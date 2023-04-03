Аллергический конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, вызванное аллергической реакцией.
Аллергические реакции, вызванные, к примеру, аэроаллергенами, могут спровоцировать воспаление конъюнктивы.
Часто наблюдается покраснение, зуд, отек, слезотечение и вязкие выделения.
Различные глазные капли могут уменьшить выраженность симптомов и воспаления.
Конъюнктива (оболочка, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) содержит множество иммунных клеток (называемых «мастоцитами»), которые высвобождают химические вещества (называемые «медиаторами») в ответ на разнообразные раздражители (например, пыльцу, споры плесени или пылевых клещей). Такие медиаторы могут вызвать краткосрочное либо длительное воспаление глаз. Около 20 % людей подвержены аллергическому конъюнктивиту. (См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).
Внутреннее строение глаза
Сезонный аллергический конъюнктивит (конъюнктивит сенной лихорадки) и круглогодичный аллергический конъюнктивит (атопический конъюнктивит, атопический кератоконъюнктивит) являются наиболее распространенными типами аллергической реакции в глазах. Сезонный аллергический конъюнктивит часто вызывают споры плесени или пыльца деревьев, сорняков или травы, вследствие чего он обычно возникает весной и ранним летом. Пыльца сорняков вызывает симптомы аллергического конъюнктивита летом и ранней осенью. Круглогодичный аллергический конъюнктивит отмечается в течение всего года и чаще всего обусловлен пылевыми клещами или шерстью животных.
Весенний кератоконъюнктивит — это более тяжелая форма аллергического конъюнктивита, раздражитель (аллерген) которой неизвестен. Заболевание чаще всего встречается у мальчиков и подростков в возрасте 5–20 лет, также страдающих астмой, экземой или сезонными аллергиями. Как правило, весенний кератоконъюнктивит возникает каждой весной и проходит осенью и зимой. У многих детей это заболевание перестает проявляться к раннему взрослому возрасту.
Воспаление конъюнктивы, вызванное вирусом или бактериями, в отличие от аллергической реакции, называется инфекционный конъюнктивит.
Симптомы аллергического конъюнктивита
При всех формах аллергического конъюнктивита больные испытывают сильный зуд и жжение в обоих глазах. Хотя обычно симптомы поражают оба глаза одинаково, в редких случаях поражение одного глаза может быть более выраженным, чем другого. Конъюнктива краснеет и иногда отекает, что придает поверхности глаза опухший вид. Может возникать интенсивный зуд в веках. Трение и расчесывание приводят к покраснению и отечности век, которые приобретают измятый вид.
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При сезонном аллергическом конъюнктивите и круглогодичном аллергическом конъюнктивите часто наблюдается большое количество водянистых выделений. Иногда эти выделения вязкие. Как правило, зрение остается на прежнем уровне. У многих больных появляется зуд в носу и насморк.
При весеннем кератоконъюнктивите выделения густые, вязкие и слизеподобные. В отличие от других типов аллергического конъюнктивита, весенний кератоконъюнктивит часто поражает роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) и приводит к образованию у некоторых людей маленьких, открытых, болезненных язв (язвы роговицы). Эти язвы вызывают боль в глубине глаз при воздействии яркого света (фотофобия) и иногда приводят к необратимому ухудшению зрения.
Диагностика аллергического конъюнктивита
Оценка симптомов и внешнего вида глаза врачом
Аллергический конъюнктивит диагностируется по типичным признакам и симптомам. Дополнительные исследования требуются редко, а их польза невелика.
Лечение аллергического конъюнктивита
Глазные капли и искусственные слезы
Аллергический конъюнктивит лечат при помощи противоаллергических глазных капель. Использование охлажденных искусственных слез и холодных компрессов, а также избегание известных аллергенов могут способствовать облегчению симптомов.
В легких случаях может быть достаточно капель с антигистаминным препаратом, таких, как кетотифен. Этот лекарственный препарат отпускается без рецепта. Если одного кетотифена недостаточно, может оказаться эффективным использование рецептурных антигистаминных глазных капель (таких как олопатадин или цетиризин) или стабилизаторов тучных клеток, например, недокромила. Альтернативным вариантом лечения хронических симптомов является циклоспорин для местного применения.
Нестероидные противовоспалительные глазные капли, например, кеторолак, помогают уменьшить тяжесть симптомов. Более выраженным противовоспалительным эффектом обладают кортикостероидные глазные капли. Кортикостероидные глазные капли не следует применять дольше нескольких недель без тщательного наблюдения офтальмолога (врача, который специализируется на оценке и лечении [хирургическими или нехирургическими методами] глазных болезней), так как они могут становиться причиной повышения внутриглазного давления (глаукомы), катаракты и повышенного риска развития глазных инфекций.
Очень полезными также могут оказаться антигистаминные препараты, которые принимаются внутрь, такие, как фексофенадин или гидроксизин, особенно если аллергией поражены другие части тела (например, уши, нос, горло).