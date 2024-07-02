Вследствие системного воспалительного заболевания или воспалительного заболевания, поражающего только глазную впадину (глазницу), воспалиться может любая или все структуры внутри глазницы.
(См. также Введение в заболевания глазницы).
Заболевание может поражать людей всех возрастных групп. Воспаление может быть кратковременным или длительным, может быть вызвано инфекцией или возникать без инфекции, а также может рецидивировать.
Причины воспаления глазницы
Глазница может воспалиться в результате системного воспалительного процесса во всем организме. Иногда воспаляется только глазница. Воспаление может быть вызвано инфекцией или неинфекционным заболеванием. Воспаление глазницы вследствие инфекции, поражающей веко, кожу и ткани вокруг передней части глаза, называется пресептальной флегмоной. Воспаление вследствие инфекции, поражающее ткани внутри глазницы, вокруг и позади глаза, называется флегмоной глазницы. У неинфекционного воспаления глазницы много причин. Наиболее распространенной причиной неинфекционного воспаления глазницы является заболевание щитовидной железы (также известное как офтальмопатия Грейвса).
Системные воспалительные процессы, поражающие глаз/глазницу, включают гранулематоз с полиангиитом (ранее известный как «гранулематоз Вегенера»), при котором возникает распространенное воспаление кровеносных сосудов (которое называется «васкулит»). Еще один тип воспаления называется IgG4-опосредованным воспалением глазницы (см. также IgG4-ассоциированное заболевание). IgG4-опосредованное воспаление глазницы может поражать те же структуры, что и гранулематоз с полиангиитом, но обычно вызывает меньше симптомов.
К воспалительным процессам, поражающим только глаза, относится склерит, при котором воспаляется белая оболочка глаза (склера). О воспалительных заболеваниях век рассказывается в других разделах. Воспаление, поражающее какую-то часть или всю глазницу, называется «воспалительная псевдоопухоль глазницы» (которая на самом деле не опухоль и не рак) или «неспецифическое воспаление глазницы». Воспаление слезной железы, которая находится у верхнего внешнего края глазницы (см. рисунок Откуда берутся слезы), называется «дактриоаденит». Воспаление одной из мышц, отвечающих за движения глаза, называется «миозит».
Симптомы воспаления глазницы
Симптомы бывают разными в зависимости от участка воспаления. Как правило, симптомы появляются внезапно, обычно через несколько дней. Обычно возникает боль и покраснение глазного яблока или века. Боль может быть сильной, вплоть до нетрудоспособного состояния. Возможно аномальное выпячивание глазных яблок (проптоз), двоение зрения и потеря зрения. С другой стороны, симптомы IgG4-опосредованного воспаления глазницы обычно минимальны. Дискомфорт возникает редко, но частыми симптомами являются проптоз и отек века. Другие симптомы зависят от заболевания, вызвавшего воспаление глазницы.
Диагностика воспаления глазницы
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография
Биопсия
другие исследования для определения причины.
Проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Чтобы выявить причину, врач может назначить другие анализы крови или взять образец ткани из воспаленного участка для изучения под микроскопом (биопсия).
Лечение воспаления глазницы
Лекарственные препараты для лечения воспаления (кортикостероиды)
Лучевая терапия или лекарственные препараты для изменения иммунного ответа и лечения основной причины
Многие заболевания, вызывающие воспаление глазницы, лечатся кортикостероидами, которые принимаются внутрь. В случае сильного воспаления кортикостероиды могут вводиться в вену (внутривенно). Иногда может применяться лучевая терапия или лекарственные препараты и лечебные процедуры, которые изменяют иммунный ответ организма. IgG4-ассоциированное воспаление обычно реагирует на кортикостероиды или, при необходимости, на другие лекарственные препараты, изменяющие иммунный ответ организма (например, ритуксимаб).
Иногда для устранения или предотвращения прогрессирования заболевания щитовидной железы требуется хирургическое вмешательство.