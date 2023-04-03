Эписклерит — это воспаление ткани, лежащей между склерой (плотной белой волокнистой оболочкой глаза) и конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает белки глаз).

Причина обычно неизвестна.

К симптомам обычно относятся покраснение, отек и раздражение глаза.

Эписклерит проходит сам по себе, однако кортикостероидные глазные капли могут способствовать более быстрому исчезновению симптомов.

Внутреннее строение глаза

(См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).

Эписклерит встречается у молодых людей, причем женщины имеют большую предрасположенность к заболеванию. Как правило, воспаление затрагивает небольшой участок глазного яблока, вызывая его покраснение или, в редких случаях, пожелтение. Обычно это заболевание не является признаком какой-либо другой болезни, но иногда оно возникает у людей, которые страдают системными воспалительными болезнями (например, волчанкой или ревматоидным артритом) или опоясывающим лишаем лба и глаза.

Эписклерит Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Другие симптомы включают болезненность и раздражение глаза, при этом отмечается незначительно увеличенное слезотечение и слегка повышенная чувствительность к яркому свету. Заболевание имеет обыкновение исчезать и может рецидивировать. Диагноз зависит от симптомов и результатов осмотра глаз.