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Субконъюнктивальное кровоизлияние

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Основная информация

    Субконъюнктивальные кровоизлияния — это небольшие скопления крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза). Иногда красным кажется весь глаз, а иногда красной становится только его часть. Кровь вытекает из маленьких кровеносных сосудов на поверхности глаза, а не изнутри глаза. Так как кровь не касается роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком) или внутренней части глаза, зрение не нарушается.

    Конъюнктива и субконъюнктивальное кровоизлияние
    Субконъюнктивальное кровоизлияние
    Субконъюнктивальное кровоизлияние

    На этой фотографии показано скопление крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза).

    ... Прочитайте дополнительные сведения

    НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

    Субконъюнктивальное кровоизлияние
    Субконъюнктивальное кровоизлияние

    На этой фотографии показано скопление крови под конъюнктивой (оболочкой, которая выстилает веки и покрывает переднюю часть глаза).

    ... Прочитайте дополнительные сведения

    НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

    Как правило, субконъюнктивальные кровоизлияния являются следствием незначительной травмы глаза, напряжения, подъема тяжестей, натуживания, наклона вперед, рвоты, чиханья, кашля или натирания глаз (легкого или интенсивного). В редких случаях возможно спонтанное проявление. Субконъюнктивальные кровоизлияния страшно выглядят, но почти всегда являются безвредными.

    Внутреннее строение глаза

    Субконъюнктивальные кровоизлияния проходят самостоятельно, обычно в течение 2 недель. Лечение не требуется.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.