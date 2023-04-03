Аллергический конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, вызванное аллергической реакцией.

Аллергические реакции, вызванные, к примеру, аэроаллергенами, могут спровоцировать воспаление конъюнктивы.

Часто наблюдается покраснение, зуд, отек, слезотечение и вязкие выделения.

Различные глазные капли могут уменьшить выраженность симптомов и воспаления.

Конъюнктива (оболочка, которая выстилает веки и покрывает белки глаз) содержит множество иммунных клеток (называемых «мастоцитами»), которые высвобождают химические вещества (называемые «медиаторами») в ответ на разнообразные раздражители (например, пыльцу, споры плесени или пылевых клещей). Такие медиаторы могут вызвать краткосрочное либо длительное воспаление глаз. Около 20 % людей подвержены аллергическому конъюнктивиту. (См. также Общие сведения о заболеваниях конъюнктивы и склеры).

Внутреннее строение глаза

Сезонный аллергический конъюнктивит (конъюнктивит сенной лихорадки) и круглогодичный аллергический конъюнктивит (атопический конъюнктивит, атопический кератоконъюнктивит) являются наиболее распространенными типами аллергической реакции в глазах. Сезонный аллергический конъюнктивит часто вызывают споры плесени или пыльца деревьев, сорняков или травы, вследствие чего он обычно возникает весной и ранним летом. Пыльца сорняков вызывает симптомы аллергического конъюнктивита летом и ранней осенью. Круглогодичный аллергический конъюнктивит отмечается в течение всего года и чаще всего обусловлен пылевыми клещами или шерстью животных.

Весенний кератоконъюнктивит — это более тяжелая форма аллергического конъюнктивита, раздражитель (аллерген) которой неизвестен. Заболевание чаще всего встречается у мальчиков и подростков в возрасте 5–20 лет, также страдающих астмой, экземой или сезонными аллергиями. Как правило, весенний кератоконъюнктивит возникает каждой весной и проходит осенью и зимой. У многих детей это заболевание перестает проявляться к раннему взрослому возрасту.

Воспаление конъюнктивы, вызванное вирусом или бактериями, в отличие от аллергической реакции, называется инфекционный конъюнктивит.

Симптомы аллергического конъюнктивита При всех формах аллергического конъюнктивита больные испытывают сильный зуд и жжение в обоих глазах. Хотя обычно симптомы поражают оба глаза одинаково, в редких случаях поражение одного глаза может быть более выраженным, чем другого. Конъюнктива краснеет и иногда отекает, что придает поверхности глаза опухший вид. Может возникать интенсивный зуд в веках. Трение и расчесывание приводят к покраснению и отечности век, которые приобретают измятый вид. Аллергический конъюнктивит Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ При сезонном аллергическом конъюнктивите и круглогодичном аллергическом конъюнктивите часто наблюдается большое количество водянистых выделений. Иногда эти выделения вязкие. Как правило, зрение остается на прежнем уровне. У многих больных появляется зуд в носу и насморк. При весеннем кератоконъюнктивите выделения густые, вязкие и слизеподобные. В отличие от других типов аллергического конъюнктивита, весенний кератоконъюнктивит часто поражает роговицу (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) и приводит к образованию у некоторых людей маленьких, открытых, болезненных язв (язвы роговицы). Эти язвы вызывают боль в глубине глаз при воздействии яркого света (фотофобия) и иногда приводят к необратимому ухудшению зрения.

Диагностика аллергического конъюнктивита Оценка симптомов и внешнего вида глаза врачом Аллергический конъюнктивит диагностируется по типичным признакам и симптомам. Дополнительные исследования требуются редко, а их польза невелика.