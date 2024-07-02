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Буллезная кератопатия

Авторы:Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE, Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Буллезная кератопатия — это заболевание глаза, которое влечет за собой пузырчатый отек роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком).

  • Симптомы включают чувствительность к яркому свету, размытое зрение и периодическое ощущение инородного тела в глазу.

  • Врачи диагностируют буллезную кератопатию на основании внешнего вида роговицы человека.

  • Лечение может включать глазные капли для отведения избытка жидкости из роговицы, лекарственные препараты для снижения давления в глазу и трансплантацию роговицы.

Буллезной кератопатией чаще всего страдают пожилые люди. Она может возникать сама по себе, быть наследственным заболеванием и, в редких случаях, возникать после перенесенных хирургических вмешательств на глазу, например, после удаления катаракты.

Симптомы буллезной кератопатии

Отек приводит к образованию наполненных жидкостью пузырьков на поверхности роговицы. Заболевание может сопровождаться чувствительностью при воздействии яркого света и выраженной нечеткостью зрения. Пузырьки могут лопаться, причиняя сильную боль, при этом часто возникает ощущение инородного тела в глазу и происходит дальнейшее ухудшение зрения.

Симптомы обычно усугубляются при пробуждении, поскольку при закрытых глазах скапливается влага. С течение дня пораженный глаз высыхает по мере испарения влаги, что приводит к исчезновению симптомов.

Буллезная кератопатия
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На этой фотографии показаны волдыри (стрелками) на поверхности роговицы (буллезная кератопатия).
© Springer Science+Business Media

Диагностика буллезной кератопатии

  • Обследование врачом;

Диагноз буллезной кератопатии устанавливается по типичному виду отекшей и помутневшей роговицы с пузырьками на поверхности. Для обследования роговицы используется щелевая лампа — прибор, который позволяет врачу осмотреть глаз при сильном увеличении. Во время обследования врач может закапывать глазные капли, содержащие желто-зеленый краситель, который называется «флуоресцеин». Флуоресцеин временно окрашивает поврежденные участки роговицы, позволяя увидеть невидимые в противном случае участки повреждения.

Лечение буллезной кератопатии

  • Солевые глазные капли

  • Лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления

  • Иногда мягкие контактные линзы

  • Иногда трансплантация роговицы

Буллезную кератопатию лечит офтальмолог (врач, который специализируется на оценке и лечении — хирургическими или нехирургическими методами — глазных болезней).

Чтобы оттянуть избыток жидкости из роговицы используют солевые глазные капли (гипертонический раствор) и солевые мази (гипертонический хлорид натрия).

Иногда назначаются лекарственные препараты для снижения внутриглазного давления.

В некоторых случаях для уменьшения дискомфорта в течение короткого периода времени могут использоваться контактные линзы, которые выполняют роль повязки на роговице.

При снижении остроты зрения или значительном дискомфорте в течение продолжительного времени может производиться трансплантация роговицы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.