Трансплантация роговицы

Существует два типа процедур:

проникающая кератопластика;

эндотелиальная кератопластика с отслаиванием десцеметовой мембраны или эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой мембраны.

Для выполнения любой из двух процедур, которые длятся примерно от 1 до 2 часов, врачи используют хирургический микроскоп. Используется общее обезболивание (при котором человек засыпает) или местное обезболивание (которое вызывает онемение глаза) в сочетании с вводимым через вену лекарственным препаратом, который вызывает выраженную сонливость (это состояние называется «седация»).

При проникающей кератопластике донорская роговица обрезается до нужного размера, вся поврежденная роговица удаляется, а вся донорская роговица пришивается.

Некоторые болезни роговицы поражают только внутренние слои. При этих заболеваниях врачи проводят частичную пересадку в ходе процедуры, которая называется «эндотелиальная кератопластика с отслаиванием десцеметовой мембраны» (Descemet stripping endothelial keratoplasty, DSEK) или «эндотелиальная кератопластика с трансплантацией десцеметовой мембраны» (Descemet membrane endothelial keratoplasty, DMEK). Они удаляют и пересаживают только внутренние слои роговицы, а не всю роговицу. Разрез меньше по размеру, требуется меньшее количество швов, заживление проходит скорее, а зрение восстанавливается быстрее, чем при пересадке всей роговицы. Тем не менее, хирургическая техника сложнее, чем при проникающей кератопластике, и может потребовать лазерной терапии перед операцией и дополнительного амбулаторного хирургического вмешательства для достижения наилучших результатов.

Некоторые болезни роговицы поражают только внешние и внутренние слои. Для их лечения врачи иногда могут выполнять процедуру, называемую глубокой передней ламеллярной кератопластикой (deep anterior lamellar keratoplasty, DALK), в ходе которой заменяется средний и наружный слои роговицы. Эта процедура занимает больше времени, чем другие виды трансплантации роговицы, и является более сложной с технической точки зрения. Людям с определенной формой наследственной буллезной кератопатии может быть проведена процедура под названием «только отслаивание десцеметовой мембраны» (Descemet stripping only, DSO). При DSO ткань от другого человека не требуется.

При всех видах трансплантации роговицы реципиент обычно возвращается домой в тот же день. После трансплантации необходимо применять антибиотик в виде глазных капель в течение нескольких недель и кортикостероидные глазные капли в течение нескольких месяцев. Необходимо носить защитный козырек, очки или солнцезащитные очки. После проникающей кератопластики зрение не восстанавливается полностью в течение примерно 18 месяцев, а после частичной трансплантации — от 2 до 6 месяцев.