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Пресептальная флегмона

(Периорбитальная флегмона)

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Пресептальная флегмона — это инфекция века, кожи и тканей вокруг наружной части глаза.

(См. также Введение в заболевания глазницы).

Пресептальная флегмона и флегмона глазницы чаще встречаются у детей. Пресептальная флегмона встречается значительно чаще, чем флегмона глазницы. Однако флегмона глазницы более опасна.

Пресептальная флегмона обычно возникает вследствие распространения инфекции в области лица или века, укуса насекомого или животного-переносчика инфекции, халазиона или гордеолума (ячменя) либо синусита.

Симптомы пресептальной флегмоны

У людей с пресептальной флегмоной ткани вокруг глаза отекают, становятся теплыми, болезненными и обычно краснеют. Может повыситься температура. Иногда веко распухает настолько, что почти не открывается. Тем не менее, когда веки удается открыть, то видно, что зрение и движения глаза не нарушены, а глазное яблоко не выпячивается.

Диагностика пресептальной флегмоны

  • Обследование врачом

  • Иногда компьютерная или магнитно-резонансная томография

Обычно врачи диагностируют пресептальную флегмону по симптомам, имеющимся у больного, но иногда выявляется более серьезное заболевание — флегмона глазницы.

Некротизирующий фасциит — это инфекция мягких тканей, которая может поражать глазницу. Он вызывает тяжелую форму пресептальной флегмоны, которая может быстро распространяться на окружающие ткани и приводить к их гибели (некрозу). Это серьезная инфекция, лечение которой следует начинать немедленно.

Для диагностики этих более серьезных инфекций проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение пресептальной флегмоны

  • Антибиотики

Лечение пресептальной флегмоны заключается в назначении принимаемых внутрь антибиотиков (например, амоксициллина с клавуланатом). Если у больного тяжелая инфекция или он не может принимать таблетки, рекомендуется госпитализация и введение антибиотиков в вену. Пациентам следует находиться под пристальным наблюдением врача, а в тяжелых случаях целесообразна консультация офтальмолога (врача, специализирующегося на заболеваниях глаз).

При некротизирующем фасциите часто эффективно лечение внутривенными антибиотиками и хирургическое удаление пораженной ткани.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.