Энтропион и эктропион

Энтропион — это нарушение, при котором веко завернуто внутрь (втянуто), и ресницы натирают глазное яблоко. Эктропион — это нарушение, при котором веко вывернуто наружу, и его край не прилегает к глазному яблоку.

Энтропион Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Эктропион Изображение MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

В норме верхнее и нижнее веко тесно смыкаются, защищая глаз от повреждения и предотвращая испарение слез. Если край одного века завернут (энтропион), ресницы натирают глазное яблоко, что может привести к образованию язвочек и шрамов на роговице. Если край одного века вывернут (эктропион), верхнее и нижнее веки не могут сомкнутся надлежащим образом, и слезы не распределяются по глазному яблоку.

Такие нарушения чаще встречаются среди пожилых людей (как правило, в результате повышения вялости тканей с возрастом); среди пациентов с изменениями в глазу, вызванными инфекцией, аутоиммунным заболеванием, хирургическим вмешательством или травмой; а также среди пациентов с блефароспазмом. Эктропион также может возникать у пациентов с параличом Белла.

Симптомы энтропиона и эктропиона Как при энтропионе, так и при эктропионе глаза могут быть раздражены; создается ощущение постороннего предмета в глазу (ощущение инородного тела), глаз слезится, и возникает покраснение.

Диагностика энтропиона и эктропиона Симптомы и обследование врачом Врачи ставят диагноз энтропиона и эктропиона на основании симптомов и результатов обследования.