Закупорка кровеносного сосуда, по которому поступает кровь к той части зрительного нерва, которая находится в глазу, может привести к нарушению функции зрительного нерва и потере зрения. Существует два вида закупорки кровеносных сосудов: связанная и не связанная с артериитом.

Не связанная с артериитом ишемическая оптическая нейропатия встречается чаще, и обычно ею страдают люди в возрасте 50 лет и старше. Потеря зрения, как правило, не настолько выражена, как при ишемической оптической нейропатии, связанной с артериитом. Факторы риска включают анатомическую отечность зрительного нерва (определенные характеристики зрительного нерва, которые может увидеть врач с помощью офтальмоскопа), повышенное артериальное давление, курение, диабет и атеросклероз. К другим факторам риска могут относиться синдром обструктивного апноэ во сне, прием некоторых лекарственных препаратов (например, амиодарона и, возможно, ингибиторов фосфодиэстеразы, например, силденафила, который используется для лечения эректильной дисфункции), склонность к образованию сгустков крови и пониженное артериальное давление по ночам.

Связанной с артериитом ишемической оптической нейропатией обычно страдают люди в возрасте старше 60 лет. Доступ крови к зрительному нерву заблокирован вследствие воспаления артерий (артериит), главным образом вследствие гигантоклеточного артериита.