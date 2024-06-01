Компрессионная оптическая нейропатия — это поражение, которое возникает, когда что-то (обычно опухоль) давит на зрительный нерв.
Компрессия зрительного нерва вызывает медленную, безболезненную, прогрессирующую потерю зрения.
Для выявления новообразования или опухоли следует провести визуализирующее исследование зрительного нерва (обычно с помощью магнитно-резонансной томографии [МРТ]).
Лечение зависит от причины, но часто включает хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва).
Причины компрессионной оптической нейропатии
Существует ряд причин компрессионной оптической нейропатии, которые делятся на те, которые непосредственно поражают глазницу (например, опухоли глазницы), те, которые возникают в головном мозге (например, опухоли гипофиза), и те, которые вызваны воспалением (например, псевдоопухоль глазницы) или другими заболеваниями (например, заболеванием щитовидной железы).
Симптомы компрессионной оптической нейропатии
Компрессионная оптическая нейропатия, вызванная опухолью или новообразованием, обычно вызывает медленную, безболезненную, прогрессирующую потерю зрения. Обычно она поражает один глаз и, как правило, поражает центральное зрение, за исключением опухолей гипофиза, которые могут сдавливать перекрест зрительного нерва (место, где зрительные нервы пересекаются в головном мозге). Если это происходит, отмечается потеря периферического зрения в обоих глазах.
Диагностика компрессионной оптической нейропатии
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования
Для диагностики компрессионной оптической нейропатии врач обследует пациента на предмет потери зрения и повреждения зрительного нерва. Для определения полей зрения и получения изображений зрительного нерва, снятых с помощью камеры, направленной в переднюю часть глаза, часто требуется глазной врач (оптометрист или офтальмолог). Зрительный нерв может быть отекшим, бледным или выглядеть нормальным. Для обнаружения новообразования или опухоли, которая давит на зрительный нерв необходима нейровизуализация (обычно магнитно-резонансная томография [МРТ] головного мозга и глазниц).
Лечение компрессионной оптической нейропатии
Хирургическое вмешательство
иногда лучевая терапия.
Лечение зависит от причины компрессионной оптической нейропатии. Обычно требуется хирургическое вмешательство для удаления новообразования или уменьшения его размеров. Помимо хирургического вмешательства, при некоторых опухолях используется облучение. У некоторых людей после хирургического вмешательства зрение улучшается.