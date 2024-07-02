Опухоли глазницы

Очень редко в тканях позади глаза возникают раковые (злокачественные) или не раковые (доброкачественные) опухоли.

(См. также Введение в заболевания глазницы).

Опухоли могут образовываться в тканях позади глаза или распространяться из прилегающей носовой пазухи (заполненная воздухом полость позади носа). В ткани позади глаза также могут распространяться (метастазировать) злокачественные опухоли из других частей организма.

Эти опухоли могут вытеснять глаз вперед, в результате чего он аномально выпячивается (такое явление называется «проптоз»). Также может возникать боль, двоение зрения, обвисание века и потеря зрения.

Для получения снимка опухоли и исключения других отклонений проводится компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) или обе процедуры. Обычно требуется взять образец ткани для изучения под микроскопом (биопсия), чтобы определить тип опухоли и назначить лечение.

Капиллярная гемангиома в веке Изображение © Springer Science+Business Media

Лечение зависит от типа опухоли. При доброкачественных опухолях лечение, при необходимости, может включать лекарственные препараты, лазерную терапию или хирургическое удаление. При злокачественных опухолях лечение может заключаться в хирургическом удалении, лучевой терапии, химиотерапии или их сочетании.