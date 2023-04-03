Симптомы склерита включают боль в глазу (обычно в глубине), часто постоянную и достаточно сильную, чтобы мешать спать и снизить аппетит. Также наблюдается повышенная чувствительность, слезотечение и светобоязнь. Покраснение с фиолетовым оттенком распространяется на отдельный участок или на весь глаз.

В редких случаях воспаление оказывается настолько тяжелым, что приводит к образованию отверстия в глазном яблоке (перфорации) и потере глаза. Такое тяжелое воспаления называется «некротизирующий склерит». У людей с некротизирующим склеритом часто на протяжении многих лет присутствуют такие проблемы, как аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом, узелковый полиартериит и рецидивирующий полихондрит) в других органах тела.