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Пингвекула и птеригий

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Основная информация

Пингвекула и птеригий — это мясистые наросты на конъюнктиве (оболочке, которая выстилает веки и покрывает белки глаз). Пингвекула, в отличие от птеригия, не заходит на роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком).

    Внутреннее строение глаза

    Пингвекула — это нарост желтовато-белого цвета, возникающий возле роговицы, но не заходящий не нее. Данное образование может выглядеть неприятно, но, как правило, не причиняет серьезных неудобств и не требует удаления. Если его удалить, оно, как правило, не рецидивирует.

    Птеригий — это мясистый нарост конъюнктивы, который распространяется на роговицу. Птеригий обычно протекает бессимптомно, но иногда приводит к раздражению или искривлению формы роговицы, возможно приводя к снижению зрения (либо вследствие обструкции, либо индуцированного астигматизма), а также он может вызывать неудобства косметического характера.

    Для облегчения симптомов, вызванных птеригием, врачи могут прописать искусственные слезы или короткий период лечения кортикостероидными каплями или мазями. Если симптомы не ослабляются, особенно в случае нарушения зрения, или часто возвращаются, птеригий можно удалить хирургическим путем. Рост птеригия можно замедлить путем защиты от солнечного света, например, при надевании солнцезащитных очков с достаточным фактором защиты (с блокированием УФ) и/или головного убора.

    Пингвекула и птеригий
    Пингвекула
    Пингвекула

    НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

    Птеригий
    Птеригий

    Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    Пингвекула
    Пингвекула

    НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

    Птеригий
    Птеригий

    Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.