Тромбоз кавернозного синуса — это очень редкое заболевание, при котором в кавернозном синусе (крупная вена на основании черепа) образуется сгусток крови (тромб).

Причиной тромбоза кавернозного синуса обычно является распространение бактерий с мест инфекции в области лица (включая кожу носа) или пазух.

К симптомам относится головная и лицевая боль, нарушения зрения, быстрое выпячивание глазных яблок и высокая температура.

Диагноз ставится на основании симптомов и результатов магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии.

Даже в случае лечения заболевание может иметь серьезные последствия или привести к смертельному исходу.

Для борьбы с инфекцией назначаются большие дозы антибиотиков.

Кавернозный синус — это крупная вена на основании черепа позади глаз. Эта вена собирает кровь от вен лица. Кавернозный синус не относится к заполненным воздухом пазухам вокруг носа (придаточным пазухам).

Тромбоз кавернозного синуса может поражать черепные нервы, которые отвечают за движение глаз и чувствительность лица. Он также может привести к инфекции головного мозга (энцефалит) и жидкости вокруг мозговых оболочек (менингит), абсцессу головного мозга, инсульту, слепоте и снижению функции гипофиза (гипопитуитаризм).

(См. также Введение в заболевания глазницы).

Причины тромбоза кавернозного синуса Причиной тромбоза кавернозного синуса (ТКС) обычно является распространение бактерий (как правило, Staphylococcus aureus) вследствие инфекции лица, зубов или придаточных пазух. Тромбоз кавернозного синуса может вызываться обычной инфекцией области лица, например, небольшими гнойниками в носу вокруг волосяных фолликулов (фурункулы), флегмоной глазницы либо синуситом клиновидных пазух или пазух решетчатой кости. Поскольку тромбоз кавернозного синуса является возможным осложнением, врачи всегда считают инфекцию в области вокруг носа до края глаз серьезной.

Симптомы тромбоза кавернозного синуса Тромбоз кавернозного синуса вызывает такие симптомы, как: аномальное выпячивание глаз (проптоз), которое возникает в течение нескольких дней;

отек века;

сильную головную боль;

боль или онемение в области лица;

нарушение движений глаз (офтальмоплегия) с двоением зрения;

чрезмерно расширенные или неровные зрачки;

потеря зрения;

сонливость;

высокая температура; Если бактерии попадают в мозг, возможна повышенная сонливость, судорожные припадки, кома и аномальные ощущения или мышечная слабость в некоторых частях тела.

Диагностика тромбоза кавернозного синуса Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография

Бактериальный посев крови

Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) Для диагностики тромбоза кавернозного синуса врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) придаточных пазух носа, глаз и мозга. Иногда МРТ или КТ выполняется после введения в кровоток контрастного вещества, чтобы получить более подробную информацию. Более чувствительными являются МР-венография с контрастным усилением (МРВ) или КТ-флебография (при которой внутривенно вводится контрастное вещество для определения контура вен). Для идентификации бактерий, вызывающих заболевание, образцы крови направляются в лабораторию для посева. Также может выполняться спинномозговая пункция.

Лечение тромбоза кавернозного синуса антибиотики внутривенно.

хирургическое вмешательство для дренирования инфекции;

кортикостероиды и другие дополнительные гормоны. Людям с тромбозом кавернозного синуса сразу же назначаются антибиотики в высоких дозах через вену (внутривенно). Инфицированную придаточную пазуху можно очистить хирургическим способом, особенно если состояние больного не улучшается через 24 часа после лечения антибиотиками. В случае поражения черепных нервов иногда назначаются кортикостероиды. При возникновении гипопитуитаризма назначаются кортикостероиды и, как правило, другие дополнительные гормоны. Неясно, приносит ли иногда пользу лечение антикоагулянтами (лекарственными препаратами, предотвращающими образование новых сгустков крови и рост уже образовавшихся сгустков).