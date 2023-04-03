Трахома — это хроническое инфекционное заболевание конъюнктивы, вызываемое бактерией Chlamydia trachomatis.

Chlamydia trachomatis чаще поражает глаза детей в менее развитых, жарких, сухих странах.

Болезнь вызывает покраснение глаз, слезотечение, раздражение и, в тяжелых случаях, образование рубцов и потерю зрения.

Антибиотики эффективны, но часто встречается повторное инфицирование.

Трахома развивается после инфицирования определенными штаммами Chlamydia trachomatis, передаваемыми контактным путем. Трахома часто встречается в сухих и жарких странах Северной Африки, Ближнего Востока, Индостана, Австралии и Юго-восточной Азии. В США трахома встречает редко, отдельные случаи отмечены среди американских индейцев и иммигрантов из стран, где болезнь распространена. Трахома является главной предотвратимой причиной слепоты в мире.

Внутреннее строение глаза

Заболевание встречается в основном у детей, особенно в возрасте 3–6 лет. У старших детей и взрослых трахома наблюдается значительно реже благодаря повышенному иммунитету и лучшей гигиене.

На ранних стадиях трахома является заразной и передается через контакт рук и глаз, совместное использование загрязненных полотенец, носовых платков и косметики, а также переносится мухами.

Симптомы трахомы Как правило, трахома поражает оба глаза. Конъюнктивы (оболочки, которые выстилают веки и покрывают белки глаз) воспаляются и краснеют, глаза сильно слезятся. Веки отекают. Наблюдается чувствительность к яркому свету. Трахома Изображение © Springer Science+Business Media На более поздних стадиях в роговице могут постепенно образоваться кровеносные сосуды (так называемая «неоваскуляризация»), ухудшающие зрение. У некоторых больных из-за рубцевания век ресницы начинают расти внутрь (трихиаз). Когда человек моргает, ресницы трутся о роговицу, вызывая раздражение и часто необратимые повреждения. Ослабленное зрение и слепота встречаются приблизительно у 5 % больных трахомой.

Диагностика трахомы Оценка симптомов и внешнего вида глаза врачом Диагностика основывается на клинической картине и продолжительности симптомов. Диагноз трахомы может быть подтвержден взятием мазка с конъюнктивы и направлением его в лабораторию, где обнаруживается инфицирующий организм, однако часто такого рода исследование не является необходимым, поскольку диагноз ясен. Знаете ли Вы, что...

Лечение трахомы Применение антибиотиков внутрь или в виде мази Лечение трахомы предполагает прием внутрь антибиотиков (например, азитромицина, доксициклина или тетрациклина). Тетрациклин или эритромицин также можно применять в виде мази. Врачи часто назначают прием антибиотиков целым районам, где обнаружено много больных трахомой. Если заболевание повреждает веко, конъюнктиву или роговицу, может потребоваться операция.

Профилактика трахомы Поскольку трахома заразна, часто происходит повторное заражение. Доступ к пригодной для питья воде может снизить риск повторного заражения. Регулярная гигиена лица и рук помогает предотвратить распространение. Следует избегать совместного использования полотенец, мочалок, постельного белья и косметики. Так как мухи являются переносчиками инфекции, необходимо устранить места их размножения.