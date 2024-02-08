Энтропион — это нарушение, при котором веко завернуто внутрь (втянуто), и ресницы натирают глазное яблоко. Эктропион — это нарушение, при котором веко вывернуто наружу, и его край не прилегает к глазному яблоку.
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В норме верхнее и нижнее веко тесно смыкаются, защищая глаз от повреждения и предотвращая испарение слез. Если край одного века завернут (энтропион), ресницы натирают глазное яблоко, что может привести к образованию язвочек и шрамов на роговице. Если край одного века вывернут (эктропион), верхнее и нижнее веки не могут сомкнутся надлежащим образом, и слезы не распределяются по глазному яблоку.
Такие нарушения чаще встречаются среди пожилых людей (как правило, в результате повышения вялости тканей с возрастом); среди пациентов с изменениями в глазу, вызванными инфекцией, аутоиммунным заболеванием, хирургическим вмешательством или травмой; а также среди пациентов с блефароспазмом. Эктропион также может возникать у пациентов с параличом Белла.
Симптомы энтропиона и эктропиона
Как при энтропионе, так и при эктропионе глаза могут быть раздражены; создается ощущение постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела), глаз слезится, и возникает покраснение.
Диагностика энтропиона и эктропиона
Симптомы и обследование врачом
Врачи ставят диагноз энтропиона и эктропиона на основании симптомов и результатов обследования.
Лечение энтропиона и эктропиона
Искусственные слезы и глазные мази
Иногда хирургическое вмешательство
Для увлажнения и уменьшения раздражения у пациентов с энтропионом и эктропионом можно использовать искусственные слезы и смягчающие мази (для использования ночью). Энтропион и эктропион можно лечить хирургическим путем, например, чтобы сохранить зрение, если есть предположение, что глаз может быть поврежден (например, язва роговицы при энтропионе) или уже поврежден, а также для удобства или в косметических целях.