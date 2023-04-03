Пемфигоид слизистых оболочек глаз является аутоиммунным заболеванием, вызывающим рубцевание конъюнктивы и роговицы.
Появляется покраснение глаз, затем образуются рубцы конъюнктивы, ресницы начинают расти внутрь, а роговица мутнеет, ухудшая зрение.
Подозрение на это заболевание возникает на основе симптомов и результатов осмотра глаз, и обычно подтверждается с помощью биопсии конъюнктивы.
Можно использовать искусственные слёзы, удалить растущие внутрь ресницы, а некоторым людям показано применение лекарственных препаратов, таких как дапсон или другие препараты, подавляющие иммунную систему.
(См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры и Пемфигоид слизистой оболочки).
Пемфигоид слизистых оболочек глаз является аутоиммунным заболеванием (нарушением функции иммунной системы организма, заставляющим организм атаковать собственные ткани). Он вызывает воспаление конъюнктивы (оболочки, которая выстилает веки и покрывает белки глаз). Это заболевание также может поражать другие слизистые оболочки организма.
Внутреннее строение глаза
Симптомы пемфигоида слизистых оболочек глаз
У людей с пемфигоидом слизистых оболочек глаз поражаются оба глаза, которые сначала краснеют. Затем конъюнктива сморщивается, затрудняя отделение верхнего или нижнего века от глаза. Значительно позже возникает сухость глаз.
Роговица (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) может мутнеть и затруднять попадание света на сетчатку, вызывая ухудшение зрения.
Вследствие рубцевания и сморщивания конъюнктивы ресницы начинают расти внутрь (см. Трихиаз), еще сильнее повреждая роговицу.
Диагностика пемфигоида слизистых оболочек глаз
Оценка симптомов врачом
Обследование глаз
Биопсия конъюнктивы
Как правило, подозрение на пемфигоид слизистых оболочек глаз возникает у врачей на основании симптомов и результатов обследования глаз, в том числе при помощи щелевой лампы (инструмента, который позволяет врачу увидеть глаз под большим увеличением). Диагноз обычно подтверждается с помощью биопсии конъюнктивы. При этом виде биопсии удаляют образец конъюнктивы и изучают его под микроскопом.
Лечение пемфигоида слизистых оболочек глаз
Искусственные слезы
Удаление ресниц
Иногда лекарственные препараты
Больные с пемфигоидом слизистых оболочек глаз могут использовать искусственные слезы, а врач может удалить растущие внутрь ресницы (например, пинцетом, заморозкой или прижиганием электричеством), чтобы облегчить симптомы и предотвратить осложнения. При прогрессировании заболевания показан прием дапсона или других лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему, например, метотрексата, микофенолата мофетила или циклофосфамида.