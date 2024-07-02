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Введение в заболевания глазницы

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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    Глазницы — это костные полости, окружающие и защищающие глаза и поддерживающие их элементы (см. рисунки Внутреннее строение глаза и Структуры, защищающие глаз). В число заболеваний, поражающих содержимое глазниц, входят:

    Внутреннее строение глаза

    На содержимое глазниц может повлиять и заболевание щитовидной железы.

    Многие заболевания глазницы требуют вмешательства врачей, специализирующихся на заболеваниях глаз (офтальмологов).

    Структуры, защищающие глаз

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.