Кератомаляция — это заболевание глаза, которое приводит к высыханию и помутнению роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) вследствие дефицита витамина A у людей с недостаточным питанием.
Дефицит витамина А может привести к развитию язв роговицы и бактериальных инфекций.
Дефицит витамина А может привести к куриной слепоте (плохое зрение в темноте).
Диагноз кератомаляции ставится на основании внешнего вида роговицы человека.
Лечение включает коррекцию дефицита витамина А путем обогащения диеты или назначения пищевых добавок, а также использование глазных капель или мазей с антибиотиком при любой инфекции.
Внутреннее строение глаза
Симптомы кератомаляции
Поверхность конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) и роговицы высыхает, что иногда приводит к образованию язв роговицы и к бактериальным инфекциям. Также поражается слезная железа, отчего слез недостаточно для образования сплошной слезной пленки, что приводит к сухости глаз. У больных с чрезвычайно сухими глазами могут образовываться пенистые бляшки (бляшки Бито) на конъюнктиве. Вследствие влияния дефицита витамина A на сетчатку может развиться куриная слепота (плохое зрение в темноте).
Диагностика кератомаляции
Обследование врачом;
Диагноз «кератомаляция» ставится при наличии сухой или изъязвленной роговицы у истощенных больных.
Лечение кератомаляции
Глазные капли или мази с антибиотиком;
лечение дефицита витамина А и расширение пищевого рациона.
Капли или мази с антибиотиком могут помочь вылечить инфекцию, но также важным является устранение дефицита витамина A и недостаточности питания путем улучшения питания или приема пищевых добавок.