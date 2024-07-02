Фликтенулезный кератоконъюнктивит — это заболевание глаза, сопряженное с иммунной реакцией роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) и конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) на бактерии.
На глазу образуются маленькие желто-серые бугорки.
Распространенными симптомами являются покраснение глаз, размытое зрение, чувствительность к яркому свету, ощущение присутствия инородного тела в глазу, а также иногда видимые чешуйки омертвевшей кожи на краях век.
Врачи диагностируют фликтенулезный кератоконъюнктивит на основании внешнего вида глаза.
Лечение заключается в назначении глазных капель или скрабов для век.
Внутреннее строение глаза
Фликтенулезный кератоконъюнктивит не является инфекцией. Он представляет собой иммунную реакцию на бактерии, живущие в глазах и вокруг них. К числу бактерий, которые провоцируют развитие этого заболевания, относятся стафилококки и, в редких случаях, микобактерии туберкулеза и хламидии. Этим заболеванием чаще страдают дети.
Симптомы фликтенулезного кератоконъюнктивита
На лимбе (участок прикрепления конъюнктивы к роговице), роговице или на конъюнктиве появляются маленькие, желто-серые возвышенные бугорки (которые называются «фликтенами»). Бугорки сохраняются на протяжении от нескольких дней до 2 недель. На конъюнктиве эти бугорки становятся открытыми ранками (язвами), но заживают без рубцов. При поражении роговицы могут отмечаться выраженное слезотечение, фотофобия (боль при попадании света на глаз), размытое зрение, боль и ощущение присутствия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела). У многих людей также отмечается покраснение глаз, размытое зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ощущение присутствия инородного тела в глазу, а также иногда видимые чешуйки омертвевшей кожи на краях век (себорейный блефарит).
У пациентов с частыми рецидивами заболевания может развиться помутнение роговицы, при этом сквозь их роговицы могут прорастать крошечные кровеносные сосуды. У них может ухудшиться зрение.
Диагностика фликтенулезного кератоконъюнктивита
Обследование глаз, проводимое врачом
Врачи ставят диагноз фликтенулезного кератоконъюнктивита, основываясь на характерном внешнем виде глаз.
Врачи могут проверять некоторых больных на наличие туберкулеза.
Лечение фликтенулезного кератоконъюнктивита
Глазные капли с кортикостероидом/антибиотиком
При себорейном блефарите — скрабы для век
Людям, не страдающим туберкулезом, назначают глазные капли, которые содержат комбинацию кортикостероидов и антибиотиков.
Люди, у которых блефарит вызван заболеванием кожи под названием «себорейный дерматит» (себорейный блефарит), чтобы предотвратить рецидив болезни, могут осторожно очищать края век (см. Лечение блефарита).