Глазница может воспалиться в результате системного воспалительного процесса во всем организме. Иногда воспаляется только глазница. Воспаление может быть вызвано инфекцией или неинфекционным заболеванием. Воспаление глазницы вследствие инфекции, поражающей веко, кожу и ткани вокруг передней части глаза, называется пресептальной флегмоной. Воспаление вследствие инфекции, поражающее ткани внутри глазницы, вокруг и позади глаза, называется флегмоной глазницы. У неинфекционного воспаления глазницы много причин. Наиболее распространенной причиной неинфекционного воспаления глазницы является заболевание щитовидной железы (также известное как офтальмопатия Грейвса).

Системные воспалительные процессы, поражающие глаз/глазницу, включают гранулематоз с полиангиитом (ранее известный как «гранулематоз Вегенера»), при котором возникает распространенное воспаление кровеносных сосудов (которое называется «васкулит»). Еще один тип воспаления называется IgG4-опосредованным воспалением глазницы (см. также IgG4-ассоциированное заболевание). IgG4-опосредованное воспаление глазницы может поражать те же структуры, что и гранулематоз с полиангиитом, но обычно вызывает меньше симптомов.

К воспалительным процессам, поражающим только глаза, относится склерит, при котором воспаляется белая оболочка глаза (склера). О воспалительных заболеваниях век рассказывается в других разделах. Воспаление, поражающее какую-то часть или всю глазницу, называется «воспалительная псевдоопухоль глазницы» (которая на самом деле не опухоль и не рак) или «неспецифическое воспаление глазницы». Воспаление слезной железы, которая находится у верхнего внешнего края глазницы (см. рисунок Откуда берутся слезы), называется «дактриоаденит». Воспаление одной из мышц, отвечающих за движения глаза, называется «миозит».