных Штатах.

Если веки не закрываются должным образом, роговица может стать сухой и раздраженной. Такое раздражение может привести к повреждению роговицы и образованию язвы. Язвы роговицы также могут появиться вследствие вросших ресниц (трихиаз), заворота века (энтропион) или воспаления века (блефарит).