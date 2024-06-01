Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва

Маленькие клетки-рецепторы сетчатки (внутренней поверхности глазного дна) воспринимают свет и передают импульсы оптическому нерву. По зрительному нерву каждого глаза импульсы передаются в мозг, где зрительная информация интерпретируется.

Повреждение зрительного нерва или его путей к мозгу приводит к потере зрения. В структуре мозга, которая называется «перекресток зрительных нервов», каждый зрительный нерв разделяется, и половина его волокон переходит на другую сторону. Из-за такого анатомического строения при повреждении путей зрительного нерва потеря зрения происходит по разным схемам. Понимая схему потери зрения, врач может определить, в каком именно месте зрительного пути есть проблема.