Компрессионная оптическая нейропатия

Обследование врачом;

Визуализирующие исследования

Для диагностики компрессионной оптической нейропатии врач обследует пациента на предмет потери зрения и повреждения зрительного нерва. Для определения полей зрения и получения изображений зрительного нерва, снятых с помощью камеры, направленной в переднюю часть глаза, часто требуется глазной врач (оптометрист или офтальмолог). Зрительный нерв может быть отекшим, бледным или выглядеть нормальным. Для обнаружения новообразования или опухоли, которая давит на зрительный нерв необходима нейровизуализация (обычно магнитно-резонансная томография [МРТ] головного мозга и глазниц).