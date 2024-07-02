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Вводные сведения о заболеваниях роговицы

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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    Роговица — это прозрачная куполообразная оболочка, расположенная перед радужной оболочкой и зрачком. Она защищает радужную оболочку и хрусталик и помогает сфокусировать лучи света на сетчатке. Она состоит из клеток, белка и жидкости. На вид роговица хрупкая, но она почти такая прочная, как ноготь на пальце руки. При этом она очень чувствительна к прикосновению.

    Внутреннее строение глаза

    К заболеваниям роговицы относятся:

    Заболевание или повреждение роговицы может вызывать боль, слезотечение и снижение остроты зрения.

    Для обследования роговицы обычно используется щелевая лампа — прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении. Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.