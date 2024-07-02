Поверхностный точечный кератит — это заболевание глаза, вызванное гибелью маленьких групп клеток на поверхности роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).
Глаза становятся красными, слезятся, появляется светобоязнь, может несколько снижаться зрение.
Врачи диагностируют поверхностный точечный кератит на основании имеющихся у человека симптомов и результатов обследования глаз.
В большинстве случаев больные полностью выздоравливают.
Симптомы часто можно облегчить глазными каплями или мазями.
Внутреннее строение глаза
Поверхностный точечный кератит может быть вызван любой из следующих причин:
вирусной инфекцией;
блефарит (воспаление века);
сухость глаз;
бактериальная инфекция (в том числе трахома);
попадание в глаз брызг сильнодействующего химического вещества;
воздействие ультрафиолетового излучения (солнечный свет, лампа для загара или электродуговая сварка);
длительное ношение контактных линз;
побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов, которые принимаются во внутрь (перорально) или вводятся в вену (внутривенно);
аллергия на глазные капли;
Симптомы поверхностного точечного кератита
При поверхностном точечном кератите, как правило, глаза становятся красными, слезятся, наливаются кровью, появляется светобоязнь, зрение может быть слегка размытым. Часто бывает жжение, ощущение песка или инородного тела в глазу.
Когда причиной заболевания является ультрафиолетовое излучение, симптомы появляются только через несколько часов после воздействия и сохраняются в течение 1–2 дней.
Когда заболевание вызвано вирусом, лимфатический узел перед ухом с пострадавшей стороны может быть припухшим и болезненным.
Диагностика поверхностного точечного кератита
Обследование врачом;
Диагноз поверхностного точечного кератита обычно устанавливается по симптомам, по тому, попадал ли человек под воздействие какой-либо из известных причин, а также по результатам осмотра роговицы с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.
Лечение поверхностного точечного кератита
Лечение зависит от причины
Почти все с таким заболеванием полностью выздоравливают.
Когда причиной заболевания является вирус (кроме инфекции глаза, вызванной вирусом простого герпеса, или опоясывающего герпеса с поражением глаза [опоясывающий лишай]), в лечении нет необходимости, и выздоровление наступает, как правило, в течение 3 недель. Люди должны принимать меры для предотвращения передачи инфекции другим людям.
Когда причиной заболевания является бактериальная инфекция или длительное ношение контактных линз, назначают антибиотик, а ношение контактных линз временно прекращают.
Когда причиной заболевания является сухость глаз, эффективными будут мази и искусственные слезы. Искусственные слезы — это глазные капли, в которых содержатся вещества, стимулирующие выработку собственных слез, или вещества, которые, смешиваясь со слезами человека, покрывают глаз большим количеством влаги.
Когда причиной заболевания является воздействие ультрафиолетового излучения, облегчить состояние могут антибиотик в виде мази и глазные капли, расширяющие зрачок.
Когда причиной заболевания является аллергия на лекарственный препарат или на глазные капли, необходимо прекратить прием или применение лекарственного препарата или глазных капель.