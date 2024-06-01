Ишемическая оптическая нейропатия — это повреждение зрительного нерва вследствие закупорки кровеносного сосуда, по которому поступает кровь.
Закупорка может возникать вместе с воспалением артерий (артериитная форма, обычно на фоне заболевания, которое называется гигантоклеточный артериит) или возникать без воспаления артерий (неартериитная форма).
Единственным постоянным симптомом является безболезненная потеря зрения, которая обычно возникает внезапно.
Врачи ставят диагноз на основании имеющихся у человека симптомов и обследуя глаз пациента с помощью офтальмоскопа.
Для диагностирования гигантоклеточного артериита делают анализы крови и иногда биопсию ткани височной артерии.
Лечение не связанной с артериитом разновидности заболевания не является эффективным.
Лечение связанного с артериитом типа не восстанавливает зрение, но может помочь защитить здоровый глаз.
(См. также Общие сведения о заболеваниях зрительного нерва).
Причины ишемической оптической нейропатии
Закупорка кровеносного сосуда, по которому поступает кровь к той части зрительного нерва, которая находится в глазу, может привести к нарушению функции зрительного нерва и потере зрения. Существует два вида закупорки кровеносных сосудов: связанная и не связанная с артериитом.
Не связанная с артериитом ишемическая оптическая нейропатия встречается чаще, и обычно ею страдают люди в возрасте 50 лет и старше. Потеря зрения, как правило, не настолько выражена, как при ишемической оптической нейропатии, связанной с артериитом. Факторы риска включают анатомическую отечность зрительного нерва (определенные характеристики зрительного нерва, которые может увидеть врач с помощью офтальмоскопа), повышенное артериальное давление, курение, диабет и атеросклероз. К другим факторам риска могут относиться синдром обструктивного апноэ во сне, прием некоторых лекарственных препаратов (например, амиодарона и, возможно, ингибиторов фосфодиэстеразы, например, силденафила, который используется для лечения эректильной дисфункции), склонность к образованию сгустков крови и пониженное артериальное давление по ночам.
Связанной с артериитом ишемической оптической нейропатией обычно страдают люди в возрасте старше 60 лет. Доступ крови к зрительному нерву заблокирован вследствие воспаления артерий (артериит), главным образом вследствие гигантоклеточного артериита.
Симптомы ишемической оптической нейропатии
Потеря зрения обычно происходит быстро (в течение минут, часов или, изредка, дней), но безболезненно. При ишемической оптической нейропатии, не связанной с артериитом, зрение обычно нарушается в одном глазу. При артериальной ишемической оптической нейропатии нарушение может затрагивать оба глаза. Зрение в пострадавшем глазу или глазах может находиться в пределах от практически нормального до полной слепоты.
У людей, страдающих гигантоклеточным артериитом, (как правило, это пожилые люди) потеря зрения может быть более значительной. У них может быть боль в нижней челюсти при жевании и при расчесывании волос, головные боли, ломота и боли в мышцах, а также боль в области волосистой части головы.
Диагностика ишемической оптической нейропатии
Обследование врачом, включая исследование поля зрения
При гигантоклеточном артериите — анализы крови и биопсия
В некоторых случаях — визуализирующее исследование или другие анализы
При постановке диагноза обследуют глазное дно с помощью лампы с увеличительными линзами (офтальмоскоп) и проводят исследование поля зрения для оценки степени потери центрального или периферического зрения. Головка зрительного нерва на глазном дне (диск зрительного нерва выглядит отечным). При выяснении причины устанавливают, есть ли у человека какие-либо заболевания, которые известны как факторы риска.
При подозрении на гигантоклеточный артериит назначают анализы крови и немедленно начинают лечение кортикостероидами для предотвращения дальнейшей потери зрения. Для подтверждения диагноза может быть проведено взятие и исследование под микроскопом образца ткани височной артерии (биопсия). Анализы крови определяют скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка, а также уровни определенных типов клеток крови (общий анализ крови). Результаты этих анализов могут указывать на наличие воспаления, что является характерной особенностью гигантоклеточного артериита. Если симптомы гигантоклеточного артериита отсутствуют, может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) мозга, чтобы убедиться, что на зрительный нерв не давит опухоль.
В зависимости от предполагаемых причин может потребоваться проведение других анализов и обследований. Например, если у человека есть симптомы обструктивного апноэ во сне (такие как чрезмерная сонливость в дневное время или храп), может быть проведена полисомнография. Если у человека были тромбы, могут быть выполнены анализы крови на наличие нарушений свертываемости крови.
Лечение ишемической оптической нейропатии
При ишемической оптической нейропатии, не связанной с артериитом, — контроль факторов риска развития атеросклероза
При связанной с артериитом ишемической оптической нейропатии, вызванной гигантоклеточным артериитом, — кортикостероиды и тоцилизумаб
У людей с ишемической оптической нейропатией, не связанной с артериитом, лечение с целью восстановления зрения неэффективно. Лечение включает в себя снижение факторов риска развития атеросклероза, в том числе контроль артериального давления и сахарного диабета. Может также потребоваться лечение других заболеваний, ставших причиной ишемической оптической нейропатии, не связанной с артериитом, например нарушений свертываемости крови и обструктивного апноэ во сне.
Для предотвращения потери зрения на другом глазу людям со связанной с артериитом ишемической оптической нейропатией, вызванной гигантоклеточным артериитом, как можно скорее назначают высокие дозы кортикостероидов внутрь и/или внутривенно. Недавно было показано, что добавление к кортикостероидам тоцилизумаба (препарат, уменьшающий воспаление) помогает людям с гигантоклеточным артериитом.
Людям с потерей зрения могут помочь лупы, устройства, увеличивающие шрифт, и «говорящие» часы (средства для слабовидящих).
Прогноз при ишемической оптической нейропатии
Эффективного лечения не связанной с артериитом ишемической оптической нейропатии не существует. Тем не менее, приблизительно у 40 % людей с ишемической оптической нейропатией, не связанной с артериитом, самопроизвольно возникает незначительное улучшение зрения. При этом заболевании повторяющиеся эпизоды заболевания на одном и том же глазу встречаются редко, но у 15 % людей поражается другой глаз.
При связанной с артериитом разновидности заболевания, вызванной гигантоклеточным артериитом, потеря зрения обычно более выраженная, чем при ишемической оптической нейропатии, не связанной с артериитом. Своевременное лечение кортикостероидами не восстанавливает утраченное зрение в пораженном глазу, но защищает здоровый глаз. Неадекватное лечение повышает риск потери зрения в другом глазу.