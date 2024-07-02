Буллезная кератопатия — это заболевание глаза, которое влечет за собой пузырчатый отек роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).
Симптомы включают чувствительность к яркому свету, размытое зрение и периодическое ощущение инородного тела в глазу.
Врачи диагностируют буллезную кератопатию на основании внешнего вида роговицы человека.
Лечение может включать глазные капли для отведения избытка жидкости из роговицы, лекарственные препараты для снижения давления в глазу и трансплантацию роговицы.
Буллезной кератопатией чаще всего страдают пожилые люди. Она может возникать сама по себе, быть наследственным заболеванием и, в редких случаях, возникать после перенесенных хирургических вмешательств на глазу, например, после удаления катаракты.
Симптомы буллезной кератопатии
Отек приводит к образованию наполненных жидкостью пузырьков на поверхности роговицы. Заболевание может сопровождаться чувствительностью при воздействии яркого света и выраженной нечеткостью зрения. Пузырьки могут лопаться, причиняя сильную боль, при этом часто возникает ощущение инородного тела в глазу и происходит дальнейшее ухудшение зрения.
Симптомы обычно усугубляются при пробуждении, поскольку при закрытых глазах скапливается влага. С течение дня пораженный глаз высыхает по мере испарения влаги, что приводит к исчезновению симптомов.
Диагностика буллезной кератопатии
Обследование врачом;
Диагноз буллезной кератопатии устанавливается по типичному виду отекшей и помутневшей роговицы с пузырьками на поверхности. Для обследования роговицы используется щелевая лампа — прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении. Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.
Лечение буллезной кератопатии
Солевые глазные капли
Лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления
Иногда мягкие контактные линзы
Иногда трансплантация роговицы
Буллезную кератопатию лечит офтальмолог (врач, который специализируется на оценке и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней).
Чтобы оттянуть избыток жидкости из роговицы используют солевые глазные капли (гипертонический раствор) и солевые мази (гипертонический хлорид натрия).
Иногда назначаются лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления.
В некоторых случаях для уменьшения дискомфорта в течение короткого периода времени могут использоваться контактные линзы, которые выполняют роль повязки на роговице.
При снижении остроты зрения или значительном дискомфорте в течение продолжительного времени может производиться трансплантация роговицы.