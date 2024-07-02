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Кератомаляция

(ксеротический кератит; ксерофтальмия)

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Кератомаляция — это заболевание глаза, которое приводит к высыханию и помутнению роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) вследствие дефицита витамина A у людей с недостаточным питанием.

  • Дефицит витамина А может привести к развитию язв роговицы и бактериальных инфекций.

  • Дефицит витамина А может привести к куриной слепоте (плохое зрение в темноте).

  • Диагноз кератомаляции ставится на основании внешнего вида роговицы человека.

  • Лечение включает коррекцию дефицита витамина А путем обогащения диеты или назначения пищевых добавок, а также использование глазных капель или мазей с антибиотиком при любой инфекции.

Внутреннее строение глаза

Симптомы кератомаляции

Поверхность конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) и роговицы высыхает, что иногда приводит к образованию язв роговицы и к бактериальным инфекциям. Также поражается слезная железа, отчего слез недостаточно для образования сплошной слезной пленки, что приводит к сухости глаз. У больных с чрезвычайно сухими глазами могут образовываться пенистые бляшки (бляшки Бито) на конъюнктиве. Вследствие влияния дефицита витамина A на сетчатку может развиться куриная слепота (плохое зрение в темноте).

Диагностика кератомаляции

  • Обследование врачом;

Диагноз «кератомаляция» ставится при наличии сухой или изъязвленной роговицы у истощенных больных.

Лечение кератомаляции

  • Глазные капли или мази с антибиотиком;

  • лечение дефицита витамина А и расширение пищевого рациона.

Капли или мази с антибиотиком могут помочь вылечить инфекцию, но также важным является устранение дефицита витамина A и недостаточности питания путем улучшения питания или приема пищевых добавок.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.