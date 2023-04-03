Пингвекула и птеригий — это мясистые наросты на конъюнктиве (оболочке, которая выстилает веки и покрывает белки глаз). Пингвекула, в отличие от птеригия, не заходит на роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком).

Внутреннее строение глаза

Пингвекула — это нарост желтовато-белого цвета, возникающий возле роговицы, но не заходящий не нее. Данное образование может выглядеть неприятно, но, как правило, не причиняет серьезных неудобств и не требует удаления. Если его удалить, оно, как правило, не рецидивирует.

Птеригий — это мясистый нарост конъюнктивы, который распространяется на роговицу. Птеригий обычно протекает бессимптомно, но иногда приводит к раздражению или искривлению формы роговицы, возможно приводя к снижению зрения (либо вследствие обструкции, либо индуцированного астигматизма), а также он может вызывать неудобства косметического характера.

Для облегчения симптомов, вызванных птеригием, врачи могут прописать искусственные слезы или короткий период лечения кортикостероидными каплями или мазями. Если симптомы не ослабляются, особенно в случае нарушения зрения, или часто возвращаются, птеригий можно удалить хирургическим путем. Рост птеригия можно замедлить путем защиты от солнечного света, например, при надевании солнцезащитных очков с достаточным фактором защиты (с блокированием УФ) и/или головного убора.