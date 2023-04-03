Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры

Конъюнктива — это оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век и переходящая в поверхность склеры (плотной белой волокнистой оболочки глаза) до самого края роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком — см. Структура и функции глаз). Конъюнктива помогает защитить глаз, задерживая мелкие инородные тела и вызывающие инфекции микроорганизмы и поддерживая слезную пленку.

Наиболее распространенным заболеванием конъюнктивы является воспаление (конъюнктивит). Существует множество причин воспаления, включая:

инфекции, вызванные бактериями (в том числе хламидиоз), вирусами или грибками (см. Инфекционный конъюнктивит);

аллергические реакции (см. Аллергический конъюнктивит);

попадание в глаз химических веществ или инородных тел;

чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Как правило, конъюнктивит проходит относительно быстро, однако некоторые его разновидности длятся месяцы или даже годы. Продолжительный конъюнктивит часто бывает вызван хроническими аллергиями, хроническими инфекциями (трахома) и хроническим раздражением глаза вследствие выворота (эктропион) или заворота (энтропион) век, некоторыми видами глазных капель либо хронической сухостью глаза. Независимо от причины больные конъюнктивитом обычно испытывают сходные симптомы, такие, как покраснение и выделения. Некоторые типы конъюнктивита также вызывают зуд или раздражение.

Склера — это плотная белая наружная оболочка глазного яблока. Склера обеспечивает структурную прочность глаза и защищает его от проникновения и разрыва. В редких случаях наблюдается воспаление склеры (склерит).

Эписклера — это тонкий слой ткани, покрывающий склеру. Эписклера содержит крошечные кровеносные сосуды, которые снабжают склеру питательными веществами. Иногда эписклера воспаляется (эписклерит).