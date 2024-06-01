Пищевая и токсическая оптическая нейропатия

Пищевая и токсическая оптические нейропатии — это повреждение зрительного нерва вследствие недостаточного питания (пищевая оптическая нейропатия) или воздействия веществ, которые вредны для зрительного нерва (токсическая оптическая нейропатия), например, свинца, метанола (древесного спирта или метилового спирта), этиленгликоля (антифриза) или некоторых лекарственных препаратов.
Иногда причинами оптической нейропатии являются недоедание или токсичное вещество.
Как правило, зрение ухудшается постепенно.
Необходимо устранить дальнейшее воздействие токсичного вещества и принимать пищевые добавки.
(См. также Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва).
Причины пищевой и токсической оптической нейропатии
Оптическая нейропатия, вызванная дефицитом питательных веществ (особенно витаминов B1 и B12 или фолата [фолиевой кислоты; см. также Общие сведения о витаминах]), называется пищевой оптической нейропатией. Люди, которые перенесли хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическую хирургию), и люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, особенно предрасположены к развитию пищевой оптической нейропатии. Реальной причиной у людей, с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, скорее всего, является недостаточное питание, а не токсический эффект алкоголя.
В редких случаях причиной оптической нейропатии являются лекарственные препараты (такие как хлорамфеникол, изониазид, этамбутол и дигоксин) или токсины, такие как свинец, этиленгликоль (антифриз) или метанол (древесный, или метиловый спирт). Если заболевание вызвано веществом, лекарственным препаратом или токсином, оно называется токсической оптической нейропатией.
Симптомы пищевой и токсической оптической нейропатии
У людей с пищевой или токсической оптической нейропатией зрение ухудшается постепенно, на протяжении нескольких дней или недель. Может появиться и постепенно увеличиваться слепое пятно, обычно поражающее центр зрения. Сначала оно может быть незаметным. Поражение цветного зрения может быть более выраженным, чем потеря остроты зрения. Обычно поражаются оба глаза.
При отравлении этиленгликолем и особенно метанолом происходит быстрая и полная потеря зрения. Оба вещества могут вызывать и другие тяжелые симптомы, такие, как кома, одышка, рвота и боль в животе.
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Диагностика пищевой и токсической оптической нейропатии
Ставится на основании обследования, проведенного врачом, и — иногда — анализов.
Врачи ставят диагноз пищевой или токсической нейропатии на основании имеющихся у человека в анамнезе сведений о недостаточном питании или воздействии токсичных или химических веществ, а также на основании симптомов со стороны глаз и результатов исследования зрения. Иногда делают анализы на выявление токсинов или дефицита витамина.
Лечение пищевой и токсической оптической нейропатии
При употреблении алкоголя или недостаточном питании — витаминные добавки и исключение алкоголя;
лечение медикаментозных и токсических поражений (например, хелатирующие лекарственные препараты для лечения отравления свинцом, или гемодиализ и фомепизол для лечения воздействия этиленгликоля или метанола);
средства для слабовидящих.
Если причиной оптической нейропатии является употребление алкоголя или недостаточное питание, человек должен прекратить пить, перейти на сбалансированный рацион и принимать витаминные пищевые добавки, которые содержат фолиевую кислоту и витамины группы В. Однако если причиной является дефицит витамина B12, лечения только пищевыми добавками недостаточно. Дефицит B12, как правило, лечат инъекциями витамина B12.
Людям с токсической оптической нейропатией следует избегать воздействия спиртов и других химических веществ, лекарственных препаратов или наркотиков, которые могут обладать токсическим эффектом. Если причиной токсической оптической нейропатии является свинец, хелатирующие препараты (такие как сукцимер или димеркапрол) помогут вывести его из организма. Если причиной является отравление этиленгликолем или метанолом, может помочь быстрое проведение гемодиализа для удаления этих токсинов и применение антидота фомепизола. Также может помочь этиловый спирт (иногда называемый этанолом, зерновым спиртом или просто спиртом), поскольку он частично останавливает превращение токсина (этиленгликоля или метанола) во вредный побочный продукт.
Людям с потерей зрения могут помочь лупы, устройства, увеличивающие шрифт, и «говорящие» часы (средства для слабовидящих).
Прогноз пищевой и токсической оптической нейропатии
При быстром начале лечения у большинства людей с пищевой или токсической оптической нейропатией зрение в некоторой мере восстанавливается.