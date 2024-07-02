Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Фликтенулезный кератоконъюнктивит

(фликтенулезный конъюнктивит; фликтенулез)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Фликтенулезный кератоконъюнктивит — это заболевание глаза, сопряженное с иммунной реакцией роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) и конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) на бактерии.

  • На глазу образуются маленькие желто-серые бугорки.

  • Распространенными симптомами являются покраснение глаз, размытое зрение, чувствительность к яркому свету, ощущение присутствия инородного тела в глазу, а также иногда видимые чешуйки омертвевшей кожи на краях век.

  • Врачи диагностируют фликтенулезный кератоконъюнктивит на основании внешнего вида глаза.

  • Лечение заключается в назначении глазных капель или скрабов для век.

Внутреннее строение глаза

Фликтенулезный кератоконъюнктивит не является инфекцией. Он представляет собой иммунную реакцию на бактерии, живущие в глазах и вокруг них. К числу бактерий, которые провоцируют развитие этого заболевания, относятся стафилококки и, в редких случаях, микобактерии туберкулеза и хламидии. Этим заболеванием чаще страдают дети.

Симптомы фликтенулезного кератоконъюнктивита

На лимбе (участок прикрепления конъюнктивы к роговице), роговице или на конъюнктиве появляются маленькие, желто-серые возвышенные бугорки (которые называются «фликтенами»). Бугорки сохраняются на протяжении от нескольких дней до 2 недель. На конъюнктиве эти бугорки становятся открытыми ранками (язвами), но заживают без рубцов. При поражении роговицы могут отмечаться выраженное слезотечение, фотофобия (боль при попадании света на глаз), размытое зрение, боль и ощущение присутствия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела). У многих людей также отмечается покраснение глаз, размытое зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ощущение присутствия инородного тела в глазу, а также иногда видимые чешуйки омертвевшей кожи на краях век (себорейный блефарит).

У пациентов с частыми рецидивами заболевания может развиться помутнение роговицы, при этом сквозь их роговицы могут прорастать крошечные кровеносные сосуды. У них может ухудшиться зрение.

Диагностика фликтенулезного кератоконъюнктивита

  • Обследование глаз, проводимое врачом

Врачи ставят диагноз фликтенулезного кератоконъюнктивита, основываясь на характерном внешнем виде глаз.

Врачи могут проверять некоторых больных на наличие туберкулеза.

Лечение фликтенулезного кератоконъюнктивита

  • Глазные капли с кортикостероидом/антибиотиком

  • При себорейном блефарите — скрабы для век

Людям, не страдающим туберкулезом, назначают глазные капли, которые содержат комбинацию кортикостероидов и антибиотиков.

Люди, у которых блефарит вызван заболеванием кожи под названием «себорейный дерматит» (себорейный блефарит), чтобы предотвратить рецидив болезни, могут осторожно очищать края век (см. Лечение блефарита).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.