Поверхностный точечный кератит

При поверхностном точечном кератите, как правило, глаза становятся красными, слезятся, наливаются кровью, появляется светобоязнь, зрение может быть слегка размытым. Часто бывает жжение, ощущение песка или инородного тела в глазу.

Когда причиной заболевания является ультрафиолетовое излучение, симптомы появляются только через несколько часов после воздействия и сохраняются в течение 1–2 дней.

Когда заболевание вызвано вирусом, лимфатический узел перед ухом с пострадавшей стороны может быть припухшим и болезненным.