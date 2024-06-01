Пищевая и токсическая оптическая нейропатия

Оптическая нейропатия, вызванная дефицитом питательных веществ (особенно витаминов B1 и B12 или фолата [фолиевой кислоты; см. также Общие сведения о витаминах]), называется пищевой оптической нейропатией. Люди, которые перенесли хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическую хирургию), и люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, особенно предрасположены к развитию пищевой оптической нейропатии. Реальной причиной у людей, с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, скорее всего, является недостаточное питание, а не токсический эффект алкоголя.

В редких случаях причиной оптической нейропатии являются лекарственные препараты (такие как хлорамфеникол, изониазид, этамбутол и дигоксин) или токсины, такие как свинец, этиленгликоль (антифриз) или метанол (древесный, или метиловый спирт). Если заболевание вызвано веществом, лекарственным препаратом или токсином, оно называется токсической оптической нейропатией.