Буллезная кератопатия

Отек приводит к образованию наполненных жидкостью пузырьков на поверхности роговицы. Заболевание может сопровождаться чувствительностью при воздействии яркого света и выраженной нечеткостью зрения. Пузырьки могут лопаться, причиняя сильную боль, при этом часто возникает ощущение инородного тела в глазу и происходит дальнейшее ухудшение зрения.

Симптомы обычно усугубляются при пробуждении, поскольку при закрытых глазах скапливается влага. С течение дня пораженный глаз высыхает по мере испарения влаги, что приводит к исчезновению симптомов.