Введение в заболевания глазницы

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Глазницы — это костные полости, окружающие и защищающие глаза и поддерживающие их элементы (см. рисунки Внутреннее строение глаза и Структуры, защищающие глаз). В число заболеваний, поражающих содержимое глазниц, входят:
Инфекции (например, флегмона глазницы и пресептальная флегмона)
Внутреннее строение глаза
На содержимое глазниц может повлиять и заболевание щитовидной железы.
Многие заболевания глазницы требуют вмешательства врачей, специализирующихся на заболеваниях глаз (офтальмологов).
Структуры, защищающие глаз