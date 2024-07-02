Фликтенулезный кератоконъюнктивит

На лимбе (участок прикрепления конъюнктивы к роговице), роговице или на конъюнктиве появляются маленькие, желто-серые возвышенные бугорки (которые называются «фликтенами»). Бугорки сохраняются на протяжении от нескольких дней до 2 недель. На конъюнктиве эти бугорки становятся открытыми ранками (язвами), но заживают без рубцов. При поражении роговицы могут отмечаться выраженное слезотечение, фотофобия (боль при попадании света на глаз), размытое зрение, боль и ощущение присутствия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела). У многих людей также отмечается покраснение глаз, размытое зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ощущение присутствия инородного тела в глазу, а также иногда видимые чешуйки омертвевшей кожи на краях век (себорейный блефарит).

У пациентов с частыми рецидивами заболевания может развиться помутнение роговицы, при этом сквозь их роговицы могут прорастать крошечные кровеносные сосуды. У них может ухудшиться зрение.