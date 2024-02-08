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Энтропион и эктропион

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Основная информация

Энтропион — это нарушение, при котором веко завернуто внутрь (втянуто), и ресницы натирают глазное яблоко. Эктропион — это нарушение, при котором веко вывернуто наружу, и его край не прилегает к глазному яблоку.

В норме верхнее и нижнее веко тесно смыкаются, защищая глаз от повреждения и предотвращая испарение слез. Если край одного века завернут (энтропион), ресницы натирают глазное яблоко, что может привести к образованию язвочек и шрамов на роговице. Если край одного века вывернут (эктропион), верхнее и нижнее веки не могут сомкнутся надлежащим образом, и слезы не распределяются по глазному яблоку.

Такие нарушения чаще встречаются среди пожилых людей (как правило, в результате повышения вялости тканей с возрастом); среди пациентов с изменениями в глазу, вызванными инфекцией, аутоиммунным заболеванием, хирургическим вмешательством или травмой; а также среди пациентов с блефароспазмом. Эктропион также может возникать у пациентов с параличом Белла.

Симптомы энтропиона и эктропиона

Как при энтропионе, так и при эктропионе глаза могут быть раздражены; создается ощущение постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела), глаз слезится, и возникает покраснение.

Диагностика энтропиона и эктропиона

  • Симптомы и обследование врачом

Врачи ставят диагноз энтропиона и эктропиона на основании симптомов и результатов обследования.

Лечение энтропиона и эктропиона

  • Искусственные слезы и глазные мази

  • Иногда хирургическое вмешательство

Для увлажнения и уменьшения раздражения у пациентов с энтропионом и эктропионом можно использовать искусственные слезы и смягчающие мази (для использования ночью). Энтропион и эктропион можно лечить хирургическим путем, например, чтобы сохранить зрение, если есть предположение, что глаз может быть поврежден (например, язва роговицы при энтропионе) или уже поврежден, а также для удобства или в косметических целях.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.