Кератомаляция

Поверхность конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) и роговицы высыхает, что иногда приводит к образованию язв роговицы и к бактериальным инфекциям. Также поражается слезная железа, отчего слез недостаточно для образования сплошной слезной пленки, что приводит к сухости глаз. У больных с чрезвычайно сухими глазами могут образовываться пенистые бляшки (бляшки Бито) на конъюнктиве. Вследствие влияния дефицита витамина A на сетчатку может развиться куриная слепота (плохое зрение в темноте).