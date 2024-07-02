Сухой кератоконъюнктивит — это сухость конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) и роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).
Может вырабатываться мало слез, или слезы могут испарятся слишком быстро.
Глаза становятся раздраженными и повышается чувствительность к свету; обычно сопровождается жжением и зудом.
Определить количество вырабатываемых слез можно, поместив полоску бумаги на край века.
Симптомы помогают облегчить искусственные слезы и иногда окклюдеры слезных точек (которые вводят в слезные точки – небольшие отверстия во внутренних уголках век возле носа).
Причины сухого кератоконъюнктивита
Существует два основных типа (хотя у многих пациентов присутствуют компоненты обоих типов):
сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез;
сухость глаз вследствие быстрого испарения слез.
Сухость глаз может быть вызвана недостаточным количеством слез (сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез). При таком типе сухости глаз слезная железа не вырабатывает достаточное количество слез, которое обеспечивало бы покрытие всей конъюнктивы и роговицы сплошной слезной пленкой. (См. рисунок Структуры, защищающие глаз). Таким типом сухости глаз чаще всего страдают женщины в период постменопаузы. Сухость глаз — типичный признак синдрома Шегрена. В редких случаях сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез может быть симптомом таких болезней, как ревматоидный артрит или системная красная волчанка (волчанка). Некоторые лекарственные препараты могут способствовать развитию синдрома сухости глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез. К ним относятся диуретики, антихолинергические препараты, антидепрессанты, бета-блокаторы, антигистаминные препараты и деконгестанты.
Сухость глаз может также возникать вследствие нарушения нормального состава слез, что приводит к быстрому испарению слез (сухость глаз вследствие быстрого испарения слез). Несмотря на то, что слезная железа вырабатывает достаточное количество слез, они испаряются так быстро, что при выполнении определенной работы или в определенных условиях поверхность всего глаза не покрывается сплошной слезной пленкой. Изотретиноин и антиандрогены (лекарственные препараты, ингибирующие мужские гормоны) также относятся к лекарственным препаратам, которые могут способствовать развитию этого типа сухости глаз.
Сухость также может быть следствием того, что в ночное время глаза остаются частично открытыми (ночной лагофтальм) или следствием недостаточно частого моргания (что бывает при болезни Паркинсона). Некоторые нейролептики, агонисты адренергических рецепторов (некоторые антигипертензивные препараты) и инъекции ботулотоксина могут обострять сухость глаз из-за ночного лагофтальма.
Структуры, защищающие глаз
Симптомы сухого кератоконъюнктивита
К симптомам сухости глаз относятся раздражение, жжение, ощущение стягивания, ощущение давления позади глаза и ощущение песка в глазу или что в глаз что-то попало (ощущение инородного тела). Иногда также присутствует размытое зрение, которое то появляется, то исчезает. Повреждение поверхности глаза усиливает дискомфорт и боязнь яркого света. Симптомы усиливаются:
во время выполнения работы, при которой снижается частота моргания, особенно работы, которая требует постоянного напряжения глаз, например, при чтении, работе за компьютером, вождении автомобиля или просмотре телевизора;
в ветреной местности, в запыленных, продуваемых или задымленных помещениях и в условиях повышенной сухости, например, в самолетах или в торговых центрах; в условиях низкой влажности; в помещениях, где используются кондиционеры воздуха (особенно в автомобилях), вентиляторы или обогреватели;
при приеме некоторых лекарственных препаратов, в том числе изотретиноина и некоторых транквилизаторов, диуретиков, гипотензивных препаратов, пероральных контрацептивов и антигистаминных препаратов, а также других лекарственных средств с антихолинергическим эффектом.
Симптомы ослабевают в прохладную, дождливую или туманную погоду или в помещениях с высокой влажностью, например, в душе.
При моргании по поверхности глаза распределяется больше слёз, что уменьшает или предотвращает сухость и симптомы. Для облегчения сухости глаз нужно часто моргать.
Даже при сильной сухости глаз зрение редко теряется. Однако иногда больные замечают, что размытость зрения и сильная, часто повторяющаяся и продолжительная сухость глаз затрудняет нормальную жизнедеятельность. У некоторых больных, страдающих сильной сухостью глаз, поверхность роговицы может истончаться, могут образовываться язвы и рубцы. Изредка через роговицу могут прорастать кровеносные сосуды. Образование рубцов и прорастание сосудов могут ухудшать зрение.
Диагностика сухого кератоконъюнктивита
Тест Ширмера и тест для определения времени разрыва слезной пленки
Врачи диагностируют сухость глаз по симптомам и внешнему виду глаз, а также проводя определенные пробы. Оба теста проводятся перед закапыванием капель любого вида.
Врачи обследуют глаза с использованием щелевой лампы (прибор, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении) для выявления повреждения глаза. Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.
Проба Ширмера — когда полоска фильтровальной бумаги помещается на край века, чтобы определить количество слез, вырабатываемых в течение следующих 5 минут.
© Springer Science+Business Media
Они также могут измерять, сколько времени необходимо для того, чтобы глаз высох, когда человек не моргает (так называемое «время разрыва слезной пленки»).
Лечение сухого кератоконъюнктивита
Искусственные слезы
Глазные капли с циклоспорином
Окклюдер слезной точки
Закапывание искусственных слез каждые несколько часов позволяет снять проблему. Искусственные слезы — это глазные капли, в которых содержатся вещества, стимулирующие выработку настоящих слез и помогающие увлажнять глаза. Мази, применяемые перед сном, действуют в течение более длительного времени, чем искусственные слезы, и помогают предотвратить сухость по утрам. Как правило, мази не применяют в течение дня, потому что они могут создавать размытость зрения. Некоторые врачи могут рекомендовать пищевые добавки с омега-3 жирными кислотами для улучшения жирового покрытия глаза, но большинство данных указывает на то, что это не помогает.
Глазные капли, содержащие циклоспорин, могут снижать воспаление, связанное с сухостью глаз. Такие капли щиплют, и нужны месяцы, чтобы эффект стал заметным. Воспаление может существенно уменьшиться, но капли помогают не всем больным. Может помочь использование увлажнителей, а также следует избегать мест с сухим воздухом или со сквозняками.
Офтальмолог (врач, который специализируется на оценке и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней) может провести небольшую амбулаторную процедуру, чтобы помочь больным, страдающим сухостью глаз. Во время процедуры офтальмолог вставляет тампоны в слезные точки (маленькие отверстия во внутренних уголках век возле носа), блокируя отток слез с поверхности глаз через слезный проток в нос. Таким образом слезы держаться дольше и смачивают глаза. У больных с чрезвычайно сухими глазами можно произвести частичное ушивание век, чтобы уменьшить испарение слез. В тяжелых случаях слезный проток может быть запечатан.
Для стимуляции выработки слез также можно использовать специальный назальный спрей два раза в день.
Для лечения блефарита назначаются теплые компрессы, массаж и нагревательные устройства, скрабы для век, а иногда антибиотики для приема внутрь.