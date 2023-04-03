Эписклерит — это воспаление ткани, лежащей между склерой (плотной белой волокнистой оболочкой глаза) и конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает белки глаз).
Причина обычно неизвестна.
К симптомам обычно относятся покраснение, отек и раздражение глаза.
Эписклерит проходит сам по себе, однако кортикостероидные глазные капли могут способствовать более быстрому исчезновению симптомов.
Внутреннее строение глаза
(См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).
Эписклерит встречается у молодых людей, причем женщины имеют большую предрасположенность к заболеванию. Как правило, воспаление затрагивает небольшой участок глазного яблока, вызывая его покраснение или, в редких случаях, пожелтение. Обычно это заболевание не является признаком какой-либо другой болезни, но иногда оно возникает у людей, которые страдают системными воспалительными болезнями (например, волчанкой или ревматоидным артритом) или опоясывающим лишаем лба и глаза.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Другие симптомы включают болезненность и раздражение глаза, при этом отмечается незначительно увеличенное слезотечение и слегка повышенная чувствительность к яркому свету. Заболевание имеет обыкновение исчезать и может рецидивировать. Диагноз зависит от симптомов и результатов осмотра глаз.
Лечение эписклерита
Иногда кортикостероидные глазные капли или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) внутрь
При эписклерите часто лечение не требуется. Глазные капли, которые сужают кровеносные сосуды глаза, такие как тетрагидрозолин, могут временно уменьшить покраснение. Однако эти капли следует использовать только в особых случаях, поскольку регулярное их применение приводит к еще большему покраснению (так называемый эффект рикошета).
Во время обострения применение кортикостероидных глазных капель или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) внутрь может способствовать более быстрому исчезновению симптомов.