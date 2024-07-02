Кератит, вызванный вирусом простого герпеса, — это инфекция глаза, которая поражает роговицу (прозрачную оболочку, расположенную перед радужной оболочкой и зрачком) и вызвана вирусом простого герпеса. Инфекция часто рецидивирует и может приводить к снижению чувствительности или рубцеванию роговицы. В некоторых случаях нарушается зрение.

Распространенными симптомами являются боль в глазу, слезотечение, покраснение, ощущение присутствия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела) и повышенная чувствительность к яркому свету.

Врачи ставят диагноз кератита, вызванного вирусом простого герпеса, на основании результатов обследования роговицы человека, а иногда — путем взятия мазка с конъюнктивы для выявления вируса.

Лечение заключается в применении противовирусных препаратов.

Внутреннее строение глаза

Вирус простого герпеса (который вызывает герпес губ) после первоначальной (первичной) инфекции никогда не покидает организм. Вместо этого вирус остается в нервах в латентном (неактивном) состоянии. Иногда вирус реактивируется и вызывает рецидив, проявляющийся симптомами.

Первичные инфекции глаза, вызванные вирусом простого герпеса, обычно возникают у детей и являются причиной легкого кератоконъюнктивита, который представляет собой воспаление роговицы и конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз).

Первичная инфекция проходит без лечения, а инактивированный вирус прячется в нервных корешках. Вирус может реактивироваться при различных видах стресса:

воздействие интенсивного света (от солнца или от лазеров, используемых в хирургии глаза);

лихорадка

менструация;

значительный физический стресс (например, ожоги или переломы костей);

иммуносупрессия;

применение кортикостероидов (гормонов или лекарственных препаратов, которые действуют на иммунную систему, чтобы остановить воспаление).

Если инфекция реактивируется, она может более серьезно повлиять на роговицу и привести к временной или необратимой потере зрения.

Кератит, вызванный вирусом простого герпеса, является основной причиной слепоты в всем мире.

Симптомы кератита, вызванного вирусом простого герпеса Симптомы первичной (первой) инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, обычно похожи на симптомы обычного конъюнктивита, поэтому инфекция простого герпеса не диагностируется. Симптомами реактивации инфекции являются слезотечение, покраснение, ощущение присутствия постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела) и повышенная чувствительность к яркому свету. В редких случаях инфекция усиливается и роговица отекает, вызывая затуманенность зрения. Чем чаще случается реактивация инфекции, тем вероятнее дальнейшее повреждение поверхности роговицы. Многократная активация инфекции может привести к образованию глубоких язв, необратимому рубцеванию, прорастанию в роговицу кровеносных сосудов и к онемению поверхности глаза. При множестве рецидивов вирус простого герпеса может привести к значительному нарушению зрения, которое может быть необратимым.

Диагностика кератита, вызванного вирусом простого герпеса Обследование глаз

Иногда посев или другие лабораторные анализы Чтобы диагностировать инфекцию, вызванную вирусом простого герпеса, врачи проводят обследование глаза с помощью щелевой лампы (прибора, который позволяет врачу обследовать глаз при сильном увеличении). Во время обследования врач может закапывать в глаза капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает участки повреждения роговицы салатовым цветом, позволяя врачу увидеть невидимый в противном случае поврежденный участок. Кератит, вызванный вирусом простого герпеса Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Иногда врач может взять мазок с инфицированного участка для идентификации вируса с помощью либо посева вируса, либо теста амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК). При посеве вируса микроорганизмы в образце крови, биологической жидкости или другом материале, взятом из инфицированного участка, выращиваются в лаборатории для идентификации. Методы ТАНК используются для поиска уникального генетического материала микроорганизма — его ДНК или РНК (которые представляют собой нуклеиновые кислоты). В ТАНК используют процесс, увеличивающий количество ДНК или РНК бактерий, чтобы можно было легче идентифицировать их.