Введение в заболевания глазницы

Глазницы — это костные полости, окружающие и защищающие глаза и поддерживающие их элементы (см. рисунки Внутреннее строение глаза и Структуры, защищающие глаз). В число заболеваний, поражающих содержимое глазниц, входят:

Внутреннее строение глаза

На содержимое глазниц может повлиять и заболевание щитовидной железы.

Многие заболевания глазницы требуют вмешательства врачей, специализирующихся на заболеваниях глаз (офтальмологов).