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Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры

Авторы:Zeba A. Syed, MD, Wills Eye Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Конъюнктива — это оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век и переходящая в поверхность склеры (плотной белой волокнистой оболочки глаза) до самого края роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком — см. Структура и функции глаз). Конъюнктива помогает защитить глаз, задерживая мелкие инородные тела и вызывающие инфекции микроорганизмы и поддерживая слезную пленку.

    Наиболее распространенным заболеванием конъюнктивы является воспаление (конъюнктивит). Существует множество причин воспаления, включая:

    Как правило, конъюнктивит проходит относительно быстро, однако некоторые его разновидности длятся месяцы или даже годы. Продолжительный конъюнктивит часто бывает вызван хроническими аллергиями, хроническими инфекциями (трахома) и хроническим раздражением глаза вследствие выворота (эктропион) или заворота (энтропион) век, некоторыми видами глазных капель либо хронической сухостью глаза. Независимо от причины больные конъюнктивитом обычно испытывают сходные симптомы, такие, как покраснение и выделения. Некоторые типы конъюнктивита также вызывают зуд или раздражение.

    Склера — это плотная белая наружная оболочка глазного яблока. Склера обеспечивает структурную прочность глаза и защищает его от проникновения и разрыва. В редких случаях наблюдается воспаление склеры (склерит).

    Эписклера — это тонкий слой ткани, покрывающий склеру. Эписклера содержит крошечные кровеносные сосуды, которые снабжают склеру питательными веществами. Иногда эписклера воспаляется (эписклерит).

    Внутреннее строение глаза

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.