Флегмона глазницы — это инфекция ткани внутри глазницы, вокруг и позади глаза.

Инфекция может распространиться на глазницу из таких источников, как околоносовые пазухи.

Симптомы включают боль, отек, покраснение глаз, повышение температуры, выпячивание глазных яблок, нарушение зрения и движений глаз.

Обычно проводится компьютерная томография или магнитно-резонансная томография глазницы.

В вену вводятся антибиотики, и больного госпитализируют.

(См. также Введение в заболевания глазницы).

И флегмона глазницы, и пресептальная флегмона чаще встречаются у детей. Пресептальная флегмона встречается значительно чаще, чем флегмона глазницы. Однако флегмона глазницы более опасна.

Флегмона глазницы обычно является следствием распространения инфекции на глазницу из околоносовых (придаточных) пазух, однако может вызываться распространением инфекции с зубов или через кровоток. К флегмоне глазницы также может привести инфекция от укуса животного или насекомого, или от другой раны век. Инородное тело в глазнице, особенно органическое (например, дерево), также может вызвать флегмону глазницы.

Без правильного лечения флегмона глазницы может привести к слепоте, а также к тяжелой болезни. Инфекция может распространиться на оболочки головного и спинного мозга, вызывая менингит. Возможно образование сгустков крови и их распространение из вен вокруг глаза в крупную вену в основании мозга (кавернозный синус), в результате чего может возникнуть серьезное заболевание — тромбоз кавернозного синуса.

Симптомы флегмоны глазницы К симптомам флегмоны глазницы относятся: боль;

выпячивание глаза (проптоз);

красный глаз;

нарушение движения глаза;

двоение в глазах;

боль при движении глаза;

припухшие веки;

лихорадка Флегмона глазницы Изображение Фотографии любезно предоставлены д-ром Джеймсом Гаррити. В конечном итоге нарушается зрение.

Диагностика флегмоны глазницы Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

посев крови и образцов из придаточных пазух. Флегмона глазницы обычно диагностируется без анализов. Тем не менее, для подтверждения диагноза обычно проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Кроме того, для выявления причины может понадобиться дополнительное обследование зубов и ротовой полости, КТ или МРТ придаточных пазух. Часто берутся пробы ткани из придаточных пазух и образцы крови, которые отправляются в лабораторию на анализ. Делается посев взятого материала (для выращивания микроорганизмов), чтобы определить вид бактерий, вызывающих инфекцию, область инфицирования и антибиотик для лечения. Пациент с флегмоной глазницы проходит более тщательное обследование у офтальмолога (специалиста по глазным болезням).