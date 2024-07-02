Периферический язвенный кератит — это серьезное заболевание глаза, влекущее за собой воспаление и изъязвление роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), которое часто встречается у людей с системными ревматическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.

Симптомы включают размытое зрение, повышенную чувствительность к яркому свету, ощущение инородного тела в глазу.

Врачи диагностируют периферический язвенный кератит на основании внешнего вида роговицы у человека, страдающего системным ревматическим заболеванием.

Врачи лечат поврежденную роговицу и назначают лекарственные препараты для подавления иммунной системы.

Внутреннее строение глаза

Причиной периферического язвенного кератита, вероятно, является аутоиммунная реакция. При системных ревматических заболеваниях антитела или клетки, вырабатываемые в организме, атакуют собственные ткани организма. Многие такие заболевания поражают соединительную ткань различных органов. Соединительная ткань — опорная ткань, которая придает прочность суставам, сухожилиям, связкам и кровеносным сосудам. К системным ревматическим заболеваниям, которые встречаются одновременно с периферическим язвенным кератитом, относятся ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом и рецидивирующий полихондрит.

Периферический язвенный кератит также может быть вызван инфекцией.

Симптомы периферического язвенного кератита У больных развивается размытое зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ощущение инородного тела в глазу. Язва локализируется на краю роговицы и обычно имеет овальную форму.

Диагностика периферического язвенного кератита Обследование врачом;

Иногда посев материала Подозрение на периферический язвенный кератит возникает, когда врачи видят поврежденную роговицу у человека, страдающего тяжелым и/или длительным системным ревматическим заболеванием. Если врачи предполагают, что причиной периферического язвенного кератита является инфекция, вызванная бактериями, грибками или вирусом простого герпеса, они берут образцы материала (соскобы) с роговицы и краев век. После этого образец выращивают в лаборатории (посев) для идентификации микроорганизма.

Лечение периферического язвенного кератита лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему. Для лечения периферического язвенного кератита врачи назначают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, например, метотрексат, циклофосфамид, ритуксимаб или этанерцепт, которые принимаются внутрь или вводятся в вену (внутривенно). Чтобы контролировать воспаление, врачи также могут заполнять язву специальным материалом (который называется «тканевой клей») и вслед за этим накрывать участок специальными контактными линзами. В качестве альтернативы врачи могут провести хирургическое восстановление роговицы путем пересадки роговичного трансплантата частичной толщины.