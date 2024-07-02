Опоясывающий герпес с поражением глаз — это реактивированная инфекция глаза, вызванная вирусом ветряной оспы (вирусом, который вызывает ветрянку и опоясывающий лишай).
Симптомы включают боль и покалывание в области лба, волдыри на лбу и носу, боль в глазах и покраснение глаз, чувствительность к свету и отек века.
Врачи ставят диагноз опоясывающего герпеса с поражением глаз на основании признаков типичной для опоясывающего лишая сыпи и поражения глаз.
Вакцина против опоясывающего лишая может помочь предотвратить реактивацию вируса ветряной оспы.
Пациенты, страдающие опоясывающим герпесом с поражением глаз, проходят лечение противовирусными препаратами.
Вирус ветряной оспы — это вирус, который вызывает ветрянку. После первоначального инфицирования вирус остается в нервных корешках в латентном (неактивном) состоянии. У некоторых больных вирус реактивируется из-за возрастного ослабления иммунитета и может поражать кожу, вызывая опоясывающий герпес, который также известен под названием «опоясывающий лишай». Если вирус поражает кожу лба или носа, то приблизительно у половины больных также может инфицироваться и глаз с той стороны, с которой поражается кожа.
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Симптомы опоясывающего герпеса с поражением глаз
Перед появлением любых других симптомов может возникнуть боль или пощипывание кожи лба (так называемый «продром»).
Кожа лба, а иногда и кожа на кончике носа, покрывается маленькими, чрезвычайно болезненными, красными волдырями.
Инфекция глаза вызывает боль, покраснение, повышенную чувствительность к свету и отек века. Может инфицироваться и воспаляться роговица (прозрачная оболочка, расположенная перед радужной оболочкой и зрачком). Спустя месяцы и годы роговица может отекать и сильно повреждаться; могут образовываться шрамы. Структуры под роговицей могут воспаляться (увеит); может повышаться внутриглазное давление (глаукома); может наступать онемение роговицы, что делает ее уязвимой к повреждениям. После разрешения сыпи у людей может развиваться боль, называемая постгерпетической невралгией.
Внутреннее строение глаза
Диагностика опоясывающего герпеса с поражением глаз
Обследование врачом;
Внешний вид активного опоясывающего лишая, характерная сыпь в анамнезе или старые шрамы от сыпи проявлявшегося ранее опоясывающего лишая помогают врачу поставить диагноз.
Лечение опоясывающего герпеса с поражением глаз
Противовирусные препараты, которые принимаются внутрь
Кортикостероидные глазные капли
Глазные капли для расширения зрачка
Как и в случаях с опоясывающим лишаем в других частях тела, раннее начало лечения с помощью противовирусных препаратов, таких как ацикловир, валацикловир или фамцикловир (которые принимаются перорально) может сократить время болезненных высыпаний. Когда опоясывающий лишай поражает лицо и угрожает глазам, лечение противовирусными препаратами снижает риск глазных осложнений.
При наличии воспаления в глазу может потребоваться применение кортикостероидов в виде глазных капель.
Применение глазных капель для расширения зрачков, таких, как циклопентолат или атропин, может предотвратить развитие тяжелой формы глаукомы и уменьшить боль.
Профилактика опоясывающего герпеса с поражением глаз
Новая рекомбинантная вакцина против опоясывающего лишая рекомендуется людям в возрасте свыше 50 лет независимо от того, болели ли они ветряной оспой или опоясывающим лишаем ранее, либо получили старую вакцину против опоясывающего лишая. Новая рекомбинантная вакцина эффективна более чем у 90 % людей, тогда как более ранняя вакцина была эффективна у 50 % людей.