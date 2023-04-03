Пемфигоид слизистых оболочек глаз

У людей с пемфигоидом слизистых оболочек глаз поражаются оба глаза, которые сначала краснеют. Затем конъюнктива сморщивается, затрудняя отделение верхнего или нижнего века от глаза. Значительно позже возникает сухость глаз.

Роговица (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) может мутнеть и затруднять попадание света на сетчатку, вызывая ухудшение зрения.

Вследствие рубцевания и сморщивания конъюнктивы ресницы начинают расти внутрь (см. Трихиаз), еще сильнее повреждая роговицу.