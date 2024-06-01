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Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва

Авторы:John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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    Маленькие клетки-рецепторы сетчатки (внутренней поверхности глазного дна) воспринимают свет и передают импульсы оптическому нерву. По зрительному нерву каждого глаза импульсы передаются в мозг, где зрительная информация интерпретируется.

    Повреждение зрительного нерва или его путей к мозгу приводит к потере зрения. В структуре мозга, которая называется «перекресток зрительных нервов», каждый зрительный нерв разделяется, и половина его волокон переходит на другую сторону. Из-за такого анатомического строения при повреждении путей зрительного нерва потеря зрения происходит по разным схемам. Понимая схему потери зрения, врач может определить, в каком именно месте зрительного пути есть проблема.

    Зрительные пути и последствия их повреждения

    Нервные сигналы проходят по зрительному нерву от каждого глаза. Два зрительных нерва встречаются в области перекрестка зрительных нервов. Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, и половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону. Благодаря такому анатомическому строению, правая сторона мозга получает информацию от левого поля зрения обоих глаз, а левая сторона мозга получает информацию от правого поля зрения обоих глаз. Повреждение глаза или зрительного пути приводит к потере зрения разного рода в зависимости от того, на каком участке происходит повреждение.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.