Склерит — это тяжелое разрушительное воспаление склеры (плотной белой волокнистой оболочки глаза), угрожающее потерей зрения.
Иногда склерит возникает у людей, страдающих системным воспалительным заболеванием.
Основным симптомом является глубокая, болезненная ломота в глазу.
Иногда для подтверждения диагноза проводят визуализирующие обследования.
Лечение обычно начинается с кортикостероидов.
Склерит чаще встречается у женщин в возрасте 30–50 лет. В трети случаев заболевают оба глаза. Склерит может быть связан с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой или другим аутоиммунным заболеванием (нарушением функции иммунной системы организма, заставляющим организм атаковать собственные ткани). Примерно в половине случаев причина возникновения остается неизвестной. (См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).
Внутреннее строение глаза
Симптомы склерита
Симптомы склерита включают боль в глазу (обычно в глубине), часто постоянную и достаточно сильную, чтобы мешать спать и снизить аппетит. Также наблюдается повышенная чувствительность, слезотечение и светобоязнь. Покраснение с фиолетовым оттенком распространяется на отдельный участок или на весь глаз.
В редких случаях воспаление оказывается настолько тяжелым, что приводит к образованию отверстия в глазном яблоке (перфорации) и потере глаза. Такое тяжелое воспаления называется «некротизирующий склерит». У людей с некротизирующим склеритом часто на протяжении многих лет присутствуют такие проблемы, как аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом, узелковый полиартериит и рецидивирующий полихондрит) в других органах тела.
Диагностика склерита
Оценка симптомов и внешнего вида глаза врачом
Иногда визуализирующие исследования
Склерит диагностируется по симптомам и по внешним признакам во время осмотра с помощью щелевой лампы. Иногда область воспаления расположена на задней стороне глаза (задний склерит). При этом для подтверждения диагноза заднего склерита необходимо проведение ультразвукового исследования или компьютерной томографии (КТ).
Лечение склерита
Кортикостероиды
Иногда иммунодепрессанты
Иногда хирургическое восстановление
Для лечения склерита врачи обычно назначают прием кортикостероидов (например, преднизона) внутрь. В редких случаях, для лечения легких форм заболевания назначают нестероидные противовоспалительные препараты перорально. Если больной страдает аутоиммунным заболеванием или ему не помогают кортикостероиды, может потребоваться прием лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов), например, метотрексата, циклофосфамида или ритуксимаба.
Людям, у которых имеется риск перфорации, может потребоваться ее хирургическое восстановление.
Прогноз при склерите
Примерно у 14 % людей, страдающих склеритом, в течение 1 года развивается значительное снижение зрения, а у 30 % значительное снижение зрения возникает в течение 3 лет.