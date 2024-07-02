Трансплантация роговицы (кератопластика) — это широко распространенный и очень успешный вид трансплантации. Очень болезненную, перфорированную, помутневшую и деформированную роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) можно заменить на прозрачную и здоровую.
Внутреннее строение глаза
Донорскую роговицу берут у недавно умерших больных. Проба на совместимость тканей обычно не выполняется, поскольку отторжение является относительно редким явлением, и реакции отторжения обычно реагируют на лечение (см. Осложнения трансплантации роговицы).
Чаще всего трансплантат успешно приживается, когда пересадка роговицы делается при таких заболеваниях, как буллезная кератопатия, кератоконус и при наличии некоторых видов рубцов. Трансплантат приживается не так успешно, если пересадка роговицы делается в связи с повреждением роговицы химическим веществом или радиоактивным излучением.
Процедуры по трансплантации роговицы
Существует два типа процедур:
проникающая кератопластика;
эндотелиальная кератопластика с отслаиванием десцеметовой мембраны или эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой мембраны.
Для выполнения любой из двух процедур, которые длятся примерно от 1 до 2 часов, врачи используют хирургический микроскоп. Используется общее обезболивание (при котором человек засыпает) или местное обезболивание (которое вызывает онемение глаза) в сочетании с вводимым через вену лекарственным препаратом, который вызывает выраженную сонливость (это состояние называется «седация»).
При проникающей кератопластике донорская роговица обрезается до нужного размера, вся поврежденная роговица удаляется, а вся донорская роговица пришивается.
Некоторые болезни роговицы поражают только внутренние слои. При этих заболеваниях врачи проводят частичную пересадку в ходе процедуры, которая называется «эндотелиальная кератопластика с отслаиванием десцеметовой мембраны» (Descemet stripping endothelial keratoplasty, DSEK) или «эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой мембраны» (Descemet membrane endothelial keratoplasty, DMEK). Они удаляют и пересаживают только внутренние слои роговицы, а не всю роговицу. Разрез меньше по размеру, требуется меньшее количество швов, заживление проходит скорее, а зрение восстанавливается быстрее, чем при пересадке всей роговицы. Тем не менее, хирургическая техника сложнее, чем при проникающей кератопластике, и может потребовать лазерной терапии перед операцией и дополнительного амбулаторного хирургического вмешательства для достижения наилучших результатов.
Некоторые болезни роговицы поражают только внешние и внутренние слои. Для их лечения врачи иногда могут выполнять процедуру, называемую глубокой передней ламеллярной кератопластикой (deep anterior lamellar keratoplasty, DALK), в ходе которой заменяется средний и наружный слои роговицы. Эта процедура занимает больше времени, чем другие виды трансплантации роговицы, и является более сложной с технической точки зрения. Людям с определенной формой наследственной буллезной кератопатии может быть проведена процедура под названием «только отслаивание десцеметовой мембраны» (Descemet stripping only, DSO). При DSO ткань от другого человека не требуется.
При всех видах трансплантации роговицы реципиент обычно возвращается домой в тот же день. После трансплантации необходимо применять антибиотик в виде глазных капель в течение нескольких недель и кортикостероидные глазные капли в течение нескольких месяцев. Необходимо носить защитный козырек, очки или солнцезащитные очки. После проникающей кератопластики зрение не восстанавливается полностью в течение примерно 18 месяцев, а после частичной трансплантации — от 2 до 6 месяцев.
Осложнения при трансплантации роговицы
Вот некоторые осложнения после трансплантации роговицы:
отторжение трансплантата;
Инфекция
проблемы с разрезом;
недостаточность трансплантата.
Случаи незначительного отторжения являются частыми, при этом у большинства людей они легко и успешно лечатся кортикостероидными глазными каплями. Тяжелое, необратимое отторжение (которое называется «недостаточность трансплантата») встречается редко. Среди различных типов трансплантации роговицы при DMEK отмечается наименьшая частота отторжения, а проникающая кератопластика характеризуется самой высокой частотой отторжения. Отторжение не является риском при DSO, поскольку нет инородной ткани, которая может отторгаться.
Обычно пересаженная роговица не подвергается необратимому отторжению, потому что в ней нет собственных кровеносных сосудов. Она получает кислород и другие питательные вещества из близлежащих тканей и жидкостей. Компоненты иммунной системы, которые инициируют отторжение в ответ на чужеродное вещество — некоторые виды лейкоцитов (белых кровяных телец) и антитела — циркулируют в кровотоке. Поэтому эти клетки и антитела не доходят до пересаженной роговицы, не соприкасаются с инородной тканью и не инициируют тяжелое отторжение. Однако в редких случаях, когда аномальные кровеносные сосуды глубоко и широко врастают в роговицу больного, отмечается тяжелое отторжение пересаженной роговицы и более высокая частота недостаточности.
Иногда может отмечаться недостаточность трансплантата с потерей его функции (а именно, он может становиться мутным и терять прозрачность). Пересадку роговицы можно проводить много раз.
Людям, у которых несколько раз пересадка была неудачной, могут пересадить искусственную роговицу (кератопротезирование).
Трансплантация лимбальных стволовых клеток роговицы
Глаз, как и другие живые ткани, зависит от непрерывной выработки новых клеток для замены старых. Одним из мест, где происходит эта выработка, является место, где роговица соединяется с конъюнктивой (лимб). При некоторых травмах (например, при сильных химических ожогах или при сильно травмирующем и слишком длительном ношении контактных линз) эти лимбальные стволовые клетки повреждаются так сильно, что они больше не могут вырабатывать достаточное количество новых клеток, чтобы роговица оставалась покрытой. В этом случае в роговицу может попасть инфекция, и могут образовываться шрамы. Трансплантат роговицы не заменяет лимбальные стволовые клетки, а значит, в этом плане пользы от него нет.
Иногда для лечения или облегчение проблемы могут быть пересажены стволовые клетки, взятые из лимба другого глаза человека, если он здоровый, или у недавно умершего человека. Если пересаживаются стволовые клетки от мертвого донора, пациентам назначают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, чтобы их организм не отторгал трансплантат (см. Подавление иммунной системы).