Пресептальная флегмона

Обследование врачом

Иногда компьютерная или магнитно-резонансная томография

Обычно врачи диагностируют пресептальную флегмону по симптомам, имеющимся у больного, но иногда выявляется более серьезное заболевание — флегмона глазницы.

Некротизирующий фасциит — это инфекция мягких тканей, которая может поражать глазницу. Он вызывает тяжелую форму пресептальной флегмоны, которая может быстро распространяться на окружающие ткани и приводить к их гибели (некрозу). Это серьезная инфекция, лечение которой следует начинать немедленно.

Для диагностики этих более серьезных инфекций проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).