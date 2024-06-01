Наследственные заболевания зрительного нерва

Доминантная атрофия зрительного нерва и наследственная оптическая нейропатия Лебера — это наследственные заболевания, причиной которых являются патологические гены. Оба заболевания встречаются редко.

Доминантная атрофия зрительного нерва передается по наследству от матери или отца в виде доминантного гена — это значит, что для развития заболевания нужна только одна копия гена. Иными словами, если заболевание имеет место либо у отца, либо у матери, возможность его развития у каждого ребенка составляет 50 %.

Наследственная оптическая нейропатия Лебера передается по наследству только от матери, потому что патологические гены находятся в митохондриях. Митохондрии — это структуры в клетках, которые обеспечивают клетку энергией и имеют свои собственные внутренние гены, которые наследуются только от матери. Мужчины с заболеванием не могут передать его своим детям. Наследственная оптическая нейропатия Лебера чаще встречается среди мужчин.