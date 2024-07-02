Опоясывающий герпес с поражением глаз

Противовирусные препараты, которые принимаются внутрь

Кортикостероидные глазные капли

Глазные капли для расширения зрачка

Как и в случаях с опоясывающим лишаем в других частях тела, раннее начало лечения с помощью противовирусных препаратов, таких как ацикловир, валацикловир или фамцикловир (которые принимаются перорально) может сократить время болезненных высыпаний. Когда опоясывающий лишай поражает лицо и угрожает глазам, лечение противовирусными препаратами снижает риск глазных осложнений.

При наличии воспаления в глазу может потребоваться применение кортикостероидов в виде глазных капель.

Применение глазных капель для расширения зрачков, таких, как циклопентолат или атропин, может предотвратить развитие тяжелой формы глаукомы и уменьшить боль.