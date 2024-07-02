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Периферический язвенный кератит

(Краевой кератолиз; периферическое ревматоидное изъязвление)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Периферический язвенный кератит — это серьезное заболевание глаза, влекущее за собой воспаление и изъязвление роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), которое часто встречается у людей с системными ревматическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.

  • Симптомы включают размытое зрение, повышенную чувствительность к яркому свету, ощущение инородного тела в глазу.

  • Врачи диагностируют периферический язвенный кератит на основании внешнего вида роговицы у человека, страдающего системным ревматическим заболеванием.

  • Врачи лечат поврежденную роговицу и назначают лекарственные препараты для подавления иммунной системы.

Внутреннее строение глаза

Причиной периферического язвенного кератита, вероятно, является аутоиммунная реакция. При системных ревматических заболеваниях антитела или клетки, вырабатываемые в организме, атакуют собственные ткани организма. Многие такие заболевания поражают соединительную ткань различных органов. Соединительная ткань — опорная ткань, которая придает прочность суставам, сухожилиям, связкам и кровеносным сосудам. К системным ревматическим заболеваниям, которые встречаются одновременно с периферическим язвенным кератитом, относятся ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом и рецидивирующий полихондрит.

Периферический язвенный кератит также может быть вызван инфекцией.

Симптомы периферического язвенного кератита

У больных развивается размытое зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ощущение инородного тела в глазу. Язва локализируется на краю роговицы и обычно имеет овальную форму.

Диагностика периферического язвенного кератита

  • Обследование врачом;

  • Иногда посев материала

Подозрение на периферический язвенный кератит возникает, когда врачи видят поврежденную роговицу у человека, страдающего тяжелым и/или длительным системным ревматическим заболеванием.

Если врачи предполагают, что причиной периферического язвенного кератита является инфекция, вызванная бактериями, грибками или вирусом простого герпеса, они берут образцы материала (соскобы) с роговицы и краев век. После этого образец выращивают в лаборатории (посев) для идентификации микроорганизма.

Лечение периферического язвенного кератита

  • лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему.

Для лечения периферического язвенного кератита врачи назначают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, например, метотрексат, циклофосфамид, ритуксимаб или этанерцепт, которые принимаются внутрь или вводятся в вену (внутривенно).

Чтобы контролировать воспаление, врачи также могут заполнять язву специальным материалом (который называется «тканевой клей») и вслед за этим накрывать участок специальными контактными линзами. В качестве альтернативы врачи могут провести хирургическое восстановление роговицы путем пересадки роговичного трансплантата частичной толщины.

Прогноз при периферическом язвенном кератите

При отсутствии лечения около 40 % больных, страдающих системным ревматическим заболеванием и периферическим язвенным кератитом умирают (главным образом от инфаркта миокарда) в течение 10 лет после возникновения периферического язвенного кератита. Если лечение проводится, в течение 10 лет умирают примерно 8 % больных. Само по себе заболевание глаза не приводит к смерти, ее причиной является поражение организма основным системным ревматическим заболеванием.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.