Сухой кератоконъюнктивит

Существует два основных типа (хотя у многих пациентов присутствуют компоненты обоих типов):

сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез;

сухость глаз вследствие быстрого испарения слез.

Сухость глаз может быть вызвана недостаточным количеством слез (сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез). При таком типе сухости глаз слезная железа не вырабатывает достаточное количество слез, которое обеспечивало бы покрытие всей конъюнктивы и роговицы сплошной слезной пленкой. (См. рисунок Структуры, защищающие глаз). Таким типом сухости глаз чаще всего страдают женщины в период постменопаузы. Сухость глаз — типичный признак синдрома Шегрена. В редких случаях сухость глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез может быть симптомом таких болезней, как ревматоидный артрит или системная красная волчанка (волчанка). Некоторые лекарственные препараты могут способствовать развитию синдрома сухости глаз вследствие дефицита жидкой составляющей слез. К ним относятся диуретики, антихолинергические препараты, антидепрессанты, бета-блокаторы, антигистаминные препараты и деконгестанты.

Сухость глаз может также возникать вследствие нарушения нормального состава слез, что приводит к быстрому испарению слез (сухость глаз вследствие быстрого испарения слез). Несмотря на то, что слезная железа вырабатывает достаточное количество слез, они испаряются так быстро, что при выполнении определенной работы или в определенных условиях поверхность всего глаза не покрывается сплошной слезной пленкой. Изотретиноин и антиандрогены (лекарственные препараты, ингибирующие мужские гормоны) также относятся к лекарственным препаратам, которые могут способствовать развитию этого типа сухости глаз.

Сухость также может быть следствием того, что в ночное время глаза остаются частично открытыми (ночной лагофтальм) или следствием недостаточно частого моргания (что бывает при болезни Паркинсона). Некоторые нейролептики, агонисты адренергических рецепторов (некоторые антигипертензивные препараты) и инъекции ботулотоксина могут обострять сухость глаз из-за ночного лагофтальма.