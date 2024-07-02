Вводные сведения о заболеваниях роговицы

Роговица — это прозрачная куполообразная оболочка, расположенная перед радужной оболочкой и зрачком. Она защищает радужную оболочку и хрусталик и помогает сфокусировать лучи света на сетчатке. Она состоит из клеток, белка и жидкости. На вид роговица хрупкая, но она почти такая прочная, как ноготь на пальце руки. При этом она очень чувствительна к прикосновению.

Внутреннее строение глаза

К заболеваниям роговицы относятся:

Заболевание или повреждение роговицы может вызывать боль, слезотечение и снижение остроты зрения.

Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа — прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении. Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.