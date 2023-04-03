Субконъюнктивальное кровоизлияние

Субконъюнктивальные кровоизлияния — это небольшие скопления крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза). Иногда красным кажется весь глаз, а иногда красной становится только его часть. Кровь вытекает из маленьких кровеносных сосудов на поверхности глаза, а не изнутри глаза. Так как кровь не касается роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) или внутренней части глаза, зрение не нарушается.
На этой фотографии показано скопление крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показано скопление крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как правило, субконъюнктивальные кровоизлияния являются следствием незначительной травмы глаза, напряжения, подъема тяжестей, натуживания, наклона вперед, рвоты, чиханья, кашля или натирания глаз (легкого или интенсивного). В редких случаях возможно спонтанное проявление. Субконъюнктивальные кровоизлияния страшно выглядят, но почти всегда являются безвредными.
Внутреннее строение глаза
Субконъюнктивальные кровоизлияния проходят самостоятельно, обычно в течение 2 недель. Лечение не требуется.